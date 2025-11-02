Aajche Rashi Bhavishya 2 November : रविवारी रुचक योगामुळे काही राशी होणार अधिक बळकट, आता मागे वळून पाहावं लागणार नाही

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 2 November 2025 in Marathi: कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या एकादशी तिथीला चंद्र कुंभ राशीत प्रवेश करत आहे, ज्यामुळे अनेक राशींच्या जीवनात बदल होण्याची शक्यता आहे. पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आणि व्याघ्र योगाचे संयोजन हा रविवार काहींसाठी भाग्यवान आणि काहींसाठी आव्हानात्मक बनवतो.
मेष
तुम्हाला सावधगिरीने काम करावे लागेल. तुम्हाला खोटे आरोप सहन करावे लागू शकतात. विरोधक परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. खर्च नियंत्रित करणे कठीण होईल. प्रेम संबंध सकारात्मक ऊर्जा आणतील.
वृषभ
तुम्हाला कामावर नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. प्रतिभेने कामे पूर्ण केल्याने प्रतिष्ठा आणि आदर मिळेल. नवीन व्यवसायाची योजना करण्याची ही योग्य वेळ आहे. जमीन आणि इमारतीच्या व्यवहारांमुळे फायदा होऊ शकतो.
मिथुन
हा दिवस मिश्र परिणामांचा आहे. तुमच्या कुटुंबात भावनिक संतुलन राखण्याची जबाबदारी तुमच्यावर असू शकते. तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या थोडे चिंतित असाल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागेल.
कर्क
प्रलंबित निधी मिळाल्याने तुम्ही उत्साहित व्हाल. आर्थिक क्रियाकलापांना गती येईल. प्रेमसंबंधांमध्ये, तुम्ही एकमेकांबद्दल सकारात्मक विचारांनी प्रेरित व्हाल, परंतु तुम्हाला मध्यस्थांना दूर करावे लागेल. तरच संबंध पूर्णपणे सुधारतील.
सिंह
काम मंद असू शकते. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या समाधान वाटेल. नवीन लोकांना भेटल्याने भविष्यातील योजना आखण्यास मदत होईल. शुभ प्रसंगी पैसे खर्च होतील.
कन्या
जुन्या समस्या पुन्हा उद्भवू शकतात. तणावाच्या काळात तुम्हाला मित्रांची मदत घ्यावी लागू शकते. कुटुंबावर आर्थिक अवलंबित्व वाढेल. नवीन करारांची तयारी करताना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. भावनिक संबंध सुधारतील.
तूळ
तुमची प्रणालीवरील पकड कमकुवत होऊ शकते. विरोधक परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. मित्र आणि भावनिक संबंध मदत करतील. मनोरंजनाच्या संधी उपलब्ध होतील, परंतु तुम्हाला नैराश्य वाटू शकते. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
वृश्चिक
दैनंदिन जीवनात सोयी वाढतील. नवीन संपर्क निर्माण होतील. सार्वजनिक जीवनात तुमच्या वाढत्या प्रतिष्ठेमुळे तुम्ही आनंदी असाल. आर्थिक कामांमध्ये इतरांना सहकार्य केल्यासच फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होईल. स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे.
धनु
जुन्या मित्रांना भेटून तुम्हाला आनंद होईल. खेळ आणि मनोरंजनात तुमचा सहभाग वाढेल. तुम्ही नियोजनापेक्षा जास्त पैसे खर्च करू शकता. कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या आरोग्याबद्दल चिंता असू शकते.
मकर
तुम्हाला तुमची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. इतरांच्या भावना दुखावू नका. कुटुंबात हक्कांबाबत काही तणाव असू शकतो. नवीन भावनिक नातेसंबंधांना प्रेमाने जोपासावे लागेल.
कुंभ
जुन्या आठवणी ताज्या होतील. तुम्हाला मित्रांना भेटण्याची संधी मिळेल. कोर्टात तुमचा खटला मजबूत होईल. परिस्थिती समजून घेतल्यास आणि समजूतदारपणे पुढे गेल्यास आर्थिक ताण कमी होईल. लांब पल्ल्याचा प्रवास टाळणे चांगले होईल.
मीन
प्रयत्नांना चांगले यश मिळू शकते. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. कामांना गती येईल. एखाद्या खास व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन कामगिरी साध्य करता येईल. तुम्ही वादांपासून दूर राहावे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)