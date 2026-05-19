/Aajche Rashi Bhavishya 20 May 2026 : धनु आणि कुंभ राशीच्या व्यक्तींचा आत्मविश्वास परतणार, कसा आहे आजचा दिवस तुमच्यासाठी?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 May 2026 in Marathi : आज अधिक मासातील पहिला बुधवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 May 2026 in Marathi : ज्येष्ठ म्हणजे अधिक मासातील बुधवार काही राशींसाठी नातेसंबंध, करिअर आणि भावनांमध्ये महत्त्वपूर्ण असणार आहे. काही लोकांसाठी आजचा दिवस थोडा कठीण असणार आहे. होणाऱ्या कामांमध्ये अडथळे येतील. एकंदरीत आजचा बुधवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
या व्यक्तींना आज सर्व काही सांभाळताना थकवा जाणवणार आहे. तुम्ही बाहेरून कणखर दिसत असलात तरी, एखादी जुनी गोष्ट तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. आज तुम्हाला कामाच्या आणि आर्थिक बाबींबाबत काही दबाव जाणवणार आहे. योजना अपेक्षेप्रमाणे पुढे जाणार नाहीत. पण चांगली बातमी ही आहे की, जी गोष्ट तुम्हाला बऱ्याच काळापासून मागे खेचत आहे, त्यावर तुम्ही हळूहळू मात करणार आहात.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमचं मन आज एखाद्या जुन्या गोष्टीत गुंतणार आहे. एखाद्या जुन्या नात्याचा, आठवणीचा किंवा अपूर्ण राहिलेल्या संभाषणाचा प्रभाव अचानक पुन्हा जाणवणार आहे. तुमच्या मनात कितीही गोंधळ खदखदत असला तरी, तुम्ही स्वतःला खचू देणार नाहीत. आयुष्यात काय सोडायचं काय ठेवायचं याची स्पष्टता आज येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमची मनःस्थितीत कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय चढ-उतार करणार आहे. ज्या गोष्टींमुळे तुम्हाला सकाळी बरे वाटते, त्या संध्याकाळपर्यंत अचानक चिंतेचे कारण ठरणार आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यामुळेही तुम्ही गोंधळात पडणार आहे. वरवर पाहता सर्व काही सामान्य वाटत असले तरी, आतून काहीतरी बदलले आहे असे तुम्हाला जाणवणार आहे. नातेसंबंध आणि तुमच्या वैयक्तिक भावना यांचा समतोल साधण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज एखाद्या गोष्टीशी पूर्णपणे एकरूप होणार आहात. आज मनात एक विचित्र उदासी किंवा पोकळी तुम्हाला जाणवणार आहे. ज्या गोष्टींची तुम्ही पूर्वी आतुरतेने वाट पाहत होता, त्या आता तुम्हाला पूर्वीसारखा आनंद देणार नाहीत. तुम्हाला बऱ्याच काळापासून गोंधळात टाकणारी एखादी गोष्ट स्पष्ट होणार आहे. आजचा दिवस तुम्हाला हे जाणवून देऊ शकतो की, गप्प राहणे नेहमीच योग्य नसते.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुम्हाला वाटेल प्रत्येक गोष्टीसाठी तेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत. तुम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न कराल, पण घर, आर्थिक बाबी किंवा नातेसंबंधांविषयीची चिंता तुम्हाला वारंवार मागे खेचणार आहे. आज तुमच्या जवळच्या व्यक्तीने बोललेली एखादी गोष्ट अपेक्षेपेक्षा जास्त बोचणार आहे. नेहमीच खंबीर राहण्याची गरज नसते. कधीकधी थकवा जाणवणे सामान्य असतं.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज एक स्पष्ट निर्णय घ्या. दीर्घकाळापासूनचा गोंधळ तुम्हाला थकवणार आहे. तुम्ही एकाच विषयावर किती काळ विचार करत राहणार, असं जाणवणार आहे. यामुळे तुम्हाला अचानक काहीतरी नवीन करून पाहण्याची किंवा एखाद्या गोष्टीपासून दूर राहण्याची तीव्र इच्छा होणार आहे. आज अगदी लहानसहान गोष्टींमुळेही तुम्हाला प्रचंड ताण येणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज तुमची मनाची इच्छा पूर्ण होणार आणि तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहे. तुम्हाला एखाद्या नात्याबद्दल, संभाषणाबद्दल किंवा निर्णयाबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही, गोष्टी तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे का घडत नाही, असं तुम्हाला वाटणार आहे. तुमच्यातील एखादी विशेष गोष्ट आज तुमच्या मनःस्थितीवर खोलवर परिणाम करणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस हळूहळू बदलणाऱ्या परिस्थितीची जाणीव होणार आहे. जी गोष्ट तुम्हाला बऱ्याच काळापासून मागे खेचत होती, ती अचानक पुढे तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. तुमचे मन अजूनही पूर्णपणे शांत नसणार आहे. तुम्ही इतरांपासून काही अंतर राखून आज वावरणार आहे. आज घर, काम आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज भासणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज हे लोक एखादे काम मोठ्या उत्साहाने सुरू करणार आहात. पण त्यांचा आत्मविश्वास अचानक डगमगू शकतो. ज्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला पूर्ण खात्री होती, त्याबद्दल तुम्हाला नंतर संभ्रम वाटणार आहे. सततच्या अस्वस्थतेमुळे, लहानसहान गोष्टीसुद्धा खूप मोठ्या वाटणार आहे. एखादी प्रशंसा, थोडा आधार किंवा एखादे छोटे यश दिलासा देणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज तुम्हाला लोकांच्या गर्दीत असूनही थोडे एकटे वाटणार आहे. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीबद्दल मनमोकळेपणाने बोलणार नाहीत. अनेक गोष्टी स्वतःपुरत्याच ठेवणार आहात. तुम्ही भूतकाळातील एखादी घटना, नातेसंबंध किंवा निर्णयावर विचार करणार आहात. तुम्हाला पुढे जावेसे वाटणार आहे. लोकांना तुमची शांतता आणि समजूतदारपणा जाणवणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज एका महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये आणि मानसिक द्विधा मनस्थितीमध्ये अडकणार आहे. सत्य समोर आल्यावर परिस्थिती बदलणार आहे. तुमचे मन आणि हृदय वेगवेगळे विचार मांडत असणार आहे. ज्या गोष्टी पूर्वी तुमच्यासाठी बंद होत्या, त्या हळूहळू मोकळ्या होणार आहेत. आज तुम्हाला कदाचित याची जाणीव होईल की प्रत्येक निर्णय केवळ तर्काच्या आधारावर घेतला जात नाही; काही बाबतीत तुम्हाला तुमच्या मनाचे ऐकणे देखील आवश्यक असतं.
मीन (Pisces Zodiac)
आज आजूबाजूला लोक असतानाही पूर्णपणे तुटल्यासारखे वाटणार आहे. तुमच्या मनात एकटेपणा किंवा उपेक्षेच्या भावना वाढणार आहेत. विशेषतः जेव्हा तुमच्या कोणाकडून अपेक्षा असतात आणि तुम्हाला तसाच पाठिंबा मिळणार आहे. तेव्हा तुम्हाला निराश वाटणार आहे. काम आणि जबाबदाऱ्यांच्या बाबतीत तुम्हाला सर्व काही एकट्यानेच सांभाळावे लागणार नाही. सुरुवातीला तुमची इच्छा नसली तरी, कोणीतरी तुम्हाला मदत करण्याचा किंवा पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)