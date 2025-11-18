Aajche Rashi Bhavishya 19 November: 'या' 5 राशीच्या लोकांना होणार लाभ, वृषभ-कन्या राशीच्या लोकांना मिळणार बातमी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 November 2025 in Marathi: आज, 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी चतुर्दशी अमावस्या आणि बुधवार यांचा शुभ संयोग आहे. चंद्र वृश्चिक राशीत भ्रमण करत आहे आणि विशाखा नक्षत्र तयार होत आहे.
मेष
मेष राशीचे लोक आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल खूप सावध असतील. खरं तर, तुम्ही आवश्यक संशोधन कराल आणि नवीन संसाधने विकसित करण्याचा प्रयत्न कराल. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही त्या विषयाचा सखोल अभ्यास कराल. तुमच्या योजनांची खूप जास्त लोकांशी चर्चा करणे टाळा. स्वतः विचार करा आणि पुढे जा.
वृषभ
वृषभ राशीचे लोक आज त्यांचे कौशल्य इतरांना दाखवतील. तुम्ही आज व्यस्त असाल. तुमच्या मेहनतीचे योग्य परिणाम तुम्हाला देखील मिळतील. आर्थिक व्यवहारात घाई करू नका, अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते.
मिथुन
मिथुन राशीचे लोक आज छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे अस्वस्थ होऊ शकतात, ज्यामुळे कामावर सहकाऱ्यांशी संघर्ष होऊ शकतो. जर तुम्ही आज प्रतिकूल परिस्थिती राजनैतिक पद्धतीने हाताळली तर तुमच्या नफ्याची शक्यता चांगली असेल. पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे. काम सुरळीतपणे पुढे जाईल. तुम्ही तुमची कामे स्वतःहून हाताळू शकाल आणि इतरांवर अवलंबून राहणार नाही. तुम्हाला तुमचे व्यक्तिमत्व वाढवण्याची संधी मिळेल.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज थोडे लवचिक राहावे लागेल. जर तुम्ही हट्टीपणा किंवा अहंकार दाखवला तर तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. तसेच, काही नोकरदार लोक आज नोकरी बदलण्याची चर्चा करतील. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, तुम्हाला तुमचे ध्येय साध्य करण्याचा एक स्पष्ट मार्ग दिसेल. आज तुम्हाला एकामागून एक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. वाट पाहिल्यानंतर, मार्ग स्पष्ट होईल.
कन्या
तांत्रिक क्षेत्रात गुंतलेल्या कन्या राशीच्या लोकांना आज लक्षणीय यश मिळू शकते. तुमच्या योजना गुप्त ठेवल्याने सुरळीत प्रगती होऊ शकते. आज तुम्हाला तुमच्या चांगल्या कामाचे श्रेय मिळेल. आर्थिक परिस्थिती मंद असली तरी, तुम्हाला कोणतीही आर्थिक अडचण जाणवणार नाही.
तूळ
कौटुंबिक व्यवसायात गुंतलेल्या तूळ राशीच्या लोकांचा काळ चांगला जाईल. खरं तर, तुम्ही आज एक नवीन उपक्रम सुरू करू शकता. तथापि, तुमच्या बोलण्यामुळे तुमचे नुकसान होऊ शकते. म्हणून, तुमचे शब्द काळजीपूर्वक निवडा. मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीशी संबंधित निर्णय देखील तुम्हाला फायदेशीर ठरतील.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आज इतरांच्या कामात हस्तक्षेप करणे टाळावे. कामात तुम्हाला चढ-उतार येतील. तथापि, एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीच्या मदतीने तुम्ही कठीण समस्या देखील सोडवू शकाल. मौल्यवान वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. आरोग्याशी संबंधित समस्या देखील आज तुम्हाला त्रास देऊ शकतात.
धनु
धनु राशीचे काम करणारे व्यावसायिक आज काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भेटतील, ज्यामुळे तुमची प्रतिमा मजबूत होईल. तथापि, आज निरुपयोगी कामांमध्ये पैसे आणि वेळ वाया घालवणे टाळा. उत्पादनात गुंतलेल्यांना अडचणी येऊ शकतात, परंतु जर तुम्ही शहाणपणाने वागलात तर तुम्ही समस्या टाळाल.
मकर
नवीन उपक्रम सुरू करू इच्छिणाऱ्या मकर राशीच्या लोकांसाठी हा एक उत्तम काळ आहे. तुम्ही प्रगती कराल आणि एक नवीन ओळख स्थापित कराल. आर्थिक दृष्टिकोनातूनही दिवस चांगला आहे, नफ्याची शक्यता जास्त आहे.
कुंभ
कुंभ राशीचे लोक आज नवीन कल्पनांवर काम करतील, ज्यामुळे गोष्टी सोप्या होतील. लहानशी चूक होऊ नये म्हणून काळजीपूर्वक काम करा. जर तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर त्यासाठीही हा अनुकूल काळ आहे. जोखमीच्या कामात पैसे गमावण्याची शक्यता आहे.
मीन
मीन राशीच्या लोकांना आज खूप उत्साही वाटेल. मनोरंजन आणि मौजमजेत वेळ घालवल्याने दीर्घकालीन ताण कमी होईल. कमिशनशी संबंधित कामात नफा होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना ऑफिसमध्ये प्रभाव मिळेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)