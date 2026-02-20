English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026: विनायक चतुर्थीला या राशीच्या लोकांना मिळणार शुभवार्ता!

Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026: विनायक चतुर्थीला 'या' राशीच्या लोकांना मिळणार शुभवार्ता!

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026 in Marathi: 21  फेब्रुवारी, शनिवारी विनायक चतुर्थी आहे. गणरायाचा हा दिवस काही राशींसाठी अधिक लाभदायक असणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 20, 2026, 08:45 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026: विनायक चतुर्थीला 'या' राशीच्या लोकांना मिळणार शुभवार्ता!

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 February 2026 in Marathi: 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी, फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथी दुपारी 2.38  वाजता सुरू होत असून, गणेश पूजेसाठी हा दिवस शुभ असेल. भगवान गणेशाच्या ढुण्ढिराज रूपाची पूजा आणि दुर्वार्पण केल्याने सर्व अडथळे दूर होऊन धनलाभाचे योग निर्माण होतील. हा दिवस विशेषतः बुद्धी, समृद्धी आणि सौभाग्यासाठी उत्तम मानला जातो. विनायक चतुर्थीच्या 21 फेब्रुवारी 2026 शुभ मुहूर्तावर 12 राशींचे भविष्य खालीलप्रमाणे आहे. आजचा दिवस गणेशाच्या आशीर्वादाने काही राशींसाठी प्रगतीचा, तर काहींसाठी सावध राहण्याचा असेल.

मेष (Aries)
आजचा दिवस उत्साहवर्धक असेल. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी दिवस उत्तम आहे. गणेशाच्या कृपेने रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्याची काळजी घ्या. 

वृषभ (Taurus)
आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद वाढवा. व्यवसायात नवीन संधी मिळतील, पण घाईत कोणताही निर्णय घेऊ नका. 

मिथुन (Gemini)
आज मान-सन्मान वाढेल. जुन्या मित्रांच्या भेटीने मन प्रसन्न राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल. 

कर्क (Cancer)
मानसिक शांतता लाभेल. घरातील धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. जोडीदारासोबतचे संबंध मधुर राहतील. 

 सिंह (Leo)
आत्मविश्वास वाढेल. नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्य मिळेल. प्रवासाचे योग आहेत. गुंतवणुकीसाठी आजचा दिवस फायदेशीर ठरू शकतो.

कन्या (Virgo)
वादविवाद टाळा. वाणीवर नियंत्रण ठेवल्यास अनेक संकटे दूर होतील. कामाचा ताण जाणवेल, पण गणेशाची उपासना केल्यास मन शांत राहील.

 तूळ (Libra)
जोडीदाराकडून चांगली बातमी मिळेल. भागीदारीतील व्यवसायात फायदा होईल. प्रलंबित कायदेशीर कामे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. 

वृश्चिक (Scorpio)
स्पर्धकांवर विजय मिळवाल. आज तुमचे आरोग्य उत्तम राहील. नोकरी शोधणाऱ्यांना नवीन संधी मिळतील. घरातील वातावरण आनंदी असेल. 

 धनु (Sagittarius)
सर्जनशील कामात रुची वाढेल. मुलांच्या प्रगतीमुळे आनंद होईल. प्रेमसंबंधांसाठी आजचा दिवस सुखद असेल. गणपतीला दुर्वा अर्पण करा.

मकर (Capricorn)
जमीन किंवा वाहनाशी संबंधित व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात. घरातील मोठ्यांचा आशीर्वाद घ्या. कामाच्या ठिकाणी धावपळ होईल, पण त्याचे फळ चांगले मिळेल. 

 कुंभ (Aquarius)
पराक्रम वाढेल. भावंडांचे सहकार्य मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव पडेल. लहान प्रवासाचे योग आहेत, जे फायदेशीर ठरतील.

 मीन (Pisces)
आर्थिक बाजू मजबूत होईल. गोड बोलण्याने तुमची कामे सहज पूर्ण होतील. पाहुण्यांचे आगमन होण्याची शक्यता आहे. गणपतीला मोदकांचा नैवेद्य दाखवा. आजचा विशेष उपाय: सर्व राशींच्या व्यक्तींनी विनायक चतुर्थीला गणपती अथर्वशीर्षाचे पठण करावे आणि 'ॐ गं गणपतये नमः' या मंत्राचा जप करावा. यामुळे कार्यातील अडथळे दूर होतील. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

