/Aajche Rashi Bhavishya 18 June 2026: 18 जून रोजी गुरु पुष्यसह 5 राजयोगचा महासंयोग, मेष-मिथुन कर्कसह 5 राशीच्या लोकांना मिळणार लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 June 2026 in Marathi: 18 जूनची कुंडली सूचित करते की उद्याचा दिवस मेष, मिथुन आणि कर्क राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर असेल. चंद्र आपल्या स्वराशी कर्क राशीतून दिवस-रात्र भ्रमण करेल, ज्यामुळे गौरी योग तयार होईल. तथापि, दिलासादायक बाब ही आहे की गुरू देखील चंद्रासोबत कर्क राशीत असेल, ज्यामुळे गजकेसरी योग तयार होईल. तसेच, गुरुवारी, गुरू पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि उद्या गुरु पुष्य नक्षत्राची देखील युती होईल.
मेष
चंद्र चतुर्थ स्थानात असल्यामुळे, कुटुंबातील एखादी स्त्री अचानक आजारी पडू शकते. त्यांची काळजी घ्या. कमकुवत जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीमुळे उद्या तुम्हाला काही मानसिक ताण येऊ शकतो.
वृषभ
चंद्र तिसऱ्या घरात असल्याने, उद्या तुमचा मित्रांशी किरकोळ वाद होऊ शकतो. तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवा. व्याघ्ट आणि गजकेसरी योगाच्या संयोगामुळे, बराच काळ प्रलंबित असलेला एक मोठा व्यावसायिक करार उद्या अचानक निश्चित होऊ शकतो. तुमची कायदेशीर कागदपत्रे आणि दस्तऐवज पूर्ण ठेवा.
मिथुन
चंद्र दुसऱ्या घरात असल्याने, उद्या वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे खूप काळजीपूर्वक ठेवा. बुधादित्य योगाच्या प्रभावामुळे, तुम्हाला शासकीय प्रवासात आणि महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये वरिष्ठ आणि उच्च अधिकाऱ्यांकडून महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे तुमच्या प्रकल्पांना गती मिळेल.
कर्क
चंद्र उद्या तुमच्या राशीत भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमचा बौद्धिक विकास आणि निर्णयक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारेल. सुनफा योगाच्या प्रभावामुळे, व्यवसायातील तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर तुम्हाला बाजारात मोठा नफा मिळविण्यात मदत करेल.
सिंह
चंद्र बाराव्या घरात असल्याने, उद्या तुम्हाला कॉर्पोरेट जगातील नवीन कायदेशीर डावपेच आणि कलमे काळजीपूर्वक शिकावी लागतील. तुमच्या वैवाहिक जीवनात अनपेक्षित हस्तक्षेप किंवा तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप तुमच्या समस्या वाढवू शकतो; परस्पर विश्वास दृढ ठेवा.
कन्या
अकरावे स्थानातील चंद्रामुळे, उद्याचा दिवस तुमचे उत्पन्न आणि महसूल वाढवण्यासाठी उत्तम आहे. व्याघात आणि गजकेसरी योगाच्या निर्मितीमुळे, सल्लागार सेवांमध्ये गुंतलेल्यांना उद्या लक्षणीय नफा मिळू शकतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
तूळ
दशवे स्थानातील चंद्रामुळे, तुम्ही तुमच्या वडीलधाऱ्या आणि वरिष्ठांच्या आदर्शांचे पालन केले पाहिजे. आयटी किंवा टेक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना उद्या एका मोठ्या परदेशी कंपनीकडून रिमोट वर्क किंवा वर्क-फ्रॉम-होमची उत्तम संधी मिळू शकते. तुमचा ईमेल आणि लिंक्डइन पोर्टफोलिओ नियमितपणे तपासत राहा.
वृश्चिक
नवव्या स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या सोशल मीडियावर आणि समाजात तुमची ओळख आणि आदर लक्षणीयरीत्या वाढेल. तुमची उत्कृष्ट कार्यशैली आणि नेतृत्वशैली कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सहकाऱ्यांवर आणि कनिष्ठांवर मोठा प्रभाव टाकेल आणि त्यांना प्रेरित करेल.
धनु
आठव्या स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींकडून काही त्रासदायक बातमी मिळू शकते. संयम ठेवा. नवीन कर्मचारी आणि फ्रेशर्सनी उद्या ऑफिसमधील केवळ सकारात्मक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे; नकारात्मकता दूर करून तुमचा आत्मविश्वास आणि कौशल्ये मजबूत करण्याची हीच वेळ आहे.
मकर
चंद्र सातव्या घरात असल्याने, उद्या तुमच्या जोडीदारासोबत एका लहानशा गोष्टीवरून मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या संभाषणात सौम्यता ठेवा. गुरु पुष्य नक्षत्राच्या प्रभावामुळे, तुमची सकारात्मक विचारसरणी करिअरमध्ये प्रगती आणि पदोन्नती मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, ज्यामुळे बाजारात प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
कुंभ
चंद्र सहाव्या घरात असल्याने, उद्या तुम्ही कोणत्याही जुनाट आजारातून किंवा शारीरिक वेदनेतून पूर्णपणे मुक्त व्हाल आणि तुमचे आरोग्य चांगले राहील. बुधादित्य योगाच्या प्रभावामुळे, तुमची कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशील विचार एका रखडलेल्या ऑफिस प्रोजेक्टमध्ये नवचैतन्य आणतील आणि तुमचे बॉस तुमच्या दूरदृष्टीचे सर्वत्र कौतुक करतील.
मीन
चंद्र पाचव्या घरात असल्याने, उद्या अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नवीन कर्मचारी आणि फ्रेशर्सना उद्या ऑफिसमध्ये त्यांची खरी प्रतिभा दाखवण्याची उत्तम संधी मिळू शकते; म्हणून, तुम्हाला कोणत्याही सर्जनशील कलेत किंवा कौशल्यात आवड असेल, तर त्याचा सराव आत्ताच सुरू करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)