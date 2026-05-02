Aajche Rashi Bhavishya 2 May 2026 : सिंह राशीच्या लोकांची आर्थिक गणित बिघडणार, कन्या राशीच्या लोकांना मित्राकडून मोठं नुकसान, पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 May 2026 in Marathi : आजचा दिवस सर्व राशींसाठी संधी आणि आव्हानांचा असणार आहे. वैयक्तिक असो वा व्यावसायिक, नातेसंबंध काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज असणार आहे. तर वाणीवर नियंत्रण ठेवा नाहीतर अचडणींचा सामना करावा लागेल. एकंदरीत आजचा शनिवार हा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
आजचा दिवस खूप सकारात्मक असणार आहे. तुमची अनेक दिवसांची इच्छा पूर्ण होणार आहे. मालमत्तासंदर्भात मोठा निर्णय घेऊ शकता. तर कामाच्या ठिकाणी अडथळा येण्याची शक्यता आहे. समोरच्या व्यक्तीसोबत अनैतिक मार्गांचा वापर आज महागात पडू शकतो. आळस आणि अहंकार तुमचं नुकसान करेल, त्यामुळे त्यापासून दूर रहा. वैयक्तिक आयुष्यात कोणालाही हस्तक्षेप करु देऊ नका.
आज अतिविचार करु नका आणि आश्वासन देऊ नका.अनैतिक मार्गांचा वापर करु नका. इतरांविषयी वाईट बोलू नका. कुटुंबातील सदस्याच्या आजारपणामुळे तुम्ही चिंतेत असणार आहात. आज कामात अडचण येणार आहे. गैरकृत्ये करणाऱ्या किंवा वाईट संगतीत असणाऱ्या लोकांपासून चार हात लांब राहा.
आज तुम्हाला अडचणीचा सामना करावा लागेल. महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. जोडीदाराला आज साथ द्या. एखाद्या कामात तुम्हाला शंका आली तर ते काम करण्यासाठी घाई करु नका. अन्यथा तुम्हाला नुकसान होण्याचे शक्यता आहे. पैशासंबंधात काळजी घ्या. जोडीदारासोबत तणाव जाणवेल. तुमच्या नात्यातील गैरसमज टाळा. तुमचा भावनिक आणि अस्थिर स्वभाव तुम्हाला आज अडचणीत टाकू शकतो.
आज तुमच्या कामातील प्रयत्नांना सकारात्मक फळ देणार आहे. आर्थिक व्यवहारात सावध राहा. पण तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखा अन्यथा अडचणीत याल. नकारात्मक टीका-टिप्पणीमुळे खचू नका. कोणताही निर्णय घाईने घेऊ नका. प्रलंबित न्यायालयीन खटल्याबद्दल सकारात्मक गोष्ट घडेल. ज्यामुळे तुम्हाला काहीशी चिंता वाटणार आहे.
आज तुम्ही आनंदी आणि समाधानी असणार आहात. कामाच्या ठिकाणी विाचरपूर्वक नियोजन तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर योग्य दिवस आहे. काही नवीन आणि मोठे निर्णय घेणार आहात. अचानक मोठ्या खर्च होणार आहे. दुसऱ्यांच्या बोलण्यावर विचारपूर्वक प्रतिक्रिया द्या. स्वत:साठी थोडा वेळ काढा.
आज मित्रावर विश्वास ठेवणे महागात पडू शकतं. तो तुमच्या अतिविश्वासाचा गैरफायदा घेऊ शकतो. कोणावही आंधळा विश्वास तुम्हाला अडचणीत टाकेल. कायदेशीर गोष्टीत चांगल्या लोकांचा सल्ला घ्या. एखादी महिला तुम्हाला भावनिक ताण देणार आहे. जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती करू नका. नात्यातील अनेक वेळेपासून सुरु असलेला तणाव संपुष्टात येईल. तुम्हाला आज मेहनतीचं फळ मिळेल.
आज आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस चांगला आहे. उधार दिलेले पैसे परत मिळणार आहे. आज तुम्हाला मानसिक शांती मिळणार आहे. तणाव वाढेल अशा शब्दांचा वापर आज टाळा. वैवाहिक जीवनात छोट्यात छोट्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. नात्यात दूरावा येऊ नये म्हणून काळजी घ्या. भागीदारीत नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस शुभ आहे. अनोळखी लोकांशी जास्त संवाद टाळा. जास्त संवाद तुम्हाला अडचणीत टाकेल.
आज भावनेच्या भरात कोणतेही निर्णय घेऊ नका अन्यथा महागात पडेल तुम्हाला. अति राग कामावर परिणाम करेल. इतरांच्या चुकींवर गॉसिफ करु नका. व्यावसायिकांनी कामाच्या ठिकाणी काळजी घ्यावी. आज वाद आणि संघर्ष टाळा. मालमत्तेसंबंधीचे वाद सोडवण्यासाठी इतरांची साथ लागणार आहे. अतिआत्मविश्वास आज तुम्हाला नुकसानदायक ठरेल. संवादात योग्य शब्दांचा वापर करा.
आज रागावर नियंत्रण ठेवा. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वाद होण्याची भीती आहे. आज तुमचं आर्थिक गणित बिघडणार आहे. तुमच्या रागामुळे नात्यात दूरावा येण्याची शक्यता आहे. कोणीही असो आंधळा विश्वास ठेवू नका. विनाकारण कोणाचीही चेष्टा महागात पडू शकते. आज इतरांवर अवलंबून राहू नका. तुमच्या कार्यक्षेत्रात लक्ष द्या.
अविवाहित व्यक्तीला त्यांचा जोडीदार मिळू शकतो. कोणाशीही बोलताना वाणीवर नियंत्रण ठेवा. कामासाठी लांबचा प्रवास घडू शकतो. अयोग्य मार्गाने काम पूर्ण करु नका. भावनांवर नियंत्रण ठेवा. संवादातून नातेसंबंधात गोडवा ठेवा. दुसऱ्यांच्या बोलण्यावरून इतरांना नाव ठेवू नका. तसंच आज स्वार्थी लोकांपासून सावध राहा.
आज कामासोबत स्वत:साठीही थोडा वेळ काढा. कामात दक्ष राहा, चुकांना वाव देऊ नका. भूतकाळातील घटना अस्वस्थ करेल. कौटुंबिक बाबीत बाहेरचा हस्तक्षेप होऊ देऊ नका. प्रिय व्यक्तीसोबत अनपेक्षित भेट तुम्हाला सुखावणार आहे. विचारांमधील गोंधळावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा तुम्ही मानसिक तणावात यायल. महत्त्वाची वस्तू आणि कागदपत्रं जपून ठेवा.
आज तुम्ही सावध राहा. दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणामुळे कुठलीही संधी गमावू नका. क्षुल्लक गोष्टीवर रागवू नका. प्रिय व्यक्तीच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडले. गैरसमजामुळे आपल्या व्यक्तीसोबतच नातं तोडण्याचा विचार करु नका. सत्य जाणून घेतल्याशिवाय कोणावरही आरोप करणे तुम्हाला महागात पडले. आर्थिक स्थितीमुळे तणाव जाणवणार आहे. तर कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)