Aajche Rashi Bhavishya 19 March 2026: गुढीपाडवा, चैत्र नवरात्री 'या' राशीचे लोकांचे नशीब पालटणार; पैसा, नोकरी, प्रेमात नशीब फळफळलं

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 March 2026 in Marathi: आज मराठी नवं वर्ष, गुढी पाडवा आणि चैत्र नवरात्रीचा सण आहे. चंद्र उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रातून मीन राशीत प्रवेश केलाय. या चंद्र संक्रमणामुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण झाला आहे. असा गुरुवारचा दिवस मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल जाणून घ्या आजचं राशीभविष्य   

नेहा चौधरी | Updated: Mar 19, 2026, 07:06 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 March 2026 in Marathi: आज गुरुवार मराठी नवं वर्ष आणि गुढीपाडव्याचा सण असून त्यासोबत आजपासून चैत्र नवरात्रीला सुरुवात झाली आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज, चंद्र, सूर्य, शुक्र आणि शनी हे चार प्रमुख ग्रह मीन राशीत एकत्र विराजमान आहेत. या संयोगातून  चतुर्ग्रही योग निर्माण झाला आहे. आजचा दिवस जुनी कामे पूर्ण करून मनःशांती मिळवण्याचा ठरणार आहे. दुसरीकडे, मंगळ, राहू आणि वक्री बुध कुंभ राशीत आहे. ज्यामुळे संभाषणात गैरसमज आणि मोबाईल आणि संगणकामध्ये तांत्रिक समस्या तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. आजच्या ग्रहांच्या योगाचा परिणाम सर्व 12 राशींच्या लोकांवर पाहिला मिळणार आहे. चला मग जाणून घेऊयात आजचं राशीभविष्य

मेष (Aries Zodiac)   

तुम्ही आज बाह्य जगापासून अलिप्त राहणार आहात. स्वप्ने आणि भूतकाळातील समस्या मागे सोडून पुढे वाटचाल करणार आहात.मित्रांसोबत गैरसमज निर्माण होणार आहे. तसंच तुम्हाला मानसिक ताण जाणवणार आहे. नात्यांमध्ये शांतता आणि आनंद नांदणार आहे. आरोग्यासाठी, आपल्या जोडीदाराकडे आणि झोपेच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज तुमची सामाजिक भूमिका आणि भविष्यातील लाभांवर जोर देणारा असणार आहे. काही धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण करिअरच्या संधी चालून येणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करणारा आजचा दिवस असणार आहे. तुम्हाला जुन्या मार्गदर्शकाकडून किंवा मित्राकडून मदत मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मतभेद किंवा तांत्रिक कामात विलंब होण्याची शक्यता आहे. तर
कौटुंबिक बाबी मनाला लावून घेऊ नका. नात्यांमध्ये मैत्रीचे वर्चस्व राहणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज घरात कुटुंबासोबत वेळ व्यतित करणार आहात. जी तुम्हाला तुमचे काम गांभीर्याने घेण्यास प्रेरित करणार आहे. तुमची इच्छाशक्ती सर्व अडचणींविरुद्ध संरक्षक ढाल म्हणून काम करणार आहे. आज काही चुका होऊ शकतात, म्हणून सावधगिरीने बोला.कामामुळे तुमच्या जोडीदाराला एकटेपणा जाणवणार आहे. त्यांची प्रशंसा करायला विसरू नका. आरोग्याच्या बाबतीत, तुमच्या गुडघ्यांची आणि सांध्यांची काळजी घ्या. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज शिक्षणाशी संबंधित कामांमध्ये तुमची आवड वाढणार आहे. तर मानसिक आणि आर्थिक गोंधळ निर्माण करणार आहे. अंतर्ज्ञानशक्ती वाढवेल आणि सर्व अडचणींपासून तुमचे रक्षण होणार आहे. तीर्थयात्रेचे बेत पुढे ढकलले फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही नातेसंबंधांमध्ये जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणार आहात. तुमच्या यकृताची आणि पचनसंस्थेची काळजी घ्या आणि भरपूर पाणी प्या. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज तुमची ऊर्जा तुम्हाला जुने संबंध आणि कर विषयक बाबी सोडवण्यासाठी प्रेरित करणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत वाद होण्याचे संकेत आहेत. सामाजिक दर्जा टिकवून ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तुम्हाला भूतकाळातील समस्यांमुळे दुःख जाणवणार आहे. आज नवीन करार करणे टाळा, कारण ते मोडू शकतात.नातेसंबंध तणावपूर्ण राहतील. आरोग्यासाठी, शरीरातील विषारी घटक काढून टाका आणि पुरेशी झोप घ्या. 

 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आज, कामाचा ताण आणि कार्यालयीन राजकारणामुळे तणाव निर्माण होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करा. जोडीदाराच्या सल्ल्याने करिअरमधील एक मोठी समस्या मार्गी लागणार आहे. वारंवार व्यत्यय किंवा तांत्रिक अडचणी येतील. इतरांमध्ये दोष शोधण्याऐवजी, स्वतःच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. तुमची एखाद्या जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीशी भेट होणार आहे. ज्यामुळे एक गंभीर नातेसंबंध निर्माण होईल. आरोग्याच्या बाबतीत, तुमच्या कंबर आणि मूत्रपिंडांची काळजी घ्या. 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज, तुमच्या कामाची नीट घडी बसवा. तुमच्या प्रेमसंबंधात काही गोंधळ निर्माण होऊ शकतात. तुमचे विचार सकारात्मक राहणार आहेत. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याची शक्ती मिळणार आहे. जुने गैरसमज पुन्हा उफाळून येणार आहे. कामाच्या ताणावामुळे तुम्ही थोडे चिडचिडे करणार आहात. तुमच्या जोडीदारासोबत जुने मुद्दे पुन्हा उपस्थित करू नका. तुमच्या पचनसंस्थेची आणि रोगप्रतिकारशक्तीची काळजी घ्या. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 

आज, प्रेम, संतती आणि कलात्मक कार्यांमध्ये यश मिळणार आहे. घरातील वातावरणात काही अस्वस्थता निर्माण करणार आहे. आर्थिक सुरक्षा आणि गुप्त शत्रूंपासून संरक्षण देणार आहे. जुने कलात्मक छंद पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा शुभ काळ अनुकूल असणार आहे. घरातील विद्युत उपकरणे बिघडू शकतात किंवा मालमत्तेच्या कामांना विलंब होणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. आपल्या पोटाची आणि पाठीच्या कण्याची काळजी घ्या. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज, घरात कुटुंबियांचा मेळावा कौटुंबिक आणि घरगुती जबाबदाऱ्यांवर भर देणारा असणार आहे. तुमचा जीवनसाथी तुमची सर्वात मोठी शक्ती म्हणून समोर येणार आहे. मालमत्तेशी संबंधित लाभ किंवा जुने कौटुंबिक वाद मिटणार आहेत. तुमचा मोबाईल किंवा संगणक बिघडण्याची शक्यता आहे. विचार न करता कोणत्याही नवीन करारावर सही करू नका. आपल्या जोडीदारासोबत घरी चांगला वेळ घालवा. आपल्या छातीची आणि फुफ्फुसांची काळजी घ्या. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज, तुमच्या सभोवतालच्या लोकांशी गंभीर चर्चा करण्यास प्रवृत्त करणार आहेत. आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये काही तणाव निर्माण होणार आहे. तुमची कार्यक्षमता वाढणार आहे. तुमची जुनी तांत्रिक कौशल्ये पुन्हा वापरणे फायदेशीर ठरणार आहे. कुटुंबात पैशावरून वाद होणार आहे. इतरांच्या सल्ल्यावर लगेच विश्वास ठेवू नका; त्याऐवजी, त्याचे स्वतः मूल्यांकन करणे हिताचे ठरणार आहे. नात्यांमध्ये स्पष्ट संवाद महत्त्वाचा आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत जबाबदाऱ्या वाटून घ्या. तुमच्या खांद्यांची आणि मज्जातंतूंची काळजी घ्या. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज, बचत आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांवर भर देणारा असणार आहे. तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. तांत्रिक चुका होऊ शकतात. तुमचे पूर्वी रोखून ठेवलेले पैसे तुम्हाला परत मिळणार आहेत. तुमचे बोलणे आकर्षक असणार आहे. पण लोक तुमच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावणार आहे. तुमचा मोबाईल किंवा लॅपटॉप खराब होण्याचे संकेत आहेत. संयम बाळगा आणि कुटुंबातील जुन्या मुद्द्यांवरून वाद टाळा. आपल्या चेहऱ्याची, घशाची आणि दातांची काळजी घ्या. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज तुमची अनाकलनीय भीती किंवा निद्रानाश होण्याचे संकेत आहेत. पणदुसरीकडे घरात आणि कुटुंबात आनंद नांदणार आहे. जुनी स्वप्ने सत्यात उतरवण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला मानसिक थकवा किंवा डोळ्यांवर जडपणा जाणवणार आहे. नात्यांमध्ये सभ्यता राखा. जुन्या ध्येयांवर काम सुरू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तुमची कौशल्ये वाढवण्यासाठी पैसे गुंतवा, परंतु गुप्त व्यवहार करु नका. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

