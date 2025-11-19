English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 20 November: गुरुवारी शक्तीशाली नीचभंग राजयोग, 5 राशीच्या लोकांना बनवणार रंकाचा राव

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 November 2025 in Marathi: गुरुवार, 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी मार्गशीर्ष महिन्यातील अमावस्या आहे. सूर्य आणि चंद्र वृश्चिक राशीत युती करत असल्याने दोन्ही दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 19, 2025, 10:22 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 20 November: गुरुवारी शक्तीशाली नीचभंग राजयोग, 5 राशीच्या लोकांना बनवणार रंकाचा राव

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 November 2025 in Marathi:  मेष राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबींबाबत न्यायालयीन खटले येऊ शकतात, तर कर्क राशीच्या लोकांना काहीतरी नवीन शिकण्याची उत्तम संधी मिळेल आणि त्यांची कमाई चांगली होईल. सिंह राशीच्या व्यावसायिकांना त्यांची संपत्ती वाढण्याची शक्यता आहे, तर वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना गोंधळ आणि नकारात्मक विचार टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. तूळ, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या हा दिवस अनुकूल आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष 
 मेष राशीला आर्थिक बाबींबाबत आज न्यायालयात जावे लागू शकते. निधी उभारण्यासाठी तुम्ही चर्चेद्वारे समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न कराल, परंतु त्यांचे महत्त्वपूर्ण परिणाम मिळणार नाहीत. प्रवास शक्य आहे. आर्थिक बाबी सामान्य राहतील.

वृषभ 
 वृषभ राशीचे लोक आज त्यांचे काम वेळेवर पूर्ण करू शकणार नाहीत. जास्त विचार केल्याने गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. त्यांचे स्वरूप आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी सौंदर्य उत्पादनांवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस सामान्य आहे.

मिथुन 
 मिथुन राशीच्या लोकांनी आज त्यांचे विचार सकारात्मक ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. नकारात्मक विचार त्रासदायक असू शकतात. तुमच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे परिस्थिती सुधारण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागू शकतात. कमाई चांगली असेल, परंतु पैशांचा अपव्यय झाल्यामुळे बचत मर्यादित असेल.

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांना आज काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी मिळेल. तुमचे सामाजिक संबंध मजबूत होतील. तुमचा आतील आवाज तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल. तुम्हाला सरकारी मान्यता मिळू शकते. कमाई चांगली असेल.

सिंह 
 सिंह राशीच्या व्यावसायिकांसाठी हा काळ संपत्ती आणि समृद्धीचा असेल. लोकांशी बोलणे व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरेल. योग्य शब्दांचा वापर केल्याने तुम्हाला उच्चपदस्थांवर प्रभाव पडेल.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या कामात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. छोट्या छोट्या चुका शक्य आहेत, ज्याचा फायदा तुमचे विरोधक घेऊ शकतात आणि तुमच्याविरुद्ध कारवाई करू शकतात. आर्थिक बाबींसाठी दिवस चांगला आहे.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांनी त्यांचा आतला आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करावा आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ते पुन्हा तपासावे. पैसे कमवण्यासोबतच, जुने पैसे हुशारीने गुंतवल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. खर्च नियंत्रणात राहतील.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आज थोडे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारात शक्य तितकी पारदर्शकता राखा; तुमचे व्यवस्थापन कौशल्य तुम्हाला नवीन उंचीवर घेऊन जाऊ शकते. कोणत्याही नवीन व्यवसाय कराराच्या अटी काळजीपूर्वक समजून घ्या.

धनु 
धनु राशीचे लोक आज त्यांच्या मूलभूत कौशल्यांमध्ये वाढ करून करिअरमध्ये प्रगती करू शकतात. आर्थिक बाबींसाठी चांगला काळ असेल. व्याजाद्वारे पैसे कमविण्याची शक्यता आहे.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या वरिष्ठांवर जास्त अपेक्षा ठेवणे टाळावे. तुम्ही योजना तयार करण्यासाठी कठोर परिश्रम करू शकता, परंतु ते त्यांना महत्त्वाचे वाटणार नाही किंवा तुम्ही ते चांगले समजावून सांगू शकणार नाही. तुमच्या संवादात स्पष्टता राखण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिक बाबी सामान्य असतील.

कुंभ 
 प्रवास आणि हॉटेल उद्योगात गुंतलेल्या कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा अनुकूल काळ असेल. ते त्यांच्या ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करतील. घरून काम करणाऱ्यांना फायदा होईल.

मीन 
 मीन आज त्यांचे सर्व कागदपत्रे पूर्ण करतील. तुमचे कौशल्य तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत करेल. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी एक छोटी सहल उपयुक्त ठरेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

Surya Gochar 2025 : मंगळ राशीमध्ये सूर्य दाखवणार रौद्र रुप,...

भविष्य