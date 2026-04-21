Aajche Rashi Bhavishya : बुध नीचभंग राजयोग निर्माण करत आहे, त्यामुळे मेष आणि मिथुन राशींसह अनेक राशींच्या लोकांना शाही सुख आणि लाभ

Aajche Rashibhavishya 22 April 2026 : 22 एप्रिल, बुधवार आहे आणि दिवसाचा स्वामी ग्रह बुध, सूर्यापासून बाराव्या घरात मीन राशीत असेल, ज्यामुळे वशी योग तयार होईल. याव्यतिरिक्त, बुध आणि गुरू यांच्यात एक राशी परिवर्तन योग देखील तयार होईल, ज्यामुळे गुरू मीन राशीत दुर्बळ होईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 21, 2026, 11:28 PM IST
Aajche Rashibhavishya 22 April 2026 : 22 एप्रिल 20206 रोजी चंद्र मिथुन राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे काही राशींना वाढीव उत्पन्न आणि नवीन करिअरच्या संधी मिळतील. मेष राशीला त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळेल, वृषभ राशीला सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि कन्या राशीला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात यश मिळेल. आज रविंदू योग/रवी योगासारखे शुभ योग असतील, ज्यामुळे दिवस आणखी चांगला होईल.

मेष: आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, परंतु कागदपत्रांच्या कामात सावधगिरी बाळगा. तुम्ही करिअरमध्ये नवीन पुढाकार घेऊ शकता आणि तुम्हाला प्रशंसा मिळेल.

वृषभ: कामाचा ताण येऊ शकतो, त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी अहंकार टाळा. सहकाऱ्याच्या चुकीमुळे त्रास होऊ शकतो; संयम ठेवा.

मिथुन: तुम्हाला तुमच्या मन आणि शरीरात असंतुलन जाणवू शकते आणि काही प्रमाणात तणाव येऊ शकतो. संध्याकाळी हलका व्यायाम करा आणि स्क्रीनपासून थोडा वेळ दूर राहा.

कर्क: परदेश व्यवहार आणि दूरच्या प्रवासात यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल.

सिंह: कुटुंबात शांतता आणि आनंद राहील. पैशांच्या बाबतीत कोणताही धोका पत्करू नका; हुशारीने गुंतवणूक करा.

कन्या: तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. मुलाखती किंवा बैठकांमध्ये यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

तूळ: व्यवसायातील भागीदारी फायदेशीर ठरेल आणि नवीन करार होऊ शकतो. आपल्या भावंडांशी हट्टीपणा करणे टाळा.

वृश्चिक: आजचा दिवस थोडा संमिश्र असेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी कठोर परिश्रम करावे लागतील, पण संध्याकाळपर्यंत सर्व काही ठीक होईल.

धनु: उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात, परंतु तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवा.

मकर: तुम्हाला नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्हाला प्रेमसंबंधांमध्ये यश मिळेल.

कुंभ: आज तुम्हाला तुमची सर्जनशीलता दाखवण्याची संधी मिळेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल आणि तुम्हाला मनःशांती मिळेल.

मीन: तुम्हाला पैसा मिळू शकतो, परंतु कोणत्याही अनैतिक कृत्यांपासून दूर राहा. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

