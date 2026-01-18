English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 19 January 2026 : 19 जानेवारी रोजी कोणत्या राशीच्या लोकांवर बरसणार करी, कुणाला राहावं लागणार सावधान?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 January 2026 in Marathi: 19 जानेवारी 2026 चे राशिफल कसे असेल. मेष राशीत ताण, वृषभ राशीत लाभ, कर्क आणि सिंह राशीत आनंद. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत सर्व 12 राशींसाठी अचूक दैनिक भाकिते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 18, 2026, 06:42 PM IST
मेष: उद्याचा दिवस मेष राशीसाठी मानसिक ताण आणि गोंधळ वाढण्याचा असेल. तुमचे तारे असे सुचवतात की तुम्ही आज तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा, तरच तुम्हाला यश मिळेल आणि तुमचे नातेसंबंध चांगले व्यवस्थापित होतील. तथापि, आज तुम्हाला तुमचे काम काळजीपूर्वक करावे लागेल, कारण तुमचे विरोधक सक्रिय असतील. तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर संयम ठेवा, कारण तुमच्या आरोग्यात बिघाड होण्याची शक्यता आहे. तथापि, तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून आनंद मिळेल. जर तुमचे कोणतेही बँकिंगशी संबंधित काम असेल तर तुम्हाला त्यात यश मिळेल.

वृषभ: आजचा दिवस वृषभ राशीसाठी फायदेशीर असेल. तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याची आणि शिकण्याची संधी मिळेल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर राहील. वृषभ राशीच्या लोकांना आज करिअरमध्ये प्रगतीचे शुभ संकेत दिसत आहेत. सामाजिक क्षेत्रात तुमचा आदर आणि प्रभाव वाढेल. तुमच्या प्रेम जीवनात शुभ ग्रहांच्या स्थितीचा तुम्हाला फायदा होईल. आज संध्याकाळी तुम्हाला व्यवसायात नफा मिळवण्याची विशेष संधी मिळेल. तुम्ही तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी देखील काम करू शकता.

मिथुन: आजारी असलेल्यांचे आरोग्य सुधारेल. आज तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या संधीही मिळतील. तुमच्या वैवाहिक जीवनात आनंदाची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात यश मिळेल. तुम्हाला विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्याकडून पाठिंबा मिळेल. काही कारणास्तव, लहान किंवा लांब पल्ल्याचा प्रवास होऊ शकतो. आज तुम्हाला काही चांगली बातमी देखील मिळेल.

कर्क: आजचा दिवस कर्क राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल असेल. तुमचे मनोबल आणि आत्मविश्वास उंच राहील, जो तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि कामात पुढे नेईल. आज कौटुंबिक संबंध मजबूत होतील, परंतु तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाच्या खर्चाकडेही लक्ष द्यावे लागेल. आज तुम्हाला कामात सुरू असलेल्या अडचणींपासून आराम मिळेल. तुमच्या बोलण्याच्या कौशल्याचा तुम्हाला फायदा होईल. आज तुम्हाला तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम आणि आनंद देखील मिळेल. तुम्हाला मित्राकडून अपेक्षित असलेला पाठिंबा मिळू शकतो.

सिंह: आज तुम्हाला काही आनंदाची बातमी मिळाल्याने आनंद होईल. कौटुंबिक मालमत्तेबाबत सुरू असलेले कोणतेही वाद आज संपुष्टात येऊ शकतात. मित्र आणि भावांच्या पाठिंब्याने तुमचे प्रलंबित काम पूर्ण होईल. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे आणि घरातील वस्तू वाढतील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी काही आनंदाची बातमी मिळू शकते. तथापि, आज प्रवास करताना आणि वाहन चालवताना तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

कन्या: कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उज्ज्वल दिसत आहे. आर्थिक प्रयत्न यशस्वी होतील आणि तुमच्या चातुर्य आणि प्रभावी भाषणामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या मित्रमंडळातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कौटुंबिक परिस्थिती अनुकूल राहील. भावंडांशी संबंध सुधारतील आणि तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवण्याच्या संधी मिळतील. तुमचा जोडीदार तुमच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देईल. नोकरी क्षेत्रातील प्रयत्न देखील यशस्वी होतील.

तुळ: आजचा दिवस तूळ राशीच्या लोकांसाठी मिश्रित असेल. नशीब तुम्हाला लाभ देईल, तर मानसिक ताणतणावही निर्माण करेल. सामाजिक उपक्रमांमध्ये तुमचा सहभाग वाढेल. व्यवसायात वरिष्ठ व्यक्तीचा पाठिंबा तुम्हाला लाभ देईल आणि तुमच्या कोणत्याही समस्या सोडवेल. तुमचे नक्षत्र सूचित करतात की कोणत्याही नवीन प्रयत्नात तुम्हाला नशीब पूर्णपणे साथ देईल. कामावर सकारात्मक विचार नवीन ऊर्जा देईल. तुम्ही तुमच्या वैवाहिक जीवनात आनंदी व्हाल आणि तुमच्या मुलांशी संबंधित चिंता दूर कराल.

वृश्चिक: काम आणि करिअरच्या दृष्टीने वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. तुम्हाला आज आर्थिक लाभाची संधी मिळेल. नोकरीसाठी तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. आज तुमच्या प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम आणि सुसंवाद राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या महिला मैत्रिणीची मदत मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल. तुम्हाला अनपेक्षित स्रोताकडूनही लाभ मिळेल.

धनु: आजचा दिवस धनु राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर असेल. तथापि, तुमचे विरोधक आणि शत्रू सक्रिय असतील. आज तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद मिळेल. व्यावसायिक बाबींमध्ये तुम्हाला अनुभवी व्यक्तींकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या जोडीदाराच्या सल्ल्याने तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक व्यवसायात यश मिळेल आणि तुम्ही तुमची आर्थिक स्थिती देखील मजबूत कराल. आज तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि तुमच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये संयम ठेवा. तुम्हाला तुमचे वडील आणि मोठा भाऊ यांचे सहकार्य मिळेल. आज तुम्ही दानधर्मातही सहभागी व्हाल.

मकर: मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ आणि फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला कामाच्या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा होईल. तुमचे नक्षत्र सूचित करतात की तुम्हाला आज भेटवस्तू मिळेल. तुम्हाला एखाद्या अनोळखी व्यक्तीकडूनही पाठिंबा मिळेल. तुमचा व्यवसाय प्रवास यशस्वी आणि आनंददायी होईल. तुमची प्रलंबित कामे आज धैर्याने पूर्ण होतील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात यश मिळेल. तुम्हाला कामावर वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. जर तुम्ही काही महत्त्वाच्या कामासाठी प्रवास करत असाल तर थोडे लवकर निघण्याचा प्रयत्न करा.

कुंभ: नक्षत्र सूचित करतात की आज तुमचे काम यशस्वी होईल. व्यवसायात तुमच्या प्रतिष्ठेचा तुम्हाला फायदा होईल. कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना आज यश मिळू शकते. आज तुम्हाला काही शुभ कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात नफा मिळण्याची संधी मिळेल. आज कौटुंबिक जीवनात गोंधळ निर्माण होईल. तुमच्या मुलांशी संबंधित एखाद्या गोष्टीबद्दल काही चिंता किंवा त्रास होऊ शकतो.

मीन: मीन राशीच्या लोकांनी आज आपले मन भटकू न देता कामावर लक्ष केंद्रित करावे. अशा प्रकारे, काही प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यात तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. वडिलोपार्जित मालमत्ता मिळण्याची किंवा तुमच्या वडिलांकडून आशीर्वाद मिळण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयात एखादा खटला प्रलंबित असेल तर आज तुम्हाला त्यात यश मिळेल. तथापि, आज तुम्ही तुमच्या सासरच्या लोकांशी समन्वय राखला पाहिजे, कारण ते तुम्हाला एखाद्या मुद्द्यावर ताण देऊ शकतात. तुमच्या प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम आणि पाठिंबा कायम राहील. तुम्ही काही धार्मिक कार्यात देखील सहभागी होऊ शकता.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

