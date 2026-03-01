Aajche Rashi Bhavishya 2 March 2026: ग्रहांची चाल बदलणार 'या' राशींचं नशिब, कसा असेल 2 मार्चचा सोमवार?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 2 March 2026 in Marathi: 2 मार्च 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी चढ-उतार आणू शकतो. ग्रहांच्या हालचालींनुसार, काही लोकांना आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, तर काहींना नातेसंबंध आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. चला आजच्या सर्व 12 राशींसाठीची राशी जाणून घेऊया.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी एक अद्भुत दिवस असणार आहे. कुटुंबातील सदस्याची प्रगती उत्सवाचे वातावरण निर्माण करेल. तुम्ही तुमच्या मुलांना भेटवस्तू द्याल. मुले खूप आनंदी असतील. आज काही काळापासून रखडलेल्या कामांना गती मिळेल. घरगुती व्यवस्था योग्य राहतील. तुमचे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळ वाढवणे फायदेशीर ठरेल. आज ज्येष्ठांसोबत वेळ घालवा; ते खूप आनंदी असतील. तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्याने तुम्हाला उत्साह मिळेल आणि भविष्यातील योजना लवकरच प्रत्यक्षात येतील. आज तुम्ही मित्रांसोबत अनेक मजेदार कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हाल, ज्यामुळे तुम्हाला खूप आनंद मिळेल.
वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढेल. तुमच्या घरासाठी काही नवीन वस्तू खरेदी करण्याची शक्यता आहे. आज व्यावसायिक कामे मंदावतील, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत धीर धरणे उचित आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती सामान्य राहील. कुटुंबाची काळजी घेण्यात तुमचा जोडीदार पूर्णपणे सहकार्य करेल. मानसिक शांती आणि विश्रांतीसाठी तुम्ही निसर्गासोबत थोडा वेळ घालवाल. तुमच्या मुलांच्या समस्या सोडवण्यात तुमचा पाठिंबा त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाचा दिवस असणार आहे. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. आज सुरू असलेला कोणताही गोंधळ संपेल. तुम्ही तुमच्या आर्थिक कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित कराल. खर्चात जास्त उदार होण्याचे किंवा इतरांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे टाळा. तथापि, तुमच्या सूचनांमुळे संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल. शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवा. एखादा मित्र तुम्हाला आर्थिक मदत मागू शकतो.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास असणार आहे. तुमची दैनंदिन दिनचर्या व्यवस्थित ठेवल्याने तुमची कामे वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री होईल. अध्यात्म आणि धार्मिक कार्यात रस सकारात्मक ऊर्जा आणेल. आज तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढतील. निरोगी राहण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे योग्य लक्ष देणे आवश्यक आहे. आज तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे भविष्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. व्यापारी दुसऱ्या कंपनीशी भागीदारी करू शकतात. नातेसंबंधांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी, तुम्ही इतरांशी चांगले वर्तन ठेवावे. एखादी कठीण किंवा रहस्यमय गोष्ट आज तुमचे लक्ष वेधून घेईल.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमचे पैसे परत मिळतील. एखादा मित्र तुमच्या घरी कामासाठी येऊ शकतो. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळेल. राजकीय संबंध मजबूत होतील आणि फायदेशीर ठरतील. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या कारकिर्दीशी संबंधित चांगली बातमी मिळाल्याने तुम्हाला आनंद होईल. व्यस्त दिवसाची अपेक्षा असेल. कोणत्याही परिस्थितीत संयम राखणे फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षकांकडून स्पष्टीकरण मागतील. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सादरीकरणाचे काम सोपवले जाऊ शकते.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला जाणार आहे. तुम्ही ऑफिसमधील मित्रांसोबत बाहेर जाऊ शकता. आज तुम्ही कामात खूप व्यस्त असाल. तुमचा संशयास्पद स्वभाव तुमच्यासाठी आणि तुमच्या कुटुंबासाठी समस्या निर्माण करू शकतो. वेळेशी जुळवून घेणे महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या बहिणींकडून पाठिंबा मिळेल. तसेच, तुमच्या शिक्षकांची मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका. आजचे तुमचे व्यावसायिक यश तुमच्या पालकांना खूप आनंद देईल.
तुळ
आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. तुम्ही समृद्ध व्हाल. तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याची पूर्ण काळजी घ्याल. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर ते परत मिळवण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे. तुमचा बहुतेक वेळ मालमत्ता किंवा घरगुती वस्तू खरेदी करण्यात जाईल. तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आज तुमच्या मुलांना विशेष यश मिळू शकते. कमी प्रयत्नातही तुम्हाला यश मिळेल, ज्यामुळे तुमचा मूड उत्साही राहील.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सुवर्ण दिवस असणार आहे. तुमचे काम वेळेवर पूर्ण होईल आणि तुमचा वेळ आनंददायी जाईल. कौटुंबिक सुसंवाद राखण्यासाठी योगदान देण्याचे सुनिश्चित करा. आज तुम्ही तुमच्या कुटुंबावर पैसे खर्च कराल. इतरांच्या नजरेत तुमची प्रतिमा सुधारेल आणि तुमचे नातेसंबंधही मजबूत होतील. आज पाहुण्यांच्या गर्दीमुळे, तुमची वैयक्तिक कामे आयोजित करण्यात काही विलंब होऊ शकतो. एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला मदत केल्याने तुम्हाला बरे वाटेल. विज्ञान शिक्षकांचा आजचा दिवस व्यस्त असेल.
धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला जेवणासाठी एका चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन जाल, ज्यामुळे तुमचे प्रेम वाढेल. आज तुम्हाला शांती आणि ऊर्जा मिळेल कारण तुम्हाला काही काळापासून त्रास देत असलेल्या आरोग्य समस्येपासून आराम मिळेल. तुम्हाला एखाद्या अनुभवी व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळेल. यशाचे दार उघडणार आहे, तुमच्या सर्व चिंता दूर होतील. कौटुंबिक संबंध सुसंवाद आणि परस्पर प्रेम वाढवतील. आज नकारात्मक विचार टाळा. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून आणि कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून कोणत्याही कामात पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमची कामे सकारात्मक दृष्टिकोन आणि संतुलित विचारसरणीने व्यवस्थापित कराल. हळूहळू परिस्थिती तुमच्या बाजूने येईल. जर तुम्ही प्रॉपर्टी डीलर असाल तर आज तुम्हाला अधिक फायदा होईल. क्षुल्लक गोष्टींवरून वाद घालणे टाळा; आवश्यक असेल तेव्हाच बोलणे चांगले होईल, तुमचे मन शांत राहील. महिला आज त्यांच्या कामात व्यस्त असतील.
कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. विद्यार्थी आज त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतील. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार खर्च करतील. आज तुम्हाला अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येऊ शकतात, परंतु सर्व कामे सुरळीतपणे पूर्ण करण्यात तुम्हाला आनंद होईल. आज, सामाजिक कार्यात तुमचे विशेष योगदान असेल आणि तुम्हाला ओळख देखील मिळेल. फॅशन डिझायनर्सना क्लायंटकडून फायदा होईल. तुम्ही जुन्या मित्राशी फोनवर संभाषण कराल; लवचिक वर्तन ठेवा. आज धीराने केलेल्या कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम मिळतील.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी नवीन उत्साहाने भरलेला असेल. तुम्ही कामावर तुमच्या कर्मचाऱ्यांशी चांगला समन्वय राखाल. तुम्ही मार्केटिंगवर देखील लक्ष केंद्रित कराल. तुमचा व्यवसाय सुरळीत चालावा यासाठी तुम्हाला तज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागेल. आज तुमचे आरोग्य तंदुरुस्त राहील. तुमच्या प्रियकरासाठी एक अद्भुत दिवस. तुमचा जोडीदार तुमच्या भावनांची कदर करेल.
