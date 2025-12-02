Aajche Rashi Bhavishya 20 October: 3 डिसेंबर रोजी रवियोगाचा संयोग, वृषभ सिंहसह 5 राशीच्या लोकांवर बरसेल कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: या परिस्थितीत, उद्याचा अधिपती ग्रह भगवान शिव असेल. चंद्र उद्या मेष राशीतून वृषभ राशीत संक्रमण करेल. परिणामी, चंद्राधीसह गजकेसरी योगाचे शुभ संयोजन उद्या तयार होत आहे.
मेष: दिवस उत्साह, ऊर्जा आणि नातेसंबंधांमध्ये आनंदाने भरलेला असेल. तुमच्या संपर्कांचे वर्तुळ विस्तारेल आणि तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.
वृषभ: योजनांनुसार काम केल्याने यश मिळेल, परंतु तुम्हाला काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.
मिथुन: तुम्ही घराची काळजी घेण्यात जास्त वेळ घालवू शकता. नवीन काम सुरू करण्याऐवजी सध्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा.
कर्क: ग्रहांची स्थिती अनुकूल असेल. कामात काही बदल फायदेशीर ठरू शकतात आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळू शकतात.
सिंह: जवळच्या नातेवाईकांशी संबंध सौहार्दपूर्ण असतील आणि घरात आनंदी वातावरण असेल.
कन्या: दिवसाची सुरुवात चांगल्या बातमीने होऊ शकते.
तुळ: नातेवाईकाशी मतभेद दूर होतील.
वृश्चिक: प्रभाव आणि प्रतिष्ठा वाढेल. दीर्घकाळापासूनची समस्या सुटू शकते.
धनु: अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात, परंतु घरगुती आनंद विस्कळीत होईल आणि घरगुती कलह होण्याची शक्यता आहे.
मकर: आज धोकादायक शॉर्टकट टाळा आणि थोडी बचत करा. व्यवसायातील चढउतार कायम राहतील.
कुंभ: आर्थिक नुकसान होण्याचे संकेत असल्याने जुगार, सट्टा किंवा लॉटरी व्यवहार टाळा.
मीन: नैराश्य आणि मानसिक त्रास कायम राहू शकतो. व्यवसायही मध्यम राहील.
