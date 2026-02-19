English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026: 20 फेब्रुवारीला गजकेसरी आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा शुभ संयोग, वृषभ-कुंभसह 5 राशींचा होणार लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026 in Marathi: उद्या, 20 फेब्रुवारी, शुक्रवार आहे आणि फाल्गुन महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या तिसऱ्या दिवशी चंद्र दिवसा आणि रात्री मीन राशीतून भ्रमण करेल. परिणामी, उद्या चंद्र आणि शनि यांच्या युतीमुळे विश्वयोग निर्माण होईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 19, 2026, 08:03 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026 in Marathi: आजचे राशीभविष्य, 20 फेब्रुवारी2026 आज फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षाचा (मेधा चरणाचा) तिसरा दिवस आहे आणि चंद्र मीन राशीत आहे. राजयोग, सर्वार्थसिद्धी योग आणि अमृतसिद्धी योग यांचे शुभ संयोजन होत आहे, ज्यामुळे हा दिवस विशेष बनत आहे. आजच्या दैनंदिन राशीभविष्यात मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु आणि मीन राशींना आर्थिक लाभ आणि गुंतवणुकीवर जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषी मुकेश भारद्वाज तुम्हाला सांगतील की आजचा दिवस सर्व 12 राशींसाठी कसा असेल.

मेष 
अनावश्यक चिंता तुमच्या मनात ढगाळ करू शकतात. मनोरंजन आणि प्रवास उपक्रम उत्साहवर्धक असतील. तुम्हाला भावनिक नातेसंबंधांमध्ये विश्वासाचा अभाव जाणवेल. आर्थिक संघर्षानंतर तुम्हाला इच्छित यशाची खात्री मिळेल.

वृषभ 
विवेकी कृती तात्काळ सकारात्मक परिणाम देऊ शकतात. इतरांना मदत केल्याने तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या जास्त विश्वास ठेवण्याचे टाळा. भावंडांसोबतचे जुने प्रश्न सुटतील.

मिथुन
वाद झाल्यास संयम राखावा लागेल. कायदेशीर अडचणी टाळा. बँकिंग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.

कर्क
परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे आहेत. महत्त्वाच्या कामांना लवकर प्राधान्य द्या. वेळ अनुकूल आहे. सरकारी कामांशी संबंधित व्यवसायात असलेल्यांना अधिकारी पाठिंबा देतील. प्रेमसंबंधांसाठी वेळ काढणे कठीण होईल.

सिंह 
पैशाची चांगली आवक आनंद देईल, तर वाढलेला खर्च चिंतेचा विषय असेल. कुटुंबासोबत धार्मिक आणि आध्यात्मिक प्रवास आनंददायी असतील. प्रेमसंबंधांमध्ये संधी भेटण्याची शक्यता असेल.

कर्क 
तुमची मजबूत व्यावसायिक स्थिती पाहून, तुमचे विरोधक मत्सर आणि द्वेषामुळे नकारात्मक होऊ शकतात. काळजी घ्या. तुमच्या जोडीदाराकडून वेळेवर मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांपासून मुक्तता मिळेल. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

तूळ
स्पर्धेत अडकण्यापेक्षा व्यवसायातील कामे सावधगिरीने पूर्ण करा. आर्थिक जबाबदाऱ्या स्वीकारणे टाळा. तुमच्या मुलाचे वर्तन सुधारण्याचे प्रयत्न व्यर्थ ठरू शकतात, ज्यामुळे ताण निर्माण होऊ शकतो.

वृश्चिक
स्पर्धेचे निकाल चांगले येण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला दूरदर्शी दृष्टिकोन राखण्याची आवश्यकता आहे. नकारात्मक लोक तुमचे काम व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मित्र आणि कुटुंबाकडून वेळेवर मदत मिळाल्यास तुम्हाला त्रास टाळण्यास मदत होईल.

धनु 
तुम्ही इतरांच्या प्रभावाखाली आंधळेपणाने अनुसरण करणे टाळावे. आत्म-शिस्त आणि कठोर परिश्रम चांगले परिणाम देण्याची शक्यता आहे. अनुकूल काळाचा पुरेपूर फायदा घ्या. तुम्हाला उच्च शिक्षणासाठी प्रवास करावा लागू शकतो.

मकर 
व्यवसायातील नवीन व्यवहारांमुळे तुमची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या संभाषणात विनम्र आणि लवचिक राहण्याची आवश्यकता असेल. भावनिक संबंधांमध्ये तुमच्या जोडीदाराच्या अपेक्षा पूर्ण करणे तुम्हाला कठीण जाईल.

 कुंभ 
तुमचे राहणीमान सुधारेल. तुम्हाला वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागेल. तुमच्या प्रेमाच्या विनंत्या स्वीकारल्या जाऊ शकतात. आध्यात्मिक उन्नतीसाठी प्रवास शक्य आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबाबत सतर्क राहावे लागेल.

मीन 
तुम्ही तुमची कामे कार्यक्षमतेने आणि बुद्धिमत्तेने पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. तुम्हाला अभिमानाची भावना वाटेल. तुमच्या मुलांशी संबंधित बाबींबद्दल काही चिंता असू शकते. मागील गुंतवणुकीमुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त परतावा मिळू शकतो.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

