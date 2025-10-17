English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 October 2025 in Marathi: धनत्रयोदशीचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 17, 2025, 10:53 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 18 October: धनत्रयोदशीला गौरीयोगाचा शुभसंयोग, 3 राशीच्या लोकांना मिळणार शुभलाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 October 2025 in Marathi: 18 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिवाळीचा पाच दिवसांचा उत्सव सुरू होईल. धनतेरस हा धनत्रयोदशीचा शुभ दिवस आहे. धनतेरसच्या दिवशी समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मीचा उदय झाला. या दिवशी देवी लक्ष्मीसह, समृद्धी आणि संपत्तीचा देव कुबेर आणि आयुर्वेदाचे जनक भगवान धन्वंतरी यांचीही पूजा केली जाते. असे म्हटले जाते की भगवान धन्वंतरीची पूजा केल्याने घरात सुख आणि समृद्धी येते.

 मेष
आज मेष राशीच्या लोकांसाठी पुनर्प्राप्तीचा दिवस असेल. तुम्हाला आर्थिक गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या राशीखाली जन्मलेल्या आणि कामासाठी अनेकदा बाहेर असलेल्यांनी त्यांच्या कुटुंबासाठी थोडा वेळ काढावा. सध्या तुमचे कौटुंबिक जीवन गोंधळलेले असू शकते.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप अस्थिर असू शकतो. तुम्हाला काही अडथळे येऊ शकतात, परंतु तुम्ही त्यावर मात करू शकता. आज तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल. तथापि, कामावर किंवा घरी अनपेक्षित समस्या उद्भवू शकतात, ज्यामुळे तुमचे खर्च कमी राहतील.

मिथुन 
आजचा दिवस मिथुन राशीच्या लोकांसाठी चांगली बातमी घेऊन येईल. तुम्ही तुमच्या बुद्धीने तुमची स्थिती मजबूत करू शकता. आज तुमचे मूल उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करेल. तुम्ही जे काही प्रयत्न कराल त्यात तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल.

कर्क 
आजचा दिवस कर्क राशीसाठी बदलत्या ऋतूसारखा असेल. तुमच्या पालकांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आज तुम्हाला विनाकारण रागावू नका असा सल्ला दिला जातो. तुमची मानसिक स्थिती चांगली असेल आणि नशीब तुमच्या बाजूने असेल.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांनी त्यांच्या शब्दांनी कोणालाही दुखावू नये याची काळजी घ्यावी. जर तुम्ही तुमच्या शब्दांवर नियंत्रण ठेवले नाही तर तुम्ही चांगल्या संधी गमावू शकता. तुम्हाला आज कठोर परिश्रम करण्याचा सल्ला दिला जातो; तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल.

कन्या 
आज कन्या राशीसाठी खूप चांगला दिवस असेल. तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळतील. तथापि, तुमच्या मुलांच्या बाजूने तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात. परदेशी व्यवसायात गुंतलेल्यांना आज चांगला नफा मिळू शकतो.

तूळ
आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडतील. तुमचे शांत मन तुम्हाला अनेक समस्यांपासून वाचवेल. तुमची कीर्ती आणि प्रतिष्ठा वाढेल. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर ते परत मिळण्याची शक्यता आहे. प्रयत्न करा आणि तुमचे पैसे परत येऊ शकतात.

वृश्चिक 
आज वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी एक आशादायक दिवस असेल. तुम्ही नवीन उत्पादन किंवा सेवा सुरू करण्यात खूप यशस्वी व्हाल. तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे. तुम्ही नवीन वाहन, मौल्यवान वस्तू किंवा घर देखील खरेदी करू शकता.

मकर
 मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंद आणि समृद्धीचा असेल. यामुळे आरोग्यावर अधिक पैसे खर्च करावे लागतील, कारण या दिवसांत तुमच्या घरात समस्या येण्याची किंवा तुमचे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. म्हणून, तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजीपणा टाळा.

कुंभ 
कुंभ राशीचे लोक आज बराच वेळ वाया घालवतील. तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करून आणि तुमच्या विषयावरील अनावश्यक चर्चांमध्ये व्यस्त राहून तुम्ही आज तुमचे १००% देऊ शकणार नाही.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना आज आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. तुमच्या जीवनातील सर्व क्षेत्रांमध्ये नफा होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही प्रेम संबंधांकडे अधिक झुकत असाल. तुमच्या मुलांच्या आनंदासाठी हे वर्ष चढ-उतारांनी भरलेले असेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

