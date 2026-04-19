Aajche Rashi Bhavishya 19 April 2026: अक्षय तृतीयेच्या दिवशी 'या' राशींवर विष्णुचा राहिल आशीर्वाद, फलदायी राशींना काय होणार फायदा?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 April 2026 in Marathi: आज 19 एप्रिल 2026 रविवार. हिंदू पंचागानुसार आज वैशाख मास शुक्ल पक्षाची द्वितीय तिथी. आजचा मूलांक 1 असून त्याचा स्वामी सूर्य आहे. रविवारच्या दिवशी आज सूर्याचा प्रभाव विशेष रुपाने होणार आहे. ग्रहांची स्थिती पाहिली तर आज चंद्र वृषभ राशीमध्ये गोचर करणार आहे. स्थिरता आणि भौतिक सुख निर्माण करणार आहेत. कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?
मेष राशीभविष्य
आज तुमची ऊर्जा आणि उत्साह शिगेला पोहोचेल. करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि व्यवसायातील जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील, परंतु चैनीच्या वस्तूंवरील खर्च वाढू शकतो. कुटुंबात शांतता आणि आनंद नांदेल आणि तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या; डोकेदुखी होऊ शकते. तसेच अक्षय तृतीयेचा दिवस खास असू शकतो. मात्र कुणाशीही वाद घालणे टाळा.
वृषभ राशीभविष्य
तुम्हाला मानसिक शांती आणि स्थिरता अनुभवायला मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कार्यनिष्ठेचे कौतुक होईल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस सामान्य आहे; मोठी गुंतवणूक टाळा. प्रेमसंबंध अधिक गोड होतील आणि घरात एखाद्या शुभ प्रसंगाबद्दल चर्चा होऊ शकते. तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवा. तसेच आज आळस टाळा. लहान मुलांना गोज खाऊ घाला.
मिथुन राशीभविष्य
आजचा दिवस संमिश्र परिणाम देणारा असेल. व्यवसायात नवीन आव्हाने येऊ शकतात, परंतु तुमची बुद्धिमत्ता तुम्हाला उपाय शोधण्यात मदत करेल. आर्थिक व्यवहारांबाबत सावधगिरी बाळगा. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तणाव कमी होईल. तुमचे आरोग्य सामान्य राहील, पण तुमच्या डोळ्यांची काळजी घ्या. आजच्या दिवशी म्हणजे अक्षय तृतीयेला कुणाकडूनही कर्ज घेणं टाळा.
कर्क राशीभविष्य
आज तुम्ही थोडे भावनिक होऊ शकता. नोकरदार लोकांना सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्हाला प्रलंबित रक्कम मिळू शकते. तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या जोडीदारासोबत सलोखा टिकून राहील. योग आणि प्राणायाम करणे फायदेशीर ठरेल. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी पांढरे कपडे घाला , तसेच पांढऱ्या वस्तू जवळ ठेवा. महत्त्वाचे निर्णय संध्याकाळपर्यंत पुढे ढकलू नका, त्यामुळे नुकसान होऊ शकते.
सिंह राशीभविष्य
आज तुम्हाला उत्साही वाटेल. तुम्ही शासकीय कामात यशस्वी व्हाल आणि व्यावसायिक दौरे फायदेशीर ठरतील. आर्थिक लाभाची चांगली शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील आणि तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. आरोग्य चांगले राहील, परंतु उन्हात जाणे टाळा. महत्त्वाचं म्हणजे अहंकार टाळा.
कन्या राशीभविष्य
अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीची चिन्हे आहेत. तुम्ही आर्थिक लाभासाठी नवीन योजना आखाल. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये चांगला समन्वय राहील. तुमच्या प्रेम जीवनात नवीन ऊर्जा येईल. तुम्हाला पोटाशी संबंधित समस्या जाणवू शकतात; हलके अन्न खा. आज गरजूंना मदत करा पण इतरांच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे टाळा.
तूळ राशीभविष्य
आज संयम ठेवण्याचा दिवस आहे. कामाच्या ठिकाणी कामाचा ताण जास्त असू शकतो. खर्चावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबतचे जुने मतभेद संपुष्टात येतील. कला आणि संगीतातील आवड वाढेल. तुम्हाला थकवा जाणवू शकतो, त्यामुळे पुरेशी विश्रांती घ्या. अक्षय तृतीयेला मंदिरात तुपाचा दिवा लावा, ते तुम्हाला नक्कीच फलदायी अले. मात्र कोणत्याही कागदपत्रांवर घाईत सही करू नका.
वृश्चिक राशीभविष्य
आजचा दिवस यशाने भरलेला असेल. एक मोठा व्यावसायिक करार होण्याची शक्यता आहे. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे सुटतील. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. दिवस आरोग्यासाठी चांगला आहे आणि तुम्हाला एका जुनाट आजारातून आराम मिळेल. अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका.
धनु राशीभविष्य
धार्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत सहलीला जाऊ शकता. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या आनंदी राहाल. तुमची तब्येत सुधारेल. वडीलधाऱ्यांचा अनादर करू नका, त्याचा तुम्हाला त्रास होईल.
मकर राशीभविष्य
कठोर परिश्रमानंतरच यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांपासून सावध रहा. खर्च वाढू शकतो, त्यामुळे आपल्या पैशांचा सुज्ञपणे वापर करा. तुम्हाला धाकट्या भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या प्रेमसंबंधात पारदर्शकता ठेवा. सांधेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. नकारात्मक विचार टाळा. सकारात्मकता जीवनात कशी येईल याचा विचार करा.
कुंभ राशीभविष्य
आज तुम्ही नवीन योजनांवर काम कराल. सोशल मीडिया किंवा डिजिटल मार्केटिंगमध्ये गुंतलेल्यांना फायदा होईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि आदर वाढेल. तुम्ही मित्रांसोबत एक सुखद संध्याकाळ घालवाल. तुमची शारीरिक ऊर्जा टिकून राहील. शनी चालिसा म्हणा, याचा नक्कीच फायदा होईल. वाहन चालवताना निष्काळजीपणा टाळा.
मीन राशीभविष्य
आजचा दिवस सर्जनशीलतेने भरलेला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात यश मिळेल. व्यवसायात विस्ताराच्या संधी मिळतील. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नातेवाईकांसोबतचे संबंध सुधारतील. तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी योगाभ्यास आवश्यक आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)