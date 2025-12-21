English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 22 December: सोमवारी 5 राशीच्या लोकांचं भविष्य पालटणार, कोण असेल तो भाग्यवान?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 22 December 2025 in Marathi: 12 राशींसाठी सोमवारचा दिवस कसा आहे? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 21, 2025, 04:49 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 22 December: सोमवारी 5 राशीच्या लोकांचं भविष्य पालटणार, कोण असेल तो भाग्यवान?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 22 December 2025 in Marathi: आज पौष महिन्याचा १७ वा दिवस आणि पवित्र सोमवार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, आज सूर्य धनु राशीत असेल, तर चंद्र धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करेल.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष 

तुमच्या क्षमतेपेक्षा जास्त काम करण्याचा दबाव असू शकतो. नवीन तंत्रज्ञान किंवा ज्ञान मिळविण्यासाठी प्रवास करणे शक्य होऊ शकते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घालवलेला वेळ भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल. स्थलांतराची शक्यता आहे.

वृषभ 

परिस्थितींवर तुमचे चांगले नियंत्रण असेल. नशिबाच्या पाठिंब्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील मजबूत होईल. नवीन संपर्क साधण्याची ही योग्य वेळ आहे. तुमच्या अधिकाराचा काळजीपूर्वक वापर करणे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

मिथुन 

आरोग्याच्या चिंता उद्भवू शकतात. तुम्ही आध्यात्मिक सहलींमध्ये किंवा धार्मिक विधींमध्ये व्यस्त असाल. तुमची बचत खर्च केल्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण जाणवेल. परिस्थितीचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी चर्चा केली जाईल.

कर्क

तुम्हाला तुमच्या भावनिक नात्यात तुमच्या जोडीदाराकडून काही प्रमाणात कोरडेपणा जाणवेल. परिस्थिती तुमच्या व्यवस्थांमध्ये बदल करण्यास परवानगी देणार नाही. भागीदारी व्यवसायात चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवास पुढे ढकलणे शहाणपणाचे ठरेल.

सिंह

तुम्हाला तुमच्या विरोधकांना सांभाळण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. नवीन युती भविष्यासाठी फायदेशीर ठरतील. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे पूर्ण फायदे ताबडतोब घेणे कठीण होईल. शेअर बाजारापासून दूर राहिल्याने नुकसान टाळता येईल.

कन्या 

सर्वांच्या सहकार्याने काम सुरळीतपणे पुढे जाईल. मागील आर्थिक मूल्यांकन योग्य ठरू शकते. फायदेशीर परिस्थिती उद्भवेल. कौटुंबिक जीवनात आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या शब्दांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

तुळ 

मित्र थोडे स्वार्थी असू शकतात. तुम्हाला तुमच्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागेल. तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी योजना आखल्या जातील. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. तुमचा राजकीय प्रभाव वाढेल.

वृश्चिक 

परंपरा दुर्लक्षित केल्याने तुम्हाला टीकेचा सामना करावा लागू शकतो. कामामुळे गतिमानता वाढेल. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये तुम्हाला एकमेकांना सहकार्य करावे लागेल. नशिबाचा क्षण तणाव कमी करण्यास मदत करेल.

धनु 

एखादे विशिष्ट काम पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला आराम वाटेल. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याबद्दल तुम्हाला थोडी काळजी वाटू शकते. प्रवास करताना तुम्हाला मौल्यवान वस्तूंबद्दल काळजी घ्यावी लागेल. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवल्याने समस्या टाळता येतील.

मकर
दुपारनंतर, तुमची व्यवस्थांवर पकड मजबूत होईल. अडकलेला निधी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रयत्न करावे लागतील. कुटुंबात शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल. आत्मविश्वास वाढेल. कौटुंबिक जीवनात तणाव कमी होईल.

कुंभ 

कामाच्या ठिकाणी नकारात्मक वातावरण असू शकते. तुम्हाला परिस्थिती सुज्ञपणे हाताळावी लागेल. तुमची जीवनशैली बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. चैनीच्या वस्तूंवर पैसे खर्च होऊ शकतात.

मीन 
अतिआत्मविश्वासातून मोठे निर्णय घेणे टाळा. कुटुंबाशी सल्लामसलत करून पुढे जाण्याने भविष्यातील समस्या टाळता येतील. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांचे ज्ञान आणि प्रतिभा दाखविण्याच्या संधी मिळतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

72 तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही घडू शकते? महाविकास...

महाराष्ट्र बातम्या