Aajche Rashi Bhavishya 20 April 2026: विनायक चतुर्थीचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणाला दिवस फळणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 April 2026 in Marathi: सर्वार्थ सिद्धी योग आणि रोहिणी नक्षत्राचा महासंगयोग, 4 राशीच्या लोकांची लॉटरी लागणार. सोमवारचा दिवस कसा असेल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 19, 2026, 02:57 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 April 2026 in Marathi: 20 एप्रिल 2026 रोजी, कन्या राशीला वाहन मिळण्याची शक्यता आहे, तर मीन राशीत नवीन पाहुण्याचे आगमन होऊ शकते. धनु राशीला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळेल. सोमवार, 20 एप्रिल, 2026, हा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्ट्या एक अत्यंत दुर्मिळ आणि भाग्यवान दिवस असेल. उद्या वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील तिसऱ्या आणि चौथ्या तिथीचा संगम आहे.

मेष
आज जुन्या समस्यांपासून दिलासा मिळेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. घराच्या नूतनीकरणाच्या योजना आखल्या जाऊ शकतात. आपल्या मुलांच्या संगतीकडे लक्ष द्या. घरातील वडीलधाऱ्यांची सेवा केल्याने मनःशांती मिळेल आणि नात्यांमधील दुरावा कमी होईल.

वृषभ
सामाजिक कार्यातील तुमच्या सक्रिय सहभागामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमची नवीन ओळख आणि प्रतिमा सुधारेल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला आर्थिक मदत करण्याची गरज भासू शकते. तुमच्या आईला आणि तिच्या मावशीकडील नातेवाईकांना भेटण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण झाल्याने आनंद मिळेल.

मिथुन
विद्यार्थ्यांसाठी एकाग्रतेचा दिवस आहे. अनावश्यक कामे टाळा. कायदेशीर बाबी डोकेदुखी ठरू शकतात, त्यामुळे आर्थिक वाद चर्चेद्वारे सोडवा. आपल्या जोडीदारापासून कोणतेही रहस्य लपवू नका, कारण ते आज उघड होऊ शकते. कोणालाही सावधगिरीने वचन द्या.

कर्क
आजचा दिवस व्यस्त असेल. तुमच्यावर एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला हवे असलेले काम मिळाल्यास तुम्हाला आनंद होईल. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासाठी एक सरप्राईज गिफ्ट आणू शकता. भूतकाळातील अनुभवातून किंवा चुकीतून शिकून पुढे जाणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

सिंह
आज व्यवसायाच्या बाबतीत थोडा कमजोर दिवस असू शकतो, कारण अपेक्षित नफा न मिळाल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. तथापि, नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. कोणतीही संवेदनशील माहिती तपासल्याशिवाय शेअर करू नका. कुटुंबात विवाह होण्याची शक्यता आहे.

कन्या
नवीन वाहन खरेदी करण्याची शक्यता आहे. तुमचे मूल तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करेल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणारे लोक नवीन नोकरी शोधायला सुरुवात करू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बॉसला नाराज करणे टाळण्यासाठी तुमच्या चुकांवर नियंत्रण ठेवा.

तूळ
आजचा दिवस सामान्य असेल, परंतु संयम राखणे महत्त्वाचे आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्याने नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा आणि तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. कोणतीही संशयास्पद कृती टाळा.

वृश्चिक
आजचा दिवस गुंतागुंतीने भरलेला असेल आणि तुम्ही चिडचिडे होऊ शकता. राजकारणात सावधगिरीने पाऊल टाका, कारण विरोधक सक्रिय असतील. तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते. एकाच वेळी अनेक कामे हाती घेतल्यास तुमच्या समस्या वाढू शकतात.

धनु
तुम्हाला कायदेशीर बाबींमध्ये यश मिळेल आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळू शकतो. मित्राच्या मदतीने रखडलेला व्यावसायिक करार पूर्ण होईल. तुमच्या सासरच्या मंडळींकडून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या आरोग्यात चढ-उतार होऊ शकतो, त्यामुळे तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या.

मकर
व्यवसायासाठी आजचा दिवस चांगला आहे; जुन्या योजनांना गती मिळेल. तुम्ही सहलीचे नियोजन करू शकता, पण काळजीपूर्वक गाडी चालवा; अनपेक्षित बिघाडामुळे खर्च वाढू शकतो. ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहू नका. आज तुम्ही तुमच्या आवडत्या पदार्थांचा आस्वाद घ्याल.

कुंभ
मत्सरी आणि नकारात्मक लोकांपासून दूर राहा. कुटुंबातील काही सदस्य तुमच्या विरोधात कट रचू शकतात. प्रकरण सोडवण्यासाठी तुमच्या बुद्धीचा वापर करा. तुमच्या बोलण्यात सौम्यता ठेवा, अन्यथा रक्ताचे संबंध कटू होऊ शकतात. धार्मिक कार्यांमुळे शांतता लाभेल.

मीन
कामाच्या ठिकाणी छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून वाद घालणे टाळा. त्याकडे दुर्लक्ष करणेच चांगले. नवविवाहित जोडप्याचे स्वागत एखाद्या लहान पाहुण्याच्या हास्याने होऊ शकते. तुम्हाला एका शुभ सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची संधी मिळेल. आपल्या कुटुंबाला आर्थिक आश्वासने काळजीपूर्वक द्या.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

IPL 2026 Points Table : हैदराबाद विरुद्ध पराभवानंतरही पॉईं...

स्पोर्ट्स