/Aajche Rashi Bhavishya 2 June 2026: गुरु गोचर मिथुन आणि तूळ राशीसाठी फलदायी, कसा असेल आजचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 2 June 2026 in Marathi: ज्येष्ठ कृष्पक्षाची द्वितीया तिथी आणि मंगळवारचा दिवस खास आहे. आजचा दिवस ग्रह गोचरसाठी अतिशय खास असणार आहे. चंद्रमा आज धनु राशीत प्रवेश करेल. ग्रहांचा राजा सूर्य वृषभ राशीत आहे आणि मंगळ स्वतःच्या राशीत, म्हणजेच मेष राशीत आहे. देवगुरू, गुरू, बुध आणि शुक्र मिथुन राशीत युतीत आहेत, तर शनी मीन राशीत आणि राहू कुंभ राशीत आहे.
मेष
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या नवव्या घरात (भाग्याचे घर) प्रवेश करेल. कौटुंबिक वातावरणात, तुम्हाला तुमचा आक्रमक स्वभाव आणि हट्टीपणावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. लहानसहान गोष्टींवरून कुटुंबातील सदस्यांशी वाद निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः तुमच्या मुलांच्या अभ्यासाबाबत किंवा आरोग्याबाबत चिंता कायम राहील.
वृषभ
आज चंद्र तुमच्या राशीत आठव्या घरात प्रवेश करेल. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मुलाच्या उच्च शिक्षणावर पैसा खर्च होऊ शकतो. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधताना संयम बाळगा.
मिथुन
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या सातव्या घरातून (भागीदारी आणि वैवाहिक जीवन) भ्रमण करेल. आजचा दिवस आनंदाने भरलेला असेल. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सामंजस्य वाढेल. जुन्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांना भेटल्याने तुमचे सामाजिक वर्तुळ अधिक दृढ होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्ती प्रलंबित कामे पूर्ण करतील. व्यावसायिकांसाठी नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे.
कर्क
तुम्हाला निराशा आणि असमाधान वाटू शकते. तुमच्या अहंकारामुळे तुमच्या प्रिय व्यक्तीच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. वडीलधार्यांचा आदर करा. करिअर आणि व्यवसाय: कामाच्या ठिकाणी सहकारी किंवा वरिष्ठांशी वाद होण्याची शक्यता आहे; शांत राहा. व्यावसायिकांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या बजेटवर परिणाम होईल.
सिंह
तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून किंवा वडीलधाऱ्यांकडून विशेष लाभ आणि आशीर्वाद मिळतील. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. कठोर बोलण्यामुळे कौटुंबिक वातावरण बिघडू शकते. व्यावसायिक आघाडीवर तुमचा आत्मविश्वास उच्च राहील. जलद निर्णयामुळे तुम्हाला तुमच्या कामात प्रगती साधण्यास मदत होईल. प्रलंबित सरकारी कामे आज पूर्ण होतील. विद्यार्थ्यांना लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.
कन्या
एखाद्या लहानशा गोष्टीवरून तुमचे कुटुंबातील सदस्यांशी किंवा नातेवाईकांशी वैचारिक मतभेद होऊ शकतात. आज जुने वाद पुन्हा उकरून काढणे टाळा, कारण यामुळे तणाव वाढू शकतो.नोकरदार व्यक्तींनी आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांशी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. व्यवसायात अचानक मोठा खर्च उद्भवू शकतो, त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगा.
तूळ
तुमच्या कौटुंबिक जीवनात प्रचंड आनंद आणि शांती नांदेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत एखाद्या सुंदर ठिकाणी सहलीचे नियोजन करू शकता. जुन्या मित्रांना भेटल्याने आनंद मिळेल.विविध क्षेत्रांतून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. नोकरदारांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यावसायिकांना नवीन सौदे मिळतील.
वृश्चिक
घरात आनंदी वातावरण राहील. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून प्रेम मिळेल. तुमच्या मुलाच्या प्रगतीमुळे तुम्हाला खूप आनंद होईल आणि तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा दिवस आहे. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून विशेष पाठिंबा आणि लाभ मिळतील. व्यावसायिकांना अडकलेल्या किंवा उधार घेतलेल्या कोणत्याही रकमेचा परतावा मिळू शकतो.
धनु
आज तुम्ही खूप अस्वस्थ राहू शकता. तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या भविष्याबद्दल किंवा आरोग्याबद्दल काळजी वाटू शकते. घरातील वातावरण थोडे तणावपूर्ण असू शकते, त्यामुळे संयम बाळगा. आज तुमचे नशीब थोडे कमजोर वाटू शकते, कारण तुमच्या मेहनतीला पूर्ण फळ मिळणार नाही. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांसमोर संयम बाळगा आणि विरोधकांशी संघर्ष टाळा. सध्या कोणतीही मोठी व्यावसायिक गुंतवणूक पुढे ढकला.
मकर
नकारात्मक विचारांना स्वतःवर हावी होऊ देऊ नका. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. अचानक केलेल्या प्रवासामुळे अनपेक्षित खर्च होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रशासकीय कौशल्याचे कौतुक होईल. तथापि, व्यावसायिक भागीदारांसोबतचे संबंध काही प्रमाणात बिघडू शकतात, त्यामुळे आज नवीन भागीदारी करार करणे टाळा. अनपेक्षित आर्थिक लाभांमुळे खर्चाची भरपाई होईल.
कुंभ
तुमच्या कुटुंबात आनंदी आणि उत्साही वातावरण राहील. तुमचा सकारात्मक स्वभाव इतरांना आकर्षित करेल. मित्र आणि कुटुंबासोबत बाहेर जाण्याचे नियोजन केले जाऊ शकते. स्वादिष्ट भोजन आणि वस्त्रे सुखसोयी देतील. आजचा दिवस करिअर आणि व्यवसायाच्या आघाडीवर उत्तम असणार आहे. उच्च आत्मविश्वासाने तुम्ही कठीण कामेही सहजपणे पूर्ण कराल. व्यावसायिक भागीदारीतून भरघोस नफा मिळण्याची शुभ शक्यता आहे.
मीन
कुटुंबात आनंद, शांती आणि सलोख्याचे वातावरण राहील. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांसोबत जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याची संधी मिळेल. घरातील सकारात्मक ऊर्जेमुळे तुमच्या कामाचा ताण कमी होईल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सहकारी आणि कनिष्ठांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, ज्यामुळे प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास मदत होईल. व्यावसायिकांसाठी नवीन गुंतवणूक किंवा आर्थिक योजना सुरू करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे, जी भविष्यात फलदायी ठरेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)