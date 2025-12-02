English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 20 October: 3 डिसेंबर रोजी रवियोगाचा संयोग, वृषभ सिंहसह 5 राशीच्या लोकांवर बरसेल कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: उद्या बुधवार, 3 डिसेंबर आहे आणि उद्याची तिथी मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी नंतरची चतुर्दशी असेल, जी शिव चतुर्दशी म्हणून ओळखली जाते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 2, 2025, 10:30 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: या परिस्थितीत, उद्याचा अधिपती ग्रह भगवान शिव असेल. चंद्र उद्या मेष राशीतून वृषभ राशीत संक्रमण करेल. परिणामी, चंद्राधीसह गजकेसरी योगाचे शुभ संयोजन उद्या तयार होत आहे. 

मेष: दिवस उत्साह, ऊर्जा आणि नातेसंबंधांमध्ये आनंदाने भरलेला असेल. तुमच्या संपर्कांचे वर्तुळ विस्तारेल आणि तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.

वृषभ: योजनांनुसार काम केल्याने यश मिळेल, परंतु तुम्हाला काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.

मिथुन: तुम्ही घराची काळजी घेण्यात जास्त वेळ घालवू शकता. नवीन काम सुरू करण्याऐवजी सध्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा.

कर्क: ग्रहांची स्थिती अनुकूल असेल. कामात काही बदल फायदेशीर ठरू शकतात आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळू शकतात.

सिंह: जवळच्या नातेवाईकांशी संबंध सौहार्दपूर्ण असतील आणि घरात आनंदी वातावरण असेल.

कन्या: दिवसाची सुरुवात चांगल्या बातमीने होऊ शकते.

तुळ: नातेवाईकाशी मतभेद दूर होतील.

वृश्चिक: प्रभाव आणि प्रतिष्ठा वाढेल. दीर्घकाळापासूनची समस्या सुटू शकते.

धनु: अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात, परंतु घरगुती आनंद विस्कळीत होईल आणि घरगुती कलह होण्याची शक्यता आहे.

मकर: आज धोकादायक शॉर्टकट टाळा आणि थोडी बचत करा. व्यवसायातील चढउतार कायम राहतील.

कुंभ: आर्थिक नुकसान होण्याचे संकेत असल्याने जुगार, सट्टा किंवा लॉटरी व्यवहार टाळा.

मीन: नैराश्य आणि मानसिक त्रास कायम राहू शकतो. व्यवसायही मध्यम राहील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

