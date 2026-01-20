English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 21 January 2026 : तूळ, वृश्चिक राशीच्या लोकांच चमकणार भाग्य, मात्र या राशीच्या लोकांनी राहाव सावध

Aajche Rashi Bhavishya 21 January 2026 : तूळ, वृश्चिक राशीच्या लोकांच चमकणार भाग्य, मात्र 'या' राशीच्या लोकांनी राहाव सावध

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 January 2026 in Marathi: मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल बुधवारचा दिवस. 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 20, 2026, 10:29 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 21 January 2026 : तूळ, वृश्चिक राशीच्या लोकांच चमकणार भाग्य, मात्र 'या' राशीच्या लोकांनी राहाव सावध

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 January 2026 in Marathi: 21 जानेवारी 2026 रोजी तुमच्या दैनंदिन जीवनाला नवीन दिशा देईल. मेष राशींनो, कौटुंबिक अशांततेपासून सावध रहा, तर तूळ आणि वृश्चिक राशींना नशीब त्यांच्या बाजूने मिळेल.

मेष 
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस थोडा संघर्षाचा असेल. निष्काळजीपणा किंवा चूक कौटुंबिक अशांतता वाढवू शकते. याव्यतिरिक्त, तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये खूप व्यस्त असाल.

वृषभ
 वृषभ राशीचे लोक आज इतरांसमोर स्वतःला चांगले व्यक्त करतील, त्यांची सामाजिक प्रतिमा सुधारतील. तथापि, आज तुम्हाला मालमत्तेशी संबंधित वाद होऊ शकतो, ज्यामुळे मानसिक अशांतता निर्माण होऊ शकते.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांचा एखाद्याशी क्षुल्लक गोष्टीवरून कायदेशीर वाद होऊ शकतो. तथापि, तुम्ही आज तुमचे कागदपत्रे आणि दैनंदिन कामे चांगल्या प्रकारे हाताळाल. प्रवास शक्य आहे.

कर्क 
 कर्क राशीचे लोक आजकाल उदात्त विचारांमध्ये हरवलेले असू शकतात. काही कल्पना अस्वस्थता निर्माण करू शकतात. नवीन प्रकल्प सुरू करा आणि इतरांकडून मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका.

सिंह 
 सिंह राशीच्या लोकांना या काळात अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तथापि, आज तुमचे वैवाहिक जीवन सामान्यपेक्षा चांगले असेल. सध्या तुम्हाला नवीन नोकरी शोधण्यात मदत मिळेल.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांनी या काळात नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. अनुकूल ग्रहांच्या स्थितीमुळे, त्यांच्या प्रयत्नांच्या अनुरूप यशाचा दर चांगला राहील.

तुळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज नशीबाची साथ मिळेल. त्यांना प्रभावशाली व्यक्तींचा पाठिंबा मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत राहाल. आज तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल.

वृश्चिक 
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी दिवस फायदेशीर ठरेल. आर्थिक समझोता आणि नवीन गुंतवणूकीमुळे तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. तुमच्या करिअरच्या मार्गातही बदल दिसून येतील. सरकारी कामातही फायदा होईल.

धनु 
धनु राशीचे लोक आज वेळेच्या व्यवस्थापनाद्वारे अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण करू शकतात. म्हणून, तुम्हाला याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, आज अनिश्चितता मानसिक ताण निर्माण करू शकते.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांना सहकार्य आणि सहकार्यासोबत विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांना व्यवसायात तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.

कुंभ
 कुंभ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या मेहनतीची प्रशंसा मिळेल. तथापि, शत्रू तुमच्याबद्दल वाढलेला मत्सर बाळगू शकतात. शिवाय, तुमच्या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता, तुमची आर्थिक परिस्थिती अनुकूल राहणार नाही.

मीन
मीन राशीच्या लोकांसाठी सध्या यशाचा मार्ग खुला होईल. तुम्हाला नवीन नात्यांचा फायदा होईल. याव्यतिरिक्त, तुमचे कामाचे कौशल्य इतरांसमोर चमकेल. तुम्हाला घरी आणि कामाच्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी इच्छित समर्थन मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

