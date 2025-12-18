English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 19 December: 19 डिसेंबरचा दिवस कसा असेल? कुणाचं चमकेल नशिब अन् कुणाला वाट बघावी लागणार?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 December 2025 in Marathi: 19 डिसेंबर 2025  शुक्रवार आहे. तुमच्या राशी तुमच्यासाठी काय घेऊन आल्या आहेत ते जाणून घ्या. मेष आणि मीन राशीसाठी भाग्याचे तारे शोधा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 18, 2025, 10:03 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 December 2025 in Marathi: 19 डिसेंबर 2025, पौष महिन्याचा 15 वा दिवस आहे. आज शुक्रवार आहे. तुमच्या राशी तुमच्यासाठी काय घेऊन आल्या आहेत ते जाणून घ्या. मेष आणि मीन राशीसाठी भाग्याचे तारे शोधा.

शुक्रवार, 19 डिसेंबर 2025, आध्यात्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षाची चतुर्दशी तिथी आहे, जिथे सूर्य धनु राशीत आणि चंद्र वृश्चिक राशीत असेल. 

मेष 
 आज मेष राशीसाठी विशेष आशादायक दिवस नाही. हा दिवस विशेषतः सावधगिरी बाळगण्याचा आहे. व्यावसायिक आणि व्यावसायिक दोघेही आज आरामशीर मूडमध्ये असतील. तुम्ही तुमचे सर्व काम फोनवर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. तथापि, तुमचे खर्च खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे.

वृषभ 
 राशीचे लोक आज सामाजिक कार्यात खूप व्यस्त असतील. याव्यतिरिक्त, तुमच्या गुरूसारखा कोणीतरी कामे पूर्ण करण्यात मदत करेल. त्यांच्या मदतीने तुम्ही एकाच वेळी अनेक कामे पूर्ण करू शकाल. आज तुमच्या आर्थिक परिस्थितीकडे थोडे लक्ष द्या आणि तुमचे बजेट नियोजन केल्यानंतरच पैसे खर्च करा.

मिथुन 
 आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मिथुन राशीच्या लोकांसाठी दिवस उत्तम राहणार आहे. शिवाय, निर्यातीशी संबंधित काम करणाऱ्या या राशीच्या लोकांना हा दिवस खूप फायदेशीर वाटेल. ते त्यांच्या शत्रूंना मागे टाकण्यासाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करतील. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ चांगला असेल.

कर्क
 कर्क राशीचे लोक आज थोडे त्रासात असतील. तुम्ही तुमच्या शत्रूंच्या कारस्थानांना बळी पडू शकता. म्हणून, सावधगिरीने वागा. शिवाय, तुमच्या मित्रांसोबतचे तुमचे संबंध थोडे ताणले जाऊ शकतात. म्हणून, आज तुमचे शब्द काळजीपूर्वक निवडा.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीची संधी मिळेल. ते त्यांच्या योजना वेळेवर पूर्ण करण्यात देखील यशस्वी होतील. घाईघाईने कामात उतरू नका, कारण घाईमुळे अडचणी येऊ शकतात.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. तुम्ही तुमच्या शत्रूंना पराभूत करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न कराल. तुमच्या तीक्ष्ण मनामुळे तुम्ही त्यांना वश करण्यात यशस्वी व्हाल.

तुळ
आजचा दिवस तूळ राशीच्या लोकांसाठी खूप भाग्यवान असेल. तुमची सर्व कामे सहजतेने आणि सुरळीतपणे पूर्ण होतील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देखील हा एक चांगला दिवस आहे. आज कुटुंबातील सदस्यांसोबत तुमचे संबंध ताणले जाऊ शकतात. आज तुमच्यासाठी प्रवासाची शक्यता आहे.

वृश्चिक
 आजचा दिवस वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी कठीण असेल. काळजीपूर्वक विचार न करता कोणतेही काम करू नका. आज पैसे कमविण्यासाठी तुम्हाला शक्य तितके नेटवर्किंग करावे लागेल.

धनु 
 धनु राशीचे शत्रू आज त्यांच्यासाठी काही अडचणी निर्माण करू शकतात. तुमच्या स्वार्थी वागण्यामुळे तुम्हाला जवळच्या मित्रांची नाराजी सहन करावी लागू शकते. आजचा दिवस आर्थिक बाबतीत फलदायी ठरेल. आज तुमच्याकडे चांगली बचत असेल.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी अनेक चांगल्या संधी मिळतील. त्यांच्याबद्दल जास्त विचार केल्याने चांगल्या संधी गमावल्या जाऊ शकतात. आज घरी व्यावसायिक क्रियाकलाप चांगल्या प्रकारे पुढे जातील. योग्य शब्द निवडल्याने संभाषणात गोंधळ टाळता येईल.

कुंभ 
 कुंभ राशीच्या लोकांना आज कामावर मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. विमा आणि आर्थिक नियोजनात गुंतलेल्यांना दिवस खूप अनुकूल वाटेल. संपत्ती जमा करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस आहे.

मीन
मीन राशीचे लोक त्यांच्या चातुर्याद्वारे समस्या सोडवू शकतील. तुमचे यश पाहून लोक तुमच्याबद्दल द्वेष बाळगतील आणि खोटा प्रचार देखील करू शकतात. कालांतराने, सत्य उघड होईल. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ अनुकूल असेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

 

