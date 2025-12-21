English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 21 December: आज वर्षाचा सर्वात छोटा दिवस, 'या'7 लोकांचं नशिब चमकेल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 December 2025 in Marathi: आजचे राशिफल: 21 डिसेंबर हा दिवस अनेक राशींसाठी शुभ आहे. सूर्य धनु राशीत असेल तर चंद्र धनु राशीत असेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 21, 2025, 06:37 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 21 December: आज वर्षाचा सर्वात छोटा दिवस, 'या'7 लोकांचं नशिब चमकेल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 December 2025 in Marathi: 21 डिसेंबर 2025 हा रविवार ज्योतिष आणि खगोलशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. आज पौष महिन्याचा 16 वा दिवस आहे आणि वर्षातील सर्वात लहान दिवस देखील आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष 
सरकारी सेवेतील लोकांना कामाच्या ठिकाणी तणावमुक्त वातावरण मिळेल. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये तुमच्या कल्पनांचा आदर केल्याने आनंद मिळेल. शेअर बाजारातील व्यवहार किंवा जलद आर्थिक नफा तुम्हाला मिळू शकतो.

वृषभ 
रिअल इस्टेट व्यवसायात गुंतलेल्यांना जलद निर्णयांचा फायदा होऊ शकतो. प्रेम संबंधांमध्ये संभाषणे तणावपूर्ण असू शकतात. आध्यात्मिक प्रवास मनाला शांती देईल. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे टाळा.

मिथुन
केवळ सुसंवाद साधणे आणि सर्वांना सोबत घेणे यशस्वी होईल. कुटुंब आणि कार्यक्षेत्रात चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. अल्पकालीन गुंतवणूक अधिक फायदेशीर ठरू शकते. तुम्ही प्रियजनांना भेटाल.

कर्क
तुम्हाला मित्रांसोबत सावधगिरीने वागावे लागेल. तुमच्या साधेपणाने त्यांच्या अपेक्षा संतुलित करणे कठीण होईल. दूरदृष्टीने नवीन ध्येये निवडावी लागतील. अन्यथा, प्रक्रिया पुन्हा करावी लागू शकते.

सिंह
हा दिवस मिश्र परिणामांचा असेल. काही यश आणि काही ताणतणाव हे कामाचा भाग असू शकतात. येणाऱ्या काळात तुम्ही मनोरंजन आणि पर्यटनाशी संबंधित कामांमध्ये सहभागी होऊ शकता. वरिष्ठांशी टीका किंवा थेट संघर्ष टाळावा.

कन्या 
तुम्हाला कौटुंबिक आणि सामाजिक चिंतांसाठी वेळ काढावा लागेल. तुमच्या धोरणांचे कौतुक केले जाईल. सद्भावना दाखवून नाराज असलेल्यांनाही शांत करण्याची ही योग्य वेळ आहे. वरिष्ठांशी संवाद साधताना काळजी घ्या.

तुळ 
दागिने आणि धातूकाम व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांनी सावधगिरीने पुढे जावे. जर तुम्ही परिस्थितीशी चांगले जुळवून घेतले तर जास्त नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचे भावंडे सकारात्मक राहतील.

वृश्चिक 
वाणी आणि शब्द क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना इच्छित काम मिळण्याची शक्यता आहे. यशस्वी झाल्यास अभिमान बाळगण्याच्या संधी असतील. न्यायालयात तुमचा खटला मजबूत करण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. निष्काळजीपणामुळे ताण येऊ शकतो.

धनू
फायदे मिळवण्यासाठी साधेपणा आणि एकाग्रतेचा हा काळ आहे. राजकीय कारस्थानांपासून तुम्ही स्वतःला दूर ठेवावे. भावनिक संबंधांमुळे मानसिक कमकुवतपणा निर्माण होईल. जर तुम्हाला तुमचे ध्येय साध्य करायचे असेल तर तुम्हाला तपश्चर्येसाठी एकांत निवडावा लागेल.

मकर 
तुम्हाला व्यवस्था नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात अडचणी येतील. परिस्थितीशी जुळवून घेणे चांगले राहील. कौटुंबिक जीवनात तुमचे वर्चस्व आव्हानित होऊ शकते. अधिकारांना चिकटून राहणे टाळा.

कुंभ 
करत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा आणि यश मिळेल. पैसे जमा केल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. शिक्षक तुम्हाला उच्च शिक्षणाचा मार्ग निश्चित करण्यास मदत करतील. नवीन प्रेमासाठी अनुकूल परिस्थिती फुलण्याची शक्यता आहे.

मीन
परिस्थिती अनुकूल बनली आहे. तुमच्या क्षमता आणि आवडीनुसार तुम्हाला लाभ आणि आनंद मिळू शकेल. अध्यात्म आणि सांसारिक बाबींमध्ये योग्य संतुलन राखावे लागेल. नवीन संपर्कांमुळे बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

'काहीच काम पूर्ण होत नाही', आई झाल्यानंतर परिणीती...

मनोरंजन