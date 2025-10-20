English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 October 2025 in Marathi: दिवाळीनंतरचा दुसरा दिवस 21 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजन आहे. या दिवशी कुणाचं भविष्य उजळणार

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 20, 2025, 03:54 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 21 October: लक्ष्मीपूजनादिवशी महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना मिळणार धन आणि सौभाग्य
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 October 2025 in Marathi: 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शक्तिशाली महालक्ष्मी राजयोग सुरू होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा मंगळ आणि चंद्र तूळ राशीत युती करतात तेव्हा हा योग लक्ष्मी देवीचे विशेष आशीर्वाद घेऊन येतो. या उल्लेखनीय योगाच्या प्रभावामुळे जीवनात संपत्ती, सौभाग्य आणि सन्मान वाढतो. 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी बारा राशींसाठी टॅरो कार्ड काय दर्शवितात आणि त्याचा करिअर, प्रेम आणि आर्थिक जीवनावर कसा परिणाम होईल ते जाणून घेऊया.

मेष 
मेष टॅरो कार्ड सूचित करतात की आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तुम्हाला अचानक एखाद्या जुन्या मित्राची भेट होऊ शकते, जुन्या आठवणींना उजाळा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी विरुद्ध लिंगापासून अंतर ठेवा, अन्यथा तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. कौटुंबिक जीवन सामान्य राहील.

 वृषभ
वृषभ टॅरो कार्ड सूचित करतात की तुम्ही आज कामाच्या ठिकाणी स्वतःच्या कामात लक्ष द्यावे आणि संघर्ष टाळावा; अनावश्यक संभाषणांमुळे त्रास होऊ शकतो. घरात आनंदी वातावरण असेल. तुम्ही नवीन लोकांशी मैत्री कराल, ज्यामुळे आनंद मिळेल. कुटुंबात संपत्तीबाबत वाद होऊ शकतो.

मिथुन
मिथुन राशीचे टॅरो कार्ड सूचित करतात की तुम्ही आज कामावर काळजीपूर्वक काम करावे आणि संयम राखावा. राग तुमचे नुकसान करू शकतो, म्हणून प्रतिक्रिया देताना काळजी घ्या. तुमच्या आजी-आजोबा किंवा पालकांचे आरोग्य थोडे कमकुवत असू शकते, म्हणून त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.

कर्क
कर्क राशीचे टॅरो कार्ड सूचित करतात की आठवड्याचा पहिला दिवस खूप व्यस्त असेल आणि तुम्हाला तुमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मित्रांकडून पैसे उधार घ्यावे लागू शकतात. धूम्रपान आणि अनैतिक कृत्ये टाळा. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळत राहील.

सिंह 
सिंह राशीचे कार्ड सूचित करतात की आज घरगुती वातावरण अनुकूल असेल. आर्थिक किंवा आर्थिक मदत मिळवणाऱ्यांना हा काळ खूप अनुकूल वाटेल. तुम्ही तुमच्या भावंडांसोबत आणि मित्रांसोबत दर्जेदार वेळ घालवू शकता. तणाव कमी करण्यासाठी, कोणताही संघर्ष टाळा.

कन्या
कन्या राशीची कुंडली दर्शवते की जर तुम्ही नवीन नोकरी शोधत असाल तर आज तुमच्या मुलाखतीत तुम्ही यशस्वी व्हाल. जास्त लोभ आणि बाहेर खाणे टाळा. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाईल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण कराल. सरकारी नोकरीत असलेल्यांनी आज त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे.

तूळ 
तुळ राशीची कुंडली दर्शवते की तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदी वातावरणात वेळ घालवाल, ज्यामुळे तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साह मिळेल. आठवड्याचा पहिला दिवस तुमच्या व्यवसायात किंवा नोकरीत आर्थिक वाढ होण्याचे संकेत देखील देतो. तुम्ही तुमच्या भावांसोबत एक खास कार्यक्रम आयोजित कराल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीची कुंडली दर्शवते की आज काम करणाऱ्या व्यावसायिकांकडे खूप काम असेल; सहकाऱ्यांशी जास्त गप्पा मारणे टाळा. या काळात तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर तुमच्या फायद्यासाठी करू शकाल. जेव्हाही तुम्ही पैसे गुंतवण्याची योजना आखता तेव्हा तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांचा सल्ला घ्या, अन्यथा तुमची फसवणूक होऊ शकते.

धनु 
धनु राशीसाठी टॅरो कार्ड दर्शवितात की आजचा दिवस अविवाहितांसाठी नवीन लग्नाच्या संधी घेऊन येईल. विद्यार्थ्यांकडून चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून एखादी मौल्यवान वस्तू किंवा मालमत्ता मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला खूप आनंद होईल.

मकर 
मकर राशीसाठी टॅरो कार्ड दर्शवितात की आजचा दिवस वैवाहिक आणि प्रेमसंबंधांसाठी मिश्रित काळ आहे. विद्यार्थी त्यांच्या वेळेचा चांगला वापर करू शकतील. तुम्ही घर, जमीन किंवा नवीन वाहन खरेदी करू शकता. जर तुम्ही परदेशी व्यवसायात गुंतलेले असाल तर तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

कुंभ 
कुंभ राशीसाठी टॅरो कार्ड सूचित करतात की तुम्ही आज प्रेम संबंधांबद्दल निष्काळजी राहू नये, कारण यामुळे मतभेद होऊ शकतात. कौटुंबिक व्यवसायात भविष्यातील योजना खूप काळजीपूर्वक बनवा. तुमची आर्थिक परिस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी तुमचे प्रयत्न फळ देतील.

मीन
मीन राशीसाठी टॅरो कार्ड दर्शवितात की आठवड्याचा पहिला दिवस उपजीविकेच्या क्षेत्रात नफ्याच्या चांगल्या संधी आणेल. गोड शब्द नातेसंबंध मजबूत करतील. महत्त्वाच्या क्षेत्रात आळस अडथळा ठरू शकतो. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमावर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करू शकता, म्हणून आधीच सावधगिरी बाळगा.

 

