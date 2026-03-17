Aajche Rashi Bhavishya 18 March 2026: मालव्य राजयोगचा संयोग, वृषभ मिथुनसह 5 राशीच्या लोकांना मिळणार शुभवार्ता

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 March 2026 in Marathi: शुक्राच्या मीन राशीतील उच्च स्थितीमुळे मालव्य राजयोग निर्माण होईल. तसेच, उद्या पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्राच्या युतीमुळे एक शुभ योग निर्माण होईल. तर उद्या गुरूची चंद्रावरील दृष्टी नवम पंचम योग निर्माण करेल. परिणामी, उद्या, १८ मार्च, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ आणि मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी खूप भाग्यवान असेल. चला तर मग, या राशींसाठी उद्याच्या भाग्यवान दिवसाचे विविध पैलू, तसेच बुधवारसाठीचे उपाय जाणून घेऊया.
मेष
तुमचा दिवस आनंदाने भरलेला असेल. या राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिवस आरामदायी असेल आणि ते नवीन वेळापत्रक बनवण्याचा विचार करू शकतात. फोनचा वापर मर्यादित ठेवा. आर्थिक बाबतीत लोकांवर जास्त विश्वास ठेवणे टाळा. पैसे उधार देण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे उत्तम. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत धार्मिक स्थळाच्या सहलीचे नियोजन करू शकता. तुमच्या काही समस्या असल्यास, त्या लवकरच सुटतील. तुमच्या आई-वडिलांचा आशीर्वाद घेतल्यास तुमची सर्व कामे पूर्ण होतील याची खात्री होईल.
वृषभ
तुमचा दिवस अनुकूल असेल. तुमचे मन तुमच्या कामावर केंद्रित राहील, कारण तुमची सर्व कामे तुमच्या नियोजनानुसार पूर्ण होतील. सामाजिक कार्यात तुमची आवड वाढू शकते. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. व्यावसायिक भागीदारीमुळे तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. तुम्ही गोष्टी अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल. कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे संबंध सुधारतील आणि सौहार्दपूर्ण संबंध टिकून राहतील. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून आनंद मिळू शकतो. तुम्हाला एखादे रहस्य कळू शकते. तुम्ही मित्रांसोबत वेळ घालवू शकता.
मिथुन
तुमचा दिवस संमिश्र असेल. एकाग्र काम फायदेशीर ठरेल. आजचा दिवस तुमच्या प्रियसीसाठी चांगला आहे. तुम्ही एखाद्या चांगल्या रेस्टॉरंटमध्येही जाऊ शकता. तुम्ही कोणत्याही जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे टाळावे. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुम्ही तुमचे काम शक्य तितक्या कमी वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. नोकरदार लोकांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून मदत मिळू शकते. ते त्यांच्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडतील. रिअल इस्टेट व्यवसायातील लोक नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करू शकतात.
कर्क
तुमचा दिवस पूर्वीपेक्षा चांगला जाईल. तुम्ही कुटुंबासोबत वेळ घालवाल आणि तुमच्या जोडीदारासोबत दीर्घ संभाषण करू शकता, ज्यामुळे तुमचे नाते सुधारेल. तुम्ही मित्रांसोबत घरी चित्रपट पाहण्याची योजना करू शकता. तुमची अशा एखाद्या व्यक्तीशी भेट होऊ शकते, जी भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट प्रयत्नात यश मिळू शकते. तुमच्या मनात नवीन कल्पना येऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून जीवनात सतत पाठिंबा मिळत राहील.
सिंह
तुमच्या दिवसाची सुरुवात अनुकूल होणार आहे. जर तुम्ही व्यावसायिक दौऱ्यावर जात असाल, तर तुमच्या वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद घ्या. तुमचे काम यशस्वी होईल. तुमच्या जोडीदाराला आज प्रगतीची चांगली संधी मिळेल. कुरिअर व्यवसायातील व्यावसायिकांना आज फायदा होईल. तुमची मेहनत आणि समर्पण पाहून, तुमचे कनिष्ठ तुमच्याकडून काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करतील.
कन्या
तुमचा दिवस उत्साहाने भरलेला असेल. तुम्हाला व्यवसायात लक्षणीय आर्थिक लाभ मिळू शकतो. शत्रू अंतर राखतील. लाकूड व्यवसायात गुंतलेल्यांना आज एक मोठा प्रकल्प मिळेल. लेखक आज एक नवीन कथा लिहू शकतात, जिला चांगला प्रतिसाद मिळेल. कुटुंबात नवीन सदस्याच्या आगमनाने सर्वजण खूप आनंदी होतील. या राशीत जन्मलेल्या आणि चित्रकला करणाऱ्या व्यक्तींचे एखादे चित्र मोठ्या प्रदर्शनात प्रदर्शित केले जाऊ शकते, जिथे त्याचे खूप कौतुक होईल.
तूळ
तुमच्या दिवसाची सुरुवात चांगल्या मूडमध्ये होईल. तुमच्या आई-वडिलांचा तुमच्यावरील रोष आज दूर होईल. राजकारण आणि समाजकार्यात गुंतलेल्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल असेल. महिलांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. तुम्ही आज एका महत्त्वाच्या व्यावसायिक बैठकीला उपस्थित राहू शकता. तुमचे कर्ज फेडले जाईल आणि तुमचा तणाव दूर होईल. तुम्ही आज एका सुंदर ठिकाणी भेट देऊ शकता. तुमच्या डोकेदुखीपासून आराम मिळेल. एकूणच, तुमचा दिवस उत्कृष्ट असेल.
वृश्चिक
तुमचा दिवस चांगला जाईल. तुमच्या सध्याच्या समस्या सुटू शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुम्ही कुटुंबात एखादा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करू शकता. तुम्ही तुमच्या जीवनात काही सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न कराल. दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी, तुम्ही चांगला आहार घ्यावा. तुमच्या वागणुकीतील काही सकारात्मक बदलांमुळे तुम्हाला नवीन मित्र मिळू शकतात. तुम्हाला इतरांना मदत करण्याची संधी देखील मिळू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला फायदा होईल.
धनु
तुमचा दिवस संमिश्र असेल. तुम्ही तुमचे काम पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकता. नशीब साथ देणे कठीण होऊ शकते. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीवर चर्चा करावी लागू शकते आणि तुमच्या योजनांमुळे तुमचे शत्रू अधिक प्रभावित होऊ शकतात. मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप खास आहे. जीवनातील सर्व चालू समस्या लवकरच सुटतील. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या या राशीच्या गृहिणींसाठी आज चांगल्या संधी आहेत.
मकर
तुमचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन संधी मिळतील. घेतलेले कर्ज अनपेक्षितपणे परत मिळू शकते. व्यवसायात कोणाकडून तरी फायदा होण्याची तुमची शक्यता वाढेल. तुमचा उत्साहही वाढेल. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. घरातील एखाद्या कार्यक्रमामुळे तुमच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. पूर्वी सुरू केलेली बहुतेक कामे आज पूर्ण होतील. आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
कुंभ
तुमचा दिवस उत्कृष्ट राहील. आज तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची थोडी चिंता वाटेल. तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसोबत चित्रपट पाहण्यासाठी बाहेर जाण्याचा बेत आखू शकता. तुम्ही मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला उपस्थित राहू शकता, जिथे तुम्हाला इतर मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्ही एखादे नवीन कौशल्य शिकू शकता, जे भविष्यात तुमच्यासाठी निश्चितच फायदेशीर ठरेल. तुम्ही बाजारात नुकतीच दाखल झालेली नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. तुम्ही आज एखाद्या तज्ञाकडून आर्थिक सल्ला देखील घेऊ शकता.
मीन
तुमच्या दिवसाची सुरुवात नव्या उत्साहाने होणार आहे. तुमचे सकारात्मक विचार तुम्हाला समाजात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यास मदत करतील. तुम्ही घरी फुलांची सजावटही करून घेऊ शकता. कंत्राटदारांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर ठरेल. बदलत्या हवामानामुळे तुमची चिंता थोडी वाढू शकते. भरपूर पाणी पिणे फायदेशीर ठरेल. आज तुम्ही तुमच्या दैनंदिन कामात काही बदल करू शकता. एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचा नवीन दृष्टिकोन तुमच्या व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)