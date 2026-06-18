/Aajche Rashi Bhavishya 19 June 2026: चंद्र-केतुचे ग्रहण दोष वाढवतील काही राशींचे टेंशन, हर्षण योगमुळे चमकणार 4 लोकांचं करिअर

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 June 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, उद्या ज्येष्ठ शुक्ल पक्षातील पंचमी आणि षष्ठी तिथीचा विशेष संयोग आहे. उद्या सकाळी 10.07 नंतर चंद्र कर्क राशीतून सिंह राशीत प्रवेश करेल. केतू आधीपासूनच सिंह राशीत असल्यामुळे, उद्या सकाळी 10.07 नंतर चंद्र-केतू ग्रहण दोष निर्माण होईल, ज्यामुळे काही राशींसाठी मानसिक ताण आणि आव्हाने वाढू शकतात.
मेष
पाचव्या घरात चंद्र असल्याने, उद्याचा दिवस तुम्ही एका चांगल्या आणि शिस्तप्रिय विद्यार्थ्याप्रमाणे घालवावा. हर्षण योगाच्या निर्मितीमुळे उद्याचा दिवस तुमच्या व्यावसायिक जीवनासाठी खूप चांगला आणि प्रगतीशील ठरू शकतो.
वृषभ
चौथ्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुम्हाला कौटुंबिक सुखसोयी आणि घरगुती आनंदात थोडी घट जाणवू शकते. उद्या सकाळी १०:०७ नंतर होणारे चंद्र-केतू ग्रहण तुमच्या कामाचा भार अचानक वाढवू शकते, ज्यामुळे तुमचा मानसिक ताण वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम तुमच्या आरोग्यावर होईल; त्यामुळे तुमच्या आरोग्याबाबत जागरूक रहा.
मिथुन
तिसऱ्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुम्ही तुमच्या लहान बहिणीच्या संगतीवर आणि तिच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. उद्या कार्यालयात तुमचे संवाद कौशल्य चमकून दिसेल; तुम्ही तुमच्या प्रभावी सादरीकरण आणि संभाषण कौशल्याने एका अवघड ग्राहकालाही सहजपणे पटवून देऊ शकाल.
कर्क
दुसऱ्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. विपणन (मार्केटिंग) क्षेत्रात असलेल्यांसाठी उद्याचा दिवस जॅकपॉट ठरू शकतो; एखादा जुना ग्राहक अचानक एक मोठा प्रकल्प घेऊन परत येऊ शकतो.
सिंह
उद्या चंद्र तुमच्या राशीत भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण लक्षणीयरीत्या वाढतील. उद्या तुमच्या सध्याच्या व्यवसायाला एक वैयक्तिक स्पर्श द्या; ग्राहकांना त्यांच्या नावाने ईमेल किंवा संदेश पाठवा; हा छोटा, आधुनिक बदल तुमची विक्री लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो.
कन्या
चंद्र बाराव्या घरात असल्याने, तुमचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी तुम्हाला उद्या तातडीने एक ठोस बजेट योजना तयार करणे आवश्यक आहे. उद्या सकाळी १०:०७ नंतर होणारे चंद्र-केतू ग्रहण, बेरोजगार तरुणांसाठी काही प्रमाणात निराशाजनक ठरू शकते. आळस आणि दिरंगाईमुळे तुम्ही उद्या मुलाखती किंवा नोकरीच्या संधी गमावू शकता, म्हणून अत्यंत सक्रिय राहा.
तूळ
चंद्र अकराव्या घरात असल्याने, तुम्ही उद्या तुमची व्यावसायिक कर्तव्ये पूर्ण समर्पणाने पार पाडावीत. आयटी, कॉर्पोरेट किंवा डिजिटल क्षेत्रातील लोकांनी उद्या कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यास विलंब टाळावा, अन्यथा तुम्ही एक उत्तम मूल्यांकन किंवा करिअरची संधी गमावू शकता.
वृश्चिक
दशम स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुमच्या कामाच्या स्वरूपामध्ये किंवा कार्यक्षेत्रात होणारे बदल तुम्हाला मोठे फायदे मिळवून देतील. तुमच्या व्यवसायाचे ब्रँडिंग करण्यासाठी आणि नवीन उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी उद्याचा दिवस उत्तम आहे. जर तुमचे एखादे नवीन उत्पादन तयार होत असेल, तर ते सकाळी ८:१५ ते १०:१५ किंवा दुपारी १:१५ ते २:१५ च्या दरम्यान बाजारात आणा, आणि तुम्हाला यश मिळेल.
धनु
नवम स्थानातील चंद्रामुळे, उद्या तुम्हाला धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात मोठे यश मिळेल. भाव करणाच्या प्रभावामुळे, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तुमचा आत्मविश्वास शिगेला पोहोचेल, ज्यामुळे तुमचे वैयक्तिक ब्रँडिंग अधिक मजबूत होईल.
मकर
अष्टम स्थानातील चंद्रामुळे, काही गुंतागुंतीच्या आणि जुन्या कौटुंबिक बाबींमुळे तुमच्या मानसिक शांततेवर परिणाम होऊ शकतो. उद्या सकाळी १०:०७ नंतर होणारे चंद्र-केतू ग्रहण, राजकारण आणि कॉर्पोरेट व्यवस्थापनाशी संबंधित लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देते; अगदी लहानसा निष्काळजीपणादेखील प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करू शकतो.
कुंभ
सप्तम स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या तुमच्या व्यवसायात एक नवीन नाविन्यपूर्ण उत्पादन सादर केल्याने तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक लाभ मिळेल. तुमच्या उत्कृष्ट नेतृत्वगुणांचे कामाच्या ठिकाणी खूप कौतुक होईल; तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेने सहकाऱ्यांमधील कोणतेही जुने वाद सहजपणे सोडवू शकाल.
मीन
षष्ठ स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या कोणतेही नवीन कर्ज, पत किंवा व्यावसायिक कर्ज घेण्यापूर्वी, भविष्यातील परतफेडीसाठी एक अचूक आर्थिक योजना तयार करा. उद्या एक महत्त्वाचा कॉर्पोरेट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नवीन प्रयत्न सुरू करण्याचा दिवस आहे; तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमचे वरिष्ठ, बॉस आणि व्यवस्थापनाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)