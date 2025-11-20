English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 21 November: शुक्रवारी लक्ष्मीयोगाचा संयोग, देवी लक्ष्मीची कृपा 5 राशींवर राहिल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 November 2025 in Marathi: कसा असेल 21 नोव्हेंबरचा शुक्रवार. 12 राशीच्या लोकांवर काय होईल परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 20, 2025, 10:51 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 21 November: शुक्रवारी लक्ष्मीयोगाचा संयोग, देवी लक्ष्मीची कृपा 5 राशींवर राहिल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 November 2025 in Marathi: आज मेष आणि मिथुन राशीच्या लोकांना गुंतवणुकीच्या संधी मिळतील, तर सिंह राशीच्या लोकांच्या व्यवसाय विस्ताराच्या योजना यशस्वी होतील. कर्क राशीच्या लोकांनी संशोधनावर लक्ष केंद्रित करावे आणि मीन राशीच्या लोकांनी कोणतेही मोठे निर्णय पुढे ढकलावेत.

मेष 
मेष राशीच्या लोकांना सध्या त्यांच्या निर्णयांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असेल. हा दिवस आर्थिक सल्लागार आणि शिक्षण क्षेत्रातील लोकांना विशेष फायदे देईल. जोखीम घेणे आणि पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल. आज नशीब तुमच्या बाजूने आहे.

वृषभ 
 वृषभ राशीचे लोक जिथे नेता आहेत तिथे सर्व कामांमध्ये चांगले प्रदर्शन करतील. ते त्यांच्या अधीनस्थांना लहान तपशील समजून घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यास प्राधान्य देतील. कमाई खूप चांगली असेल. संपत्ती आणि समृद्धी वाढल्याने समाजात कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाढेल.

 मिथुन
 मिथुन राशीचे लोक इतरांच्या अनुभवांवर आधारित निर्णय घेण्यास प्राधान्य देतील. पैसे गुंतवताना आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला उपयुक्त ठरेल. तुमच्या कठोर परिश्रमावर आणि योग्य संधींचा फायदा घेण्यावर लक्ष केंद्रित करा; नशीब पूर्णपणे तुमच्या बाजूने आहे. संपत्ती आणि समृद्धी वाढेल. तुमच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे अनेक कामे सहजपणे पूर्ण होतील.

 कर्क 
कर्क राशीचे लोक आज संशोधन आणि अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. त्यांना स्वतःबद्दल जास्त बोलणे आवडणार नाही. ते त्यांच्या कामाशी संबंधित बाबी गुप्त ठेवण्याचा देखील प्रयत्न करतील. चार्टर्ड अकाउंटंट, कर सल्लागार आणि डॉक्टरांच्या व्यवसायात असलेल्यांना फायदा होईल.

सिंह 
सिंह राशीच्या व्यवसाय विस्तार योजना प्रगती करतील. नवीन करार शक्य आहे. नवीन व्यवसाय गुंतवणूकीचा खूप गांभीर्याने विचार केला जाईल. त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळू शकतो. आर्थिक बाबींसाठी दिवस चांगला आहे. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

कन्या 
 कन्या राशीचे लोक आज थोडे कमकुवत असतील. ते सहकाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण असतील. एखाद्याला मदत करताना, तुम्ही उधार दिलेले पैसे परत मिळणार नाहीत हे लक्षात ठेवा.

तूळ 
 तूळ राशीचे लोक स्थलांतर करण्याची शक्यता आहे. आज रखडलेला जुना प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतो. शेअर बाजारात पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल. मित्रांच्या मदतीने तुम्ही अनेक अपूर्ण कामे पूर्ण करू शकाल. दूरदृष्टी असलेले निर्णय पैसे कमविण्यास मदत करतील.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीचे लोक व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतात. तुमच्या व्यस्त कामाच्या वेळापत्रकातून तुम्ही थोडा वेळ काढाल आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे खर्च कराल अशी शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस सामान्य आहे, परंतु खर्च जास्त असेल.

धनु 
 धनु राशीचे लोक अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रवास करण्याची शक्यता आहे. सामाजिक संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. जुने संबंध पुन्हा स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि ऑनलाइन काम करणाऱ्यांना फायदा होईल.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. लोक तुमच्या समजूतदार शब्दांनी प्रभावित होतील. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला आहे. कामाचा विस्तार होईल. आज तुम्हाला तुमच्या मागील मेहनतीचे फळ मिळेल. पैसा सहज येईल.

कुंभ 
 कुंभ राशीच्या लोकांसाठी दिवस खूप अनुकूल असेल. ते चांगल्या हेतूने पुढे जातील. ते नियम आणि कायदे पाळण्यास आणि सत्याच्या मार्गावर चालण्यास प्राधान्य देतील. तुमचे विरोधक तुम्हाला पैशाचा मोह करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु तुम्ही निराश होणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ चांगला असेल.

मीन 
 मीन राशीच्या लोक शारीरिकदृष्ट्या अस्वस्थ वाटतील, ज्यामुळे आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होईल. ते त्यांच्या कामावर जास्त लक्ष केंद्रित करू शकणार नाहीत. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित बाबींमध्ये काही अडथळे येऊ शकतात. आज कोणतेही मोठे निर्णय पुढे ढकलणे चांगले, कारण खर्च लक्षणीय असू शकतो.
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर 

