  • Horoscope : कसा असेल शनिवारचा दिवस? 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

Aajche Rashibhavishya : कसा असेल शनिवारचा 21 मार्चचा दिवस. 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 20, 2026, 11:22 PM IST
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिवार, २१ मार्च, पारंपरिकरित्या शहाणपण, सल्ला आणि दीर्घकालीन निर्णयांशी संबंधित आहे. हा दिवस अनेक राशींसाठी प्रगती आणि संतुलन आणू शकतो, तर इतरांना संयम आणि सावधगिरी बाळगण्याची गरज असेल. ग्रहस्थिती दर्शवते की भावनिक निर्णयांपेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारणे अधिक फायदेशीर ठरेल. चला ज्योतिषी प्रीतिका मजुमदार यांच्याकडून जाणून घेऊया की सर्व १२ राशींसाठी आजचा दिवस काय घेऊन येतो.

मेष
आज एका लहानशा मुद्द्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. तुमची एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीशी भेट होऊ शकते. तुम्ही कुटुंबासोबत तीर्थयात्रेचे नियोजन करू शकता. तुमची खूप दिवसांपासून न भेटलेल्या मित्रांशी भेट होऊ शकते. तुम्हाला मोठी कामे हाती घेण्याची इच्छा होईल. व्यवसायात नफा होईल. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड अपेक्षित लाभ मिळवून देतील.

वृषभ
आज नोकरीत बदली होण्याची शक्यता आहे. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान होऊ शकते. दुष्ट लोक त्रास देऊ शकतात. प्रवास फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला भेटवस्तू मिळतील. व्यवसायात वाढ होईल.

मिथुन
आज नफ्याच्या संधी मिळतील. व्यवसायात धावपळ राहील. तुम्हाला प्रवास करावा लागू शकतो, पण तुम्हाला यश मिळेल. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाची काळजी वाटेल. कोणाच्याही चिथावणीला बळी पडू नका. कर्क
आज प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. घरात शांतता आणि आनंद राहील. तुम्ही गमावलेले पैसे परत मिळवू शकता; त्यासाठी प्रयत्न करा. परदेश प्रवासाची शक्यता आहे. व्यावसायिक दौरे यशस्वी होतील. आर्थिक बाबींमध्ये जोखीम घेणे टाळा. गुंतवणुकीतून अपेक्षित लाभ मिळेल. व्यवसायात नफा वाढेल.

सिंह
आज कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. तुम्ही नवीन कपडे खरेदी करू शकता. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्यात सुधारणा होईल. कामाच्या ठिकाणी बदल होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी कामाचा भार आणि अधिकार दोन्ही वाढू शकतात. परदेश प्रवासाचे नियोजन केले जाईल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ असेल. कायदेशीर अडथळे दूर होतील आणि परिस्थिती अनुकूल राहील. व्यवसायात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पैसे कमावणे सोपे होईल. नोकरीत शांतता राहील. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामांना गती मिळेल. तुम्हाला धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसायात चांगली वाढ होईल.

तूळ
आजचा दिवस प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा आणेल. जमीन आणि इमारतींमध्ये गुंतवणूक केल्यास फायदा होईल. आरोग्य कमजोर राहू शकते. काम करण्याची इच्छा कमी होईल. वादामुळे त्रास होऊ शकतो. चालू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. इतर तुमच्याकडून खूप जास्त अपेक्षा ठेवतील.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. तुमच्या कुटुंबाची काळजी घ्या. सरकारी अडथळे दूर होतील. व्यवसायात चांगली वाढ होईल. महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची घाई करू नका. फायदेशीर संधी निर्माण होतील. तुम्हाला देश-विदेशातून सर्व बाजूंनी पाठिंबा मिळेल.

धनु
आज तुम्ही घरगुती कामांमध्ये व्यस्त राहाल. तुम्ही पार्ट्या आणि सहलींचे नियोजन करू शकता. स्थायी संपत्तीत वाढ होऊ शकते. मालमत्तेशी संबंधित कामातून लक्षणीय नफा मिळू शकतो. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी कौतुकाची संधी मिळेल. तुम्हाला रोजगार मिळेल. प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. कौटुंबिक मतभेद मिटतील.

मकर
आज प्रेमसंबंधात गोड दिवस राहतील. तुम्हाला परदेश प्रवासाची संधी मिळेल. सर्जनशील कामे पूर्ण होऊन यशस्वी होतील. पार्ट्या आणि सहलींचे आयोजन केले जाईल. तुम्ही परीक्षा आणि मुलाखतींमध्ये यशस्वी व्हाल. तुम्ही स्वादिष्ट जेवणाचा आनंद घ्याल. व्यवसायात फायदा होईल.

कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला आहे. जमीन आणि इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. संघर्ष टाळा. कोणाच्यातरी वागण्यामुळे तुमच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसू शकतो. अनावश्यक गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका. कामाच्या ठिकाणी हाताखालच्या लोकांकडून तुम्हाला कमी पाठिंबा मिळेल.

आज अनोळखी लोकांवर जास्त विश्वास ठेवू नका, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. एका प्रभावशाली व्यक्तीच्या मदतीने तुमचे काम पूर्ण होईल. राजकीय बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल. तुमचे शत्रू नुकसान पोहोचवू शकतात. परदेश प्रवासाची शक्यता आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

