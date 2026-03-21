Aajche Rashi Bhavishya 22 March 2026: 'या' तीन राशीच्या लोकांना मिळणार भाग्याची साथ, चार राशीच्या लोकांनी राहावं सतर्क

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 22 March 2026 in Marathi: रविवार, 22 मार्च रोजी चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची चतुर्थी तिथी आहे. या दिवशी चंद्र मेष राशीत प्रवेश करेल. त्यामुळे, काही राशींना भाग्याची साथ मिळेल, तर काहींना वाढत्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. काही राशींसाठी त्यांच्या मुलांच्या भविष्याबद्दलची चिंता वाढू शकते. चला पाहूया, मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्वांसाठी 22 मार्चचा दिवस कसा असेल.
मेष
आजचा दिवस तुम्हाला सावधगिरीने पुढे जाण्याचा सल्ला देतो. तुमच्या आजूबाजूला असे लोक असू शकतात जे तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतील, म्हणून तुमच्या योजना काळजीपूर्वक सांगा. जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक केली असेल, तर त्यात चढ-उतार होऊ शकतात, म्हणून संयम ठेवा. तुमचे लक्ष तुमच्या मुलांच्या करिअरवर अधिक केंद्रित होईल आणि तुम्ही त्यांच्या भविष्यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. कुटुंबातील सदस्यांचा आनंद पाहून तुम्हाला आनंद होईल. जर तुम्ही कोणाला पैसे उधार दिले असतील, तर ते परत मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची चिंता लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
वृषभ
आज, तुमचे संपूर्ण लक्ष तुमची कामे योग्यरित्या पूर्ण करण्यावर असेल. तुम्हाला तुमची कामे संयमाने आणि धैर्याने करावी लागतील, कारण घाईत केलेली एक छोटीशी चूक देखील त्रास देऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे फळ नक्कीच मिळेल. कामाच्या ठिकाणी, तुमचे बॉस तुमच्यावर खूश होऊ शकतात आणि तुम्हाला भेटवस्तू देऊ शकतात किंवा तुमची प्रशंसा करू शकतात. तथापि, संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय अधिकृत बाबींमध्ये कोणतेही पाऊल उचलू नका. एक जुनी चूक देखील उघडकीस येऊ शकते, ज्यामुळे तुमचा जोडीदार नाराज होऊ शकतो.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्र परिणाम घेऊन येईल. समाजसेवा किंवा इतरांना मदत करणे ही एक चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्यात जास्त गुंतल्याने तुमच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो. तुमच्या सभोवतालच्या लोकांच्या भावनांचा आदर करा आणि तुमच्या शब्दांबाबत सावधगिरी बाळगा. आज तुम्ही काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू देखील खरेदी करू शकता. तुमचे तुमच्या पालकांशी असलेले संबंध खूप चांगले राहतील आणि त्यांचा सल्ला फायदेशीर ठरेल.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंद आणि समाधानाचा असेल. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मोठे यश मिळू शकते. काही प्रभावशाली लोकांना भेटणे भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. जर तुमचे पैसे बऱ्याच काळापासून अडकले असतील, तर ते परत मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळेल. तुम्ही तुमच्या मुलांना त्यांच्या आवडीच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश देऊ शकता. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे.
सिंह
आजचा दिवस व्यावसायिकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. तुमचे वर्तन लोकांना प्रभावित करेल आणि नवीन संधी निर्माण करू शकते. नोकरीवर असलेल्यांना संघात काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे मोठी कामे पूर्ण करणेही सोपे होईल. तुमच्या पदोन्नतीबद्दलची चर्चाही पुढे जाऊ शकते. तथापि, तुमच्या कामासाठी इतरांवर जास्त अवलंबून राहणे टाळा. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत कुठेतरी प्रवास करण्याची योजनाही आखू शकता.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ परिणाम घेऊन येईल. तुमचे मित्रांसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. आर्थिक योजनांमधून तुम्हाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. विरोधकाच्या प्रभावाखाली येऊन घाईचे निर्णय घेणे टाळा. तुम्ही तुमच्या मुलाला/मुलीला शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्याची योजना करू शकता. तुमच्या माहेरून आर्थिक लाभ होण्याचे संकेत आहेत. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडूनही भरघोस पाठिंबा मिळेल.
तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी भाग्याच्या दृष्टीने अनुकूल असेल. मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा त्यासंबंधी कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. जर तुम्ही भागीदारीत व्यवसाय सुरू केला, तर तुम्हाला चांगला नफाही मिळू शकतो. कोणतेही आर्थिक काम थांबणार नाही. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सामंजस्य टिकून राहील. तथापि, इतरांच्या कामात जास्त हस्तक्षेप केल्याने तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या समस्या वाढवू शकता. तुमचे वडीलही एखाद्या मुद्द्यावरून तुमच्यावर नाराज होऊ शकतात.
वृश्चिक
आज, एखाद्या अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी तुम्हाला काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. घाईने घेतलेला निर्णय हानिकारक ठरू शकतो. तुम्ही तुमच्या घराची सजावट आणि वातावरण सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. मौजमजा करण्याच्या सवयीमुळे कधीकधी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात, म्हणून संतुलन राखा. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. कामाच्या ठिकाणी असलेली मोठी समस्या देखील सुटू शकते. तुमच्या पालकांच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला तुमच्या कामात यश मिळेल.
धनु
आजचा दिवस तुमचा प्रभाव आणि प्रतिष्ठा वाढवणारा असेल. तुम्ही इतरांच्या कामात विनाकारण हस्तक्षेप करणे टाळावे. आपल्या जोडीदारासोबत समन्वय राखणे महत्त्वाचे ठरेल. अनोळखी लोकांच्या प्रभावाखाली येणे टाळा. काही जुने कौटुंबिक प्रश्न पुन्हा उद्भवू शकतात, जे तुम्ही वडीलधाऱ्यांच्या मदतीने सोडवण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्ही बऱ्याच काळानंतर एखाद्या जुन्या मित्रालाही भेटू शकता.
मकर
आज, तुम्हाला काही कामाबद्दल चिंता वाटू शकते. तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला हवी असलेली नोकरी न मिळाल्यास तुम्हाला थोडे वाईट वाटू शकते. आपल्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा आणि त्यांच्यावर जास्त जबाबदाऱ्यांचे ओझे टाकू नका. ऐकीव माहितीवर लगेच विश्वास ठेवणे टाळा. तुमच्या आरोग्यात थोडे चढ-उतार होऊ शकतात. कौटुंबिक समस्येमुळे तुमची चिंता वाढू शकते, त्यामुळे संयम बाळगा.
कुंभ
आजचा दिवस धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यांमध्ये अधिक रस घेण्याचा असेल. जर तुमची एखादी सरकारी नोकरी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असेल, तर ती पूर्ण करून घेण्यासाठी तुम्ही एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीशी बोलू शकता. प्रवास करताना किंवा स्थळदर्शन करताना तुम्हाला महत्त्वाची माहिती देखील मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या छंदांवर आणि आवडत्या गोष्टींवर भरपूर खर्च कराल. वाहन चालवताना काळजी घ्या, कारण थोडासा निष्काळजीपणा देखील अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतो.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच काळापासून थांबलेल्या व्यावसायिक योजना पुन्हा सुरू होऊ शकतात आणि तुमच्यासाठी आनंद घेऊन येऊ शकतात. कुटुंबात नवीन पाहुण्यांच्या आगमनाने घरात सुखद वातावरण निर्माण होईल. प्रेम करणारे लोक आपल्या जोडीदारासाठी एक खास सरप्राईज प्लॅन करू शकतात. कामाच्या ठिकाणी, तुमच्या बॉससोबतचे तुमचे संबंध सुधारतील. मात्र, तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या संघर्षापासून दूर राहणेच श्रेयस्कर ठरेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)