Aajche Rashi Bhavishya 2 January: 2026 चा दुसरा दिवस मेष, वृषभसह 'या' 5 राशीच्या लोकांच चमकणार भाग्य, जाणून घ्या भविष्य

वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारीच्या दैनिक कुंडलीनुसार, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ राशींना नवीन वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी आर्थिक फायदा होईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 2, 2026, 06:46 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 2 January:वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारीच्या दैनिक कुंडलीनुसार, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ राशींना नवीन वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी आर्थिक फायदा होईल.

मेष 
वाढलेले खर्च मर्यादित करण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल. प्रेमसंबंधांमध्ये जवळीक वाढवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या विरोधकांच्या आधी तुमचे काम यशस्वी होण्याची चांगली शक्यता आहे. तुमच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य ठेवा.

वृषभ 
सकारात्मक दृष्टिकोनाने काम करण्याचा हा दिवस आहे. अडथळे येतील, परंतु यश मिळविण्यासाठी तुम्ही तुमचे प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत. साहित्य, कला आणि लेखन क्षेत्रात विशेष लाभ होण्याची शक्यता आहे.

मिथुन 
दुपारनंतर परिस्थिती सुधारेल. तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. मोठ्या व्यवसाय कराराची शक्यता तुम्हाला उत्साहित करेल. मार्केटिंगमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास खूप यशस्वी होऊ शकतो.

कर्क 
तुमचे विनम्र वर्तन असूनही, परिस्थिती हाताळणे कठीण होईल. तुम्हाला वरिष्ठांची मदत घ्यावी लागू शकते. तुमच्या नियोजित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याने तुमचे आगामी बजेट बिघडू शकते. जास्त विश्वास ठेवू नका. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

सिंह 
अस्थिरता जास्त प्रयत्न न करता सोडवली जाईल. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत वाटेल. नम्र, मैत्रीपूर्ण आणि जलद निर्णय घेण्यामुळे नवीन मित्र मिळण्याची आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे.

कन्या
काळजीपूर्वक पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. तुमच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवा. स्पर्धेत मर्यादेपलीकडे जाऊन जोखीम घेतल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात. कुटुंबात आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढतील. संयम आवश्यक आहे.

तुळ 
नियमांचे पालन करण्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. अधिकाऱ्यांशी संघर्षामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीमध्ये गुंतलेल्यांना नवीन काम मिळू शकते. जुने नाते पुन्हा जागृत होतील.

वृश्चिक 
भीतीच्या आधारे निर्णय घेणे टाळा. जुन्या करारांमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. वेळेवर समस्या सोडवणे चांगले. कुटुंबात एकमेकांना पाठिंबा दिल्याने तुम्हाला सकारात्मक वाटेल.

धनु
प्रेमसंबंधांमध्ये, तुम्हाला एकमेकांच्या करिअरला पाठिंबा द्यावा लागेल. परस्पर अवलंबित्व वाढेल. शिक्षणात असलेल्यांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळण्याची वेळ आली आहे. नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते.

मकर 
तुमच्या कष्टाचे फळ मिळण्यास थोडा वेळ लागू शकतो. सामूहिक निर्णय घेणे श्रेयस्कर आहे. टीमवर्कमुळे ताण कमी होईल. मित्रांकडून आर्थिक मदत तुम्हाला तात्काळ समस्यांवर उपाय शोधण्यास मदत करेल.

कुंभ 
नशीब तुमच्या बाजूने असेल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. तुम्हाला त्यांच्या प्रगतीत किंवा आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभागी व्हावे लागू शकते. प्रवासाच्या शक्यता निर्माण होत आहेत; एक चांगली भेट तुमच्या प्रेम जीवनाला प्रोत्साहन देईल.

मीन 
तुम्ही छोट्या छोट्या कामांमध्ये थोडे व्यस्त असू शकता. कुटुंब किंवा भावनिक नातेसंबंधांना वेळ देणे तुम्हाला कठीण जाईल. तुम्हाला न्यायालयात तुमचा मुद्दा जोरदारपणे मांडावा लागेल. तुम्ही नवीन वाहनाची योजना आखण्याचा विचार कराल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

