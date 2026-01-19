English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भविष्य
  भविष्य
  Aajche Rashi Bhavishya 20 January 2026: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 6 राशीच्या लोकांचं भविष्य बदलणार

Aajche Rashi Bhavishya 20 January 2026: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 6 राशीच्या लोकांचं भविष्य बदलणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 January 2026 in Marathi: सूर्य मकर राशीत, चंद्राचे भ्रमण. मेष आणि मीन राशींसह सर्व राशींसाठी राशीभविष्य आणि हनुमानाचे व्रत. करिअर, आरोग्य, प्रेम आणि संपत्तीसाठी योग.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 19, 2026, 06:59 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 20 January 2026: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 6 राशीच्या लोकांचं भविष्य बदलणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 January 2026 in Marathi: हा दिवस सर्व १२ राशींसाठी नवीन संधी, आनंद, समृद्धी आणि आव्हानांवर विजय घेऊन येईल. मेष राशीच्या लोकांना घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची शक्यता मिळेल, वृषभ राशीच्या लोकांना वाढलेले धैर्य अनुभवायला मिळेल आणि मीन राशीच्या लोकांना मुले झाल्याचा आनंद अनुभवायला मिळेल. 

मेष
नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठी आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. कुटुंबातील कोणतेही चालू असलेले वाद मिटतील आणि कुटुंबातील सदस्याच्या लग्नाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने वातावरण आनंदी होईल. तुम्ही सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी व्हाल. तुम्हाला काही प्रमुख नेत्यांना भेटण्याची संधी देखील मिळू शकते. जुन्या मित्राचे पुनरागमन पाहून तुम्हाला आनंद होईल.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी धैर्य आणि शौर्य वाढवेल. नोकरीच्या समस्यांना तोंड देणाऱ्यांना लक्षणीय यश मिळेल. जर तुम्हाला आरोग्याच्या कोणत्याही समस्या येत असतील तर त्या दूर झाल्यासारखे वाटते. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता असेल. वाहने वापरताना तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल. कोर्टाशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही निष्काळजीपणा टाळा.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या चांगला असेल. शेअर बाजारात पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे चांगला नफा मिळेल. प्रवास करताना तुम्हाला महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. काही नवीन शत्रू उद्भवू शकतात जे तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला व्यवसायातही चांगला नफा दिसेल. तुमच्या आर्थिक प्रवाहाचे मार्ग उघडतील आणि तुमचे मनही उत्तम स्थितीत असेल.

कर्क 
आज तुमच्या सुखसोयींमध्ये वाढ होईल. तुमची ऊर्जा योग्य कामांवर केंद्रित करा आणि जर तुमची मुले त्यांच्या अभ्यासाबद्दल चिंतित असतील तर तुम्ही त्यांच्या चिंता समजून घ्याव्यात आणि त्या सोडवल्या पाहिजेत. तुमच्या सुखसोयींमध्ये वाढ झाल्याने आनंद मिळेल. तुम्हाला तुमच्या भावांसोबत कौटुंबिक व्यवसायाबद्दल चर्चा करावी लागेल. तुमच्या जोडीदारापासून कोणतेही रहस्य लपवू नका आणि तुम्हाला सामाजिक कार्यात एक नवीन ओळख मिळेल.

सिंह 
आज तुमचे कौटुंबिक संबंध मजबूत करेल, परंतु तुमचे खर्च तुमचे तणाव वाढवू शकतात. तुम्हाला डोकेदुखी आणि डोळ्यांशी संबंधित समस्यांनी त्रास होऊ शकतो. प्रेमात असलेले लोक त्यांच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवतील आणि त्यांना भेटवस्तू देखील देऊ शकतात. स्वतःच्या खिशाची काळजी घेऊन खर्च करणे चांगले होईल. इतरांच्या बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करणे टाळा आणि व्यवसायात असलेल्यांसाठी परिस्थिती देखील चांगली असेल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्पन्नाच्या दृष्टीने चांगला राहणार आहे. तुमचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील आणि तुम्हाला येणाऱ्या कोणत्याही शारीरिक समस्या दूर होतील. तुम्ही कामासाठी नवीन गोष्टी शोधाल, बाहेर जाण्याचा प्रयत्न देखील करू शकता आणि तुम्हाला जास्त खाणे टाळावे लागेल, कारण पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. तुमच्या पालकांच्या आशीर्वादाने तुमचे काम सुरळीतपणे पूर्ण होईल.

तूळ
व्यवसायात असलेल्यांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल; त्यांना भागीदारीतून चांगला नफा मिळेल आणि काही नवीन लोक त्यांच्यासोबत काम करण्यास सहमत होऊ शकतात. जर तुमचा वादग्रस्त कोर्ट केस झाला असेल, तर तुमच्या बाजूने निकाल पाहून तुम्हाला आनंद होईल. तुमच्या घरी पार्टी होऊ शकते. तुमच्या गरजांनुसार खर्च करणे चांगले होईल, कारण तुम्ही फक्त दिखावा करण्यासाठी काही पैसे खर्च करू शकता, ज्यामुळे नंतर तुमच्या समस्या वाढू शकतात.

वृश्चिक
भाग्य दृष्टीने आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुमच्या कामात येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी दूर होतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता. तुमच्या मुलाच्या शिक्षणाशी संबंधित कोणत्याही समस्या देखील दूर होतील. तुम्हाला कामासाठी कुठेतरी प्रवास करावा लागू शकतो. तुमचा बॉस तुम्हाला देत असलेल्या सल्ल्याने तुम्ही खूप आनंदी व्हाल आणि त्यांच्याशी असलेल्या तुमच्या नात्यातील कटुता देखील दूर होईल.

धनु
तुम्हाला आज कोणतीही गुंतवणूक काळजीपूर्वक करावी लागेल, कारण तुमचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्हाला कुटुंबातील सदस्याकडून काही निराशाजनक बातम्या ऐकू येतील. अनोळखी लोकांशी तुमचे विचार शेअर करणे टाळा. विनाकारण कोणत्याही गोष्टीवर रागावू नका, अन्यथा या सवयीमुळे लोक तुमच्यावर रागावू शकतात. वाहने काळजीपूर्वक वापरा, आणि तुमचे आरोग्य चढ-उतार होईल.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. जर कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बॉसशी तुमचे मतभेद होत असतील तर ते सोडवले जातील. तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याची संधी मिळेल. पदोन्नतीसाठी तुम्हाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागू शकते. तुम्ही तुमच्या आईशी तुमच्या इच्छांबद्दल चर्चा करू शकता. तुमच्या प्रियजनांसमोर तुमचे प्रेम व्यक्त केल्याने चांगले परिणाम मिळतील.

कुंभ
आज तुम्हाला तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवावा लागेल. महत्वाची माहिती कोणाशीही शेअर करू नका. तुमच्या जोडीदाराशी वाद होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही बसून तुमच्या भावंडांसोबत मालमत्तेच्या बाबींवर चर्चा करावी. एकाच वेळी अनेक कामे केल्याने तुमचे लक्ष विचलित होईल. तुम्हाला भूतकाळातील चुकीतून शिकावे लागेल. कुटुंबातील एखादा सदस्य तुमच्या घरी समेट करण्यासाठी येऊ शकतो. तुमचे राजकीय पाऊल काळजीपूर्वक उचला.

मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला जाणार आहे. तुमची मुले तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करतील. परीक्षेची चिंता असलेले विद्यार्थी चांगले यश मिळवतील. तुम्ही देवाच्या भक्तीत खोलवर बुडालेले असाल. तुम्ही नवीन व्यवसाय योजना सुरू करू शकता, ज्या फायदेशीर ठरतील. जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीची काळजी करत असाल तर ती इच्छा पूर्ण होईल. तुमच्या आईची तब्येत बिघडू शकते, ज्यामुळे तुम्ही व्यस्त राहाल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

