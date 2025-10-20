Aajche Rashi Bhavishya 20 October: दिवाळीच्या दिवशी होणार मनोकामना पूर्ण, अमावास्येच्या दिवशी पूर्ण होणार रखडलेली कामं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 October 2025 in Marathi : वृषभ राशीसाठी, 20 ऑक्टोबर 2025 हा दिवस व्यवसाय योजनांसाठी महत्त्वाचा आहे, जिथे कर्ज किंवा आर्थिक बाबींशी संबंधित चर्चा पुढे जाऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी कामाच्या ठिकाणी वाद टाळण्यासाठी संयमी वर्तन राखले पाहिजे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 20, 2025, 06:36 AM IST
Horoscope on Narak Chaturthi

सोमवार, 20 ऑक्टोबर 205 रोजी दिवाळीची शुभ अमावस्या आज सुरू होत असल्याने, या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. हा दिवस केवळ आध्यात्मिक उर्जेने भरलेला नसेल, तर कन्या राशीतील चंद्राचे संक्रमण सर्व राशींच्या जीवनात नवीन बदल घडवून आणेल. काहींसाठी, हा दिवस नवीन सुरुवातीचा संकेत देईल, तर काहींसाठी, आत्मनिरीक्षण आणि संकल्प करण्याचा काळ असेल. आजची तुमची दैनंदिन कुंडली जाणून घेऊया, जी दिवाळी अमावस्येच्या या सोमवारची प्रगती कशी होईल हे स्पष्ट करेल.

मेष

तुम्हाला एकाच वेळी निराशा आणि उत्साह दोन्ही जाणवतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह धार्मिक कार्यात व्यस्त असाल. नवीन जबाबदाऱ्यांसाठी तयार रहा. बदलीची शक्यता आहे. भावनिक नात्यांमध्ये संघर्ष टाळावा.

 वृषभ

एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याबद्दल भावनिकता तुमच्या मनावर ओढवू शकते. जास्त ताण टाळा. कुटुंबातील सदस्यांसोबतच्या भेटी सकारात्मक विचारसरणीसह असतील. गुंतवणूक वाढेल आणि चांगले परतावे मिळतील. प्रवास रोमांचक असेल.

मिथुन 

तुम्हाला काही शंका असतील. आर्थिक प्रगतीसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकता, ज्यामुळे मनाला शांती मिळेल.

 कर्क

कर्क राशीचे आजचे वृश्चिक राशीचे आध्यात्मिक कार्यात सहभागी झाल्याने तुम्हाला मानसिक आणि आर्थिक प्रगती साधण्यास मदत होईल. कुटुंबातील सदस्यांना भेटल्याने धैर्य मिळेल.

सिंह

दैनंदिन कामे उत्साहाने पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. कुटुंबात भेटवस्तू आणि उत्सवाचे वातावरण असेल. सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे कठीण होईल. तुमच्या मुलाच्या आर्थिक प्रगतीमुळे तुम्हाला आनंद मिळेल.

कन्या 

कुटुंबातील सदस्यांना भेटल्याने आनंद मिळेल. तुम्ही व्यावसायिक कामांपासून दूर राहून आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रयत्न कराल. जुन्या व्यवस्थांमध्ये बदल होण्याची चिन्हे आहेत. वैयक्तिक नाराजी शब्दांत कठोर होण्यापासून रोखली पाहिजे.

 तूळ

कामाच्या ठिकाणी भूमिकेत बदल होण्याची शक्यता आहे. मनात काही भीती असू शकते. आर्थिक प्रगतीसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकता, ज्यामुळे मानसिक शांती मिळेल.

वृश्चिक

तुम्ही कौटुंबिक संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न कराल. तुम्ही धार्मिक समारंभांमध्ये सहभागी व्हाल. गुप्त विधींद्वारे सत्ता मिळविण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. तुम्हाला न्यायालयात तुमचा मुद्दा जोरदारपणे मांडावा लागेल.

धनु

लहान प्रयत्नांना लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता आहे. निराशा मनातून काढून टाकली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होऊ शकता. नवीन संकल्प करण्याची वेळ आली आहे. कौटुंबिक हक्कांबद्दल स्पष्टता येईल.

मकर 

इतरांच्या जबाबदाऱ्या घेतल्याने तुम्ही स्वतःला अडचणीत सापडू शकता. तुम्ही भावनांपेक्षा कामाला प्राधान्य द्याल. अविवाहित व्यक्तींना अनुकूल विवाह प्रस्ताव येऊ शकतात. भविष्यातील निर्णय सकारात्मक मानसिकतेने घ्यावेत.

कुंभ 

जमिनीशी संबंधित व्यवसायातून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. आगाऊ राहा. व्यवसायात तुमच्या जोडीदाराचा सहभाग वाढेल. तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी आनंद देईल. प्रवासाच्या शक्यता निर्माण होत आहेत.

 मीन 

तुम्हाला नियमांचे पालन करावे लागेल. अनावश्यक ताणतणावापासून दूर राहा. आध्यात्मिक कार्यात सहभागी झाल्याने मानसिक आणि आर्थिक प्रगती होईल. कुटुंबातील सदस्यांना भेटल्याने धैर्य मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

