/Aajche Rashi Bhavishya 19 May 2026 : विनायक चतुर्थी या लोकांसाठी ठरणार वरदान, अधिक मासातील पहिला मंगळवार तुमच्यासाठी कसा?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 May 2026 in Marathi : आज विनायक चतुर्थी असून मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 May 2026 in Marathi : आज मे महिन्यातील विनायक चतुर्थी आहे. आजचा दिवस हा नात्यातील दुरावा, वागण्यातील अचानक बदल, रखडलेले काम असो किंवा भविष्याची चिंता असो, अशा एकंदरीत तणावाचा राहणार आहे. तरीदेखील आज बाप्पाची कृपा कोणावर असणार आहे. कसा असेल आजचा मंगळवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुम्ही आज नातेसंबंध आणि कौटुंबिक वातावरणाबाबत थोडं अधिक संवेदनशील राहणार आहात. बाहेरू जरी ठीक वाटत असेल तर मनात बरंच काही सुरु असणार आहे. आज घाईघाईने कशावरही प्रतिक्रिया देऊ नका. गोष्टी स्पष्ट व्हायला जरा वेळ लागेल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अधिक भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील असणार आहे. लहान गोष्टींतूनही मोठा परिणाम तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. नातेसंबंध असो किंवा घरातील वातावरण याबद्दल तुमच्या मनात अनेक गोष्टी सुरु असतील. अपूर्ण कामांमुळे तुम्ही अस्वस्थ असणार आहात. तुम्हाला मानसिक थकवा जाणवणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमचं लक्ष महत्त्वाच्या कामात आणि जबाबदाऱ्यांवर असणार आहे. तुम्ही कामं कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. नातेसंबंध किंवा संभाषणांमध्ये थोडा गोंधळ वाटेल. प्रत्येक लहानसहान गोष्टीचा जास्त विचार करु नका. गोष्टी समजून न घेता घाईत निष्कर्ष देऊ नका. शांत रहा आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्या.
कर्क (Cancer Zodiac)
कठोर परिश्रम आणि प्रतीक्षेमुळे तुम्हाला थोडं अस्वस्थ वाटणार आहे. आज तुम्ही कामात गुंतलेले असणार आहात. पण तुम्हाला परिणाम अपेक्षित असलेले मिळणार नाही. आजचा दिवस तुमच्यासाठी तणावाचा असणार आहे. मानसिक थकवा जाणवणार आहे. आज स्वतःला सतत खंबीर दाखवण्याची गरज नाही.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुमच्यावर आंतरिक भावनांचा किंचित परिणाम दिसणार आहे. एखाद्या नात्याबद्दल, संभाषणाबद्दल किंवा जवळीकीच्या अभावामुळे तुम्हाला किंचित दुःख वाटणार आहे. आज भावनिक पोकळीमुळे तुम्ही निराश असणार आहात. महत्त्वाची कामं करताना बुद्धी आणि आत्मविश्वासाने करा. तुमच्यातील क्षमतांवर आज विश्वास ठेवा.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुम्ही काही काळापासून अनुभवत असलेला मानसिक ताण आणि चिंता हळूहळू कमी होणार आहे. तुमच्या मनावर पूर्वीसारखा भार जाणवणार नाही. तुम्हाला काहीसा दिलासा मिळणार आहे. पण परिस्थिती पूर्णपणे तुमच्या नियंत्रणात राहणार नाही, त्यामुळे अचानक बदल दिसणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी किंवा सामाजिक संबंधांमध्ये काही अडचणी येणार आहेत. तुमच्या प्रयत्नांना किंवा मतांना योग्य ते महत्त्व दिले जाणार नाही.
तूळ (Libra Zodiac)
तुमच्या मनात भविष्याबद्दल नवीन आशा निर्माण होणार आहे. तुम्ही एखाद्या नवीन योजनेचा, बदलाचा किंवा निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करणार आहात. काही काळापासून असलेला गोंधळ आता वेगळ्या दृष्टिकोनातून तुम्ही आज पाहणार आहात. आज एखाद्या लपलेल्या किंवा अपूर्ण सत्याची जाणीव तुम्हाला होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज तुमचे मन थोडे असंतुलित असणार आहे. लहानसहान गोष्टींवरून चिडचिड वाढणार आहे. गोष्टी तुमच्या इच्छेनुसार घडत नाहीत असे तुम्हाला वाटणार आहे. तसंच, एखादे काम, नातेसंबंध किंवा संभाषणाबद्दल तुम्हाला अधीरता वाटणार आहे. तुम्ही थोडे शांत राहणार आहात. अनेक गोष्टी सुरुवातीला वाटल्या तितक्या अवघड वाटणार नाहीत. प्रत्येक गोष्टीबद्दल निरुत्साही वाटणे सामान्य असणार आहे. या काळात स्वतःवर जास्त दबाव टाकू नका.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमचे मन एका नवीन सुरुवातीकडे किंवा बदलाकडे झुकणार आहे. तुम्हाला एखाद्या नवीन कल्पनेबद्दल, योजनेबद्दल किंवा निर्णयाबद्दल उत्साह राहणार आहात . पण अंतर्मनात, भूतकाळातील घटनांचा किंवा पूर्वीच्या नात्यांचा प्रभाव अजूनही रेंगाळत राहणार आहे. घाईने घेतलेले निर्णय नंतर पश्चात्तापास कारणीभूत ठरू शकतात.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज तुम्हाला नातेसंबंध, आर्थिक बाबी आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन ठेवायचं आहे. तुम्हाला असे वाटू शकते की तुम्ही इतरांसाठी खूप जास्त करत आहात, पण त्या बदल्यात तुम्हाला तितकाच पाठिंबा किंवा समज मिळणार आहे. यामुळे तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. तुम्हाला एखादे नाते, सवय किंवा परिस्थिती सोडून देण्याची इच्छा नसणार आहे. आपले विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न तुम्ही आज करणार आहात.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज जरी तुमचे मन इतरांशी जोडले जाण्यासाठी आतुर असले तरी, तुमच्यातील अंतर पूर्णपणे नाहीसे होणार नाही. तुम्ही आता एखाद्या दीर्घकाळापासूनच्या द्विधा मनस्थितीबद्दल किंवा विचाराबद्दल स्पष्टता मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. आज एकटेपणा किंवा भावनिक दुरावा जाणवणार आहे. काम, पैसा किंवा नातेसंबंधांबद्दलची सौम्य चिंता कायम राहणार आहे. सर्व काही एकट्याने हाताळण्याचा प्रयत्न केल्यास तणाव वाढेल. गरज पडल्यास आपल्या प्रिय व्यक्तीशी बोलल्याने दिलासा मिळणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुमचे मन जबाबदाऱ्या आणि तुमच्या स्वतःच्या गरजा यांच्यात विभागले जाणार आहे. तुम्ही इतरांचे विचार, कृती आणि अपेक्षांमध्ये इतके गुंतून जाल की, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या थकव्याकडे दुर्लक्ष करणार आहात. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारचा थकवा जाणवणार आहे. गोष्टी हाताळण्याचा आणि पुढे जाण्याचा मार्ग हळूहळू मोकळा होणार आहे. तुम्ही काही जबाबदाऱ्या किंवा मानसिक ओझे मागे सोडण्याचा प्रयत्न करणार आहात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)