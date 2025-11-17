English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 18 November: मंगळवारी चमकू शकते 5 राशींच्या लोकांचं नशिब, फक्त 'ही' एक गोष्ट टाळा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 November 2025 in Marathi: कसा असेल मंगळवारचा दिवस? 12 राशीच्या लोकांवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 17, 2025, 10:14 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 18 November: मंगळवारी चमकू शकते 5 राशींच्या लोकांचं नशिब, फक्त 'ही' एक गोष्ट टाळा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 November 2025 in Marathi: 18 नोव्हेंबर 2025  रोजी ग्रहांच्या स्थितीकडे पाहता, सूर्य वृश्चिक राशीत आहे, तर चंद्र तूळ राशीत भ्रमण करत आहे. मासिक शिवरात्रीचा पवित्र सण असल्याने आजचा दिवस विशेष महत्वाचा आहे. शिवाय, मंगळवार असल्याने तुम्ही भगवान हनुमानाला समर्पित व्रत पाळू शकता. हा दिवस काही राशींसाठी आर्थिक लाभ आणि भावनिक संबंधांमध्ये वाढ दर्शवतो, तर काहींना खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मेष ते मीन अशा सर्व १२ राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल हे पंडित मुकेश भारद्वाज यांच्याकडून जाणून घेऊया.

मेष
दिवसाच्या उत्तरार्धात तुम्हाला उर्जेचा अभाव जाणवेल. तुमचे मन वास्तविक कामांपेक्षा काल्पनिक परिस्थितींचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात करेल. अध्यात्माकडे कल वाढेल. प्रवास करताना तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

मिथुन
कामात सातत्य राखणे कठीण होईल. इतरांना मदत करताना तुमची स्वतःची कामे मागे पडू शकतात. जुनी व्यवस्था पुन्हा उभी राहण्याची चिन्हे आहेत. तुम्हाला खर्च नियंत्रित करण्यात अडचण येईल.

कर्क 
तुम्हाला तुमच्या निर्णयांमध्ये दूरदृष्टी ठेवावी लागेल. अल्पकालीन आर्थिक निर्णय घेणे टाळा. भावंडांमधील नातेसंबंध मजबूत करण्याच्या संधी मिळतील. मुलाखतींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे.

सिंह 
सरकारी कामात गती येईल. प्रलंबित देयके मिळणे तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटेल. भावनिक संबंधांसाठी वेळ काढणे कठीण होईल. परंतु तुम्हाला खोल आध्यात्मिक संबंध अनुभवायला मिळेल.

कन्या
व्यवस्थांवर नियंत्रण सुधारण्यासाठी तुम्हाला सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता असेल. कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांबद्दल अचूक आरोप समस्या वाढवू शकतात. शेअर बाजाराशी संबंधित अचूक माहितीचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

तूळ
वास्तविक कामांकडे दुर्लक्ष केल्याने भविष्यात काही त्रास होऊ शकतो. लोकांबद्दल पूर्वग्रह टाळा. आध्यात्मिक कार्यक्रम सकारात्मक ऊर्जा आणतील. तुम्ही प्रियजनांसोबत सहलीची योजना आखू शकता.

 वृश्चिक
तुम्हाला तुमच्या कष्टाचे फळ थोडे उशिरा मिळेल. संध्याकाळपर्यंत चांगल्या बातमीने निराशा कमी होईल. प्रियजनांसोबतच्या भेटी उत्साहवर्धक असतील. नवीन भावनिक नातेसंबंधांचे आकर्षण तुमच्या कामाची दिशा बदलण्यात भूमिका बजावू शकते.

धनु
एखादे विशिष्ट काम अपूर्ण राहिल्यामुळे तुम्हाला ताण जाणवू शकतो. प्रेमसंबंध सकारात्मक आधार देतील. वरिष्ठांबद्दल काही राग येऊ शकतो. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे टाळा.

मकर
व्यवसायिक कामांकडे कल वाढेल. परदेश व्यापारात गुंतलेल्यांना काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. सोने आणि दागिन्यांशी संबंधित व्यवसायात सावधगिरीने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. प्रवास टाळा.

कुंभ
कामाच्या गतीत अचानक वाढ झाल्यामुळे व्यवस्थांमध्ये बदल करावे लागू शकतात. शुभ कार्यात जास्त जबाबदारी घेतल्याने कुटुंबात तणाव निर्माण होऊ शकतो. वैयक्तिक संबंधांमध्ये आरोप टाळा.

मीन 
विलासी वस्तूंवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. इतरांना प्रभावित करण्यासाठी बचत खर्च केली जाऊ शकते. सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा आणि आदर वाढेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

