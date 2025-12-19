English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 20 December: मार्गशीर्ष अमावास्या 20 डिसेंबर रोजी कसा असेल दिवस? 12 राशींवर काय होणार परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 December 2025 in Marathi: पौष महिन्यातील अमावस्या (अमावास्या दिवस), अभिजित मुहूर्त, राहुकाल, शनिवारचे उपाय आणि मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व १२ राशींसाठी सविस्तर दैनिक राशिफल वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 19, 2025, 11:10 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 December 2025 in Marathi: आज, शनिवार, 20 डिसेंबर 2025 रोजी पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षाची (काळा पंधरवडा) अमावस्या (अमावास्या दिवस) आहे, जी सकाळी ०७:१२ पर्यंत चालेल. त्यानंतर, शुक्ल पक्षाची (उज्ज्वल पंधरवडा) प्रतिपदा (पहिला दिवस) सुरू होते.

मेष 
दूरदर्शनाचा फायदा होईल. मोठ्या घोषणा करणे टाळा. तुम्हाला कामाच्या सहाय्यकांसाठी नवीन पर्याय शोधावे लागतील. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये सुसंवाद राखण्यासाठी संवाद आवश्यक असेल. मध्यस्थांपासून दूर रहा.

वृषभ
व्यवसायिक सहली चांगले परिणाम देतील. तात्काळ गुंतवणूक फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. इतरांवर अवलंबून राहिल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात. आध्यात्मिक प्रगतीकडे कल वाढेल.

मिथुन 
संधींचा फायदा घेण्यासाठी कामाच्या पद्धतीत बदल करणे आवश्यक असेल. बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या संधी मिळतील. कौटुंबिक जीवनात समन्वय राखणे आवश्यक असेल.

कर्क 
हितचिंतक आणि विरोधकांमध्ये योग्य संतुलन राखणे राजनैतिक मार्गाने आवश्यक असेल. तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या दबाव जाणवेल. तुम्हाला भूतकाळातील घटनांवर आधारित नवीन व्यवस्थांना सामोरे जावे लागू शकते.

सिंह 
तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाशी संबंधित विषयांमध्ये रस वाढेल. जुने वाद तुमच्या बाजूने सोडवले जातील, तुमचे वर्चस्व वाढेल. भावनिक जवळीक वाढल्याने कामाच्या परिस्थितीवर परिणाम होऊ नये हे टाळावे लागेल.

कन्या 
परिस्थितींवर तुमचे नियंत्रण चांगले राहील. कामाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी संघात बदल करणे आवश्यक असेल. कौटुंबिक परिस्थितीशी जुळवून घेणे थोडे कठीण असू शकते. मित्रांशी दयाळूपणे वागण्याच्या संधी तुम्हाला मिळतील.

तुळ
परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळत आहे. संधींचे परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक असेल. कमीत कमी खर्चात तुम्ही जास्तीत जास्त फायदे मिळवू शकता. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.

वृश्चिक
वाढत्या महत्त्वाकांक्षेमुळे काही ताण येऊ शकतो. तुम्हाला योग्य लोकांचा आणि संधींचा वापर करावा लागेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्याची वेळ आली आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये, तुमच्या जोडीदाराच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी दबाव असेल.

धनु
तुम्हाला तुमचे स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याच्या संधी मिळतील. परिणाम मिळवण्याची जबाबदारी तुमची असेल. केवळ कार्यक्षम व्यवस्थापनामुळेच भविष्यात मोठ्या संधी मिळू शकतात. निष्काळजीपणामुळे ताण निर्माण होईल. तुम्हाला कार्यक्षमता दाखवावी लागेल. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

मकर 
उतावळे निर्णय आर्थिक ताण निर्माण करू शकतात. तुम्हाला काटकसर करावी लागेल. नातेसंबंध उपयुक्त ठरतील. विरोधकांशी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा. प्रवास टाळणे चांगले.

कुंभ 
इतरांनी केलेल्या कामाचा फायदा घेण्याचा हा काळ आहे. परिस्थितीवर योग्य नियंत्रण ठेवल्याने अभूतपूर्व नफा मिळू शकतो. तुम्हाला मनोरंजनाचा आनंद घेण्याच्या संधी मिळतील.

मीन 
उच्च-स्तरीय संपर्क साधण्याच्या संधींचा फायदा घ्यावा लागेल. कुटुंब आणि काम यांच्यात योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे. काम पूर्ण होण्यापूर्वी यशाची घोषणा करणे टाळा. जर तुम्ही संयम दाखवला तर तुम्हाला तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदे मिळू शकतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Lifestyle