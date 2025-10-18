Aajche Rashi Bhavishya 19 October: दिवाळीतील रविवार 12 राशींसाठी कसा असेल? 2 राशींसाठी ठरेल खास

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 October 2025 in Marathi: 19 ऑक्टोबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशींना करिअर, संपत्ती, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळेल आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल हे जाणून घेऊया. उद्याचे राशीभविष्य वाचूया.
मेष
मेष राशीचे लोक आज धार्मिक कार्यात सहभागी होतील. तुम्हाला तुमचे काम आणि घरगुती व्यवहार दोन्ही सांभाळण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. तुम्ही दुपारपर्यंत व्यस्त राहाल, पैसे कमविण्यास उत्सुक असाल. तुम्हाला पैसे मिळतील, तर तुम्हाला अनावश्यक खर्चही करावा लागेल. तुमच्या अंगात थकवा आणि पोटाच्या समस्या संभवतात. प्रलोभनामुळे फसवणूक होऊ शकते, म्हणून लोभ टाळा.
वृषभ
आज काही मनोरंजक घटना घडतील ज्या तुम्हाला आनंद देतील. दिवसाचा पहिला भाग नफा आणि नवीन शक्यता घेऊन येईल. तुम्हाला एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीकडून बातम्या मिळू शकतात ज्यामुळे तुम्हाला विचार करायला लावेल. पैशाचा प्रवाह सामान्य राहील. दुपारनंतर कामे अपूर्ण राहू शकतात आणि घरातील वातावरण तणावपूर्ण होऊ शकते, म्हणून तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.
मिथुन
दिवसाच्या पहिल्या भागामध्ये नफ्याच्या संधी निर्माण होतील, परंतु मानसिक तणावाकडे लक्ष द्यावे लागेल. कामात प्रगती होईल, परंतु दुपारनंतर विश्रांतीसाठी वेळ मिळेल. हुशारीने निर्णय घ्या. घरात खर्च जास्त असेल. संध्याकाळपर्यंत आर्थिक समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. कुटुंबात चिंतेचे वातावरण असेल.
कर्क
दिवसाची सुरुवात गोंधळात होईल, परंतु दुपारनंतर आराम मिळेल. आर्थिक प्रवाह सामान्य राहील. तुम्हाला एखाद्या खास व्यक्तीकडून पाठिंबा मिळेल जो भविष्यात फायदा देईल. विद्यार्थी प्रगती करतील. संध्याकाळी कौटुंबिक परिस्थिती अनुकूल असेल. आरोग्य थोडे कमकुवत असू शकते.
सिंह
आज संयम आणि शांततेने काम करा. राग आणि वाद टाळा. घरी आणि कामावर दोन्ही ठिकाणी दबाव असेल. वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. संध्याकाळनंतर परिस्थिती सुधारेल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.
कन्या
आजचा दिवस मिश्रित परिणामांचा असेल. सकाळी कठोर परिश्रम केल्याने भविष्यात फायदा होईल. कामात सावधगिरी बाळगा. नफ्यापेक्षा तोटा होण्याची शक्यता जास्त आहे, म्हणून आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. प्रेम जीवन सामान्य राहील, परंतु तुमच्या प्रियकराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
तूळ
आजचा दिवस उत्साहवर्धक असेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि तुमची सर्जनशीलता वाढेल. कला, फॅशन आणि सौंदर्यात गुंतलेल्यांना फायदा होईल. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा आणि व्यावहारिक कृती करा. दुपारी फायदेशीर संधी निर्माण होतील. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
वृश्चिक
आजचा दिवस फायदेशीर आहे. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा. दुपारपूर्वी महत्त्वाची कामे पूर्ण करा. सरकारी कामात तुम्हाला यश मिळेल. व्यवसायात चांगले उत्पन्न मिळेल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल.
धनु
दुपारपर्यंत कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ नका. तुमच्या मनात नकारात्मकता प्रबळ राहील आणि तुम्ही कामात निष्काळजी होऊ शकता. कुटुंब आणि मित्र सल्ला देतील; काळजीपूर्वक ऐका. दुपारपासून परिस्थिती सुधारेल. संध्याकाळी मनोरंजन आनंद देईल. तुमच्या आरोग्याबद्दल जागरूक रहा.
मकर
आज तुम्हाला सन्मान मिळेल, परंतु आर्थिक अडचणी कायम राहतील. वेळेवर कामे पूर्ण करूनही तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकणार नाही. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. दुपारनंतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढतील. तुम्हाला नातेवाईकांसोबत वेळ घालवावा लागेल. तुमचे आरोग्य थोडे कमकुवत असू शकते.
कुंभ
दिवस सामान्यतः चांगला राहील. आजारी असलेल्यांची स्थिती सुधारेल. व्यवसायात पैसे अडकू शकतात. दुपारनंतर धार्मिक कार्यात रस वाढेल. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. विद्यार्थी स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करतील.
मीन
दैनंदिन दिनचर्या गोंधळलेली असेल. सकाळी तुम्हाला सुस्त आणि कमकुवत वाटेल. कामात उशीर झाल्यामुळे तुम्ही निराश व्हाल. दुपारनंतर कामात यश मिळेल. चांगली बातमी तुमच्या घरात आनंद आणेल. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंददायी असेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)