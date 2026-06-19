/Horoscope : 20 जून शनिवारचा दिवस 5 राशीच्या लोकांवर बरसणार हनुमानाची कृपा, फक्त एक गोष्ट टाळा

२० जून २०२६ रोजी मंगळ ग्रहाचा वृषभ राशीत प्रवेश होत असून, चंद्र कन्या राशीत भ्रमण करत आहे. या ग्रहांच्या बदलांमुळे आजचा शनिवार सर्व १२ राशींसाठी संमिश्र आणि महत्त्वाचा ठरणार आहे.तुमच्या राशीनुसार आजचे राशीभविष्य खालीलप्रमाणे आहे:
मेष (Aries)करिअर व आर्थिक: नोकरीत हुशारीने आणि चातुर्याने वागा. प्रलंबित कामे वेगाने पूर्ण होतील.आरोग्य व कुटुंब: कुटुंबातील व्यक्तींच्या आरोग्याची चिंता दूर होईल.
वृषभ (Taurus)करिअर व आर्थिक: व्यवसायात बदल किंवा नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी चांगला दिवस आहे.आरोग्य व कुटुंब: जोडीदारासोबतचे संबंध मधुर राहतील, परंतु रागावर नियंत्रण ठेवा.
मिथुन (Gemini)करिअर व आर्थिक: नवीन नोकरीच्या उत्तम संधी मिळू शकतात. आर्थिक व्यवहारात मात्र थोडी काळजी घ्या.आरोग्य व कुटुंब: धार्मिक प्रवासाचे योग आहेत. घरातील मोठ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या.
कर्क (Cancer)करिअर व आर्थिक: महाराष्ट्र टाईम्स आर्थिक राशीभविष्यानुसार आज तुम्हाला अचानक धनलाभाचे योग आहेत.आरोग्य व कुटुंब: जुन्या मित्रांच्या भेटीमुळे मन आनंदी राहील.
सिंह (Leo)करिअर व आर्थिक: कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामगिरीचे कौतुक होईल, अधिकार वाढू शकतात.आरोग्य व कुटुंब: समाजात मान-सन्मान वाढेल. कुटुंबात सुख-समृद्धीचे वातावरण राहील.
कन्या (Virgo)करिअर व आर्थिक: चंद्र तुमच्याच राशीत असल्याने विचारांना योग्य दिशा मिळेल. व्यवसायात नफा वाढेल.आरोग्य व कुटुंब: सामाजिक कार्यात सहभाग वाढेल. नवीन लोकांशी ओळख फायदेशीर ठरेल.
तूळ (Libra)करिअर व आर्थिक: विरोधकांवर मात करण्यात यशस्वी व्हाल. नोकरीत सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल.आरोग्य व कुटुंब: जीवनसाथीच्या प्रगतीमुळे घरात आनंदाचे वातावरण राहील.
वृश्चिक (Scorpio)करिअर व आर्थिक: कामात काही नवीन जबाबदाऱ्या अंगावर पडू शकतात. घाईघाईत निर्णय घेऊ नका.आरोग्य व कुटुंब: मुलांकडून काही चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
धनु (Sagittarius)करिअर व आर्थिक: जुन्या चालत आलेल्या समस्यांवर आज योग्य तो तोडगा सापडेल. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील.आरोग्य व कुटुंब: कटुंबियांशी सुसंवाद साधल्याने मानसिक दडपण हलके होईल.
मकर (Capricorn)करिअर व आर्थिक: रखडलेली सरकारी कामे मार्गी लागतील. धनसंचय करण्यावर भर द्या.आरोग्य व कुटुंब: भावंडांशी असलेले मतभेद मिटतील. लहान प्रवासाचे योग आहेत.
कुंभ (Aquarius)करिअर व आर्थिक: नवीन योजनांवर काम सुरू करण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे, पण अवाजवी खर्च टाळा.आरोग्य व कुटुंब: खाण्यापिण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवा, पोटाचे विकार उद्भवू शकतात.
मीन (Pisces)करिअर व आर्थिक: नोकरीत वरिष्ठांशी वाद घालणे टाळा. व्यवसायात भागीदारीतून लाभ होईल.आरोग्य व कुटुंब: मानसिक शांततेसाठी ध्यान किंवा योगासने करा. अध्यात्माकडे कल वाढेल.