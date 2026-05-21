/Aajche Rashi Bhavishya 22 May 2026: 5 राशीच्या लोकांना होणार धनलाभ आणि मिळणार प्रमोशन, काय आहे 12 राशीचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 February 2026 in Marathi: शुक्रवार, 22 मे रोजी, ज्येष्ठ महिन्याच्या अधिक मासाचा सहावा दिवस आश्लेषा नक्षत्रासोबत येत आहे. या दिवशी चंद्र कर्क राशीत भ्रमण करेल.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 February 2026 in Marathi: इतर ज्योतिषीय गणनेनुसार, २२ मे रोजी अनेक राशींची प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. आरोग्य चांगले राहील, तर काही राशींना आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. चला जाणून घेऊया की २२ मे हा दिवस सर्व १२ राशींसाठी कसा असेल.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी नवीन आशा आणि मोठा दिलासा घेऊन येत आहे. एखादे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले काम अखेर पूर्ण होऊ शकते, ज्यामुळे हलकेपणाची भावना येईल. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामधील दुरावा संभाषणातून दूर होईल आणि तुमच्या नात्यात पुन्हा गोडवा येईल. तुम्ही एकत्र बसून भविष्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. राजकारणात असलेल्यांना उच्च पद किंवा सन्मान मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल.
वृषभ
आज काही विशेष व्यक्तींना भेटणे तुमच्या करिअर आणि व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तथापि, दूरच्या नातेवाईकाकडून आलेल्या बातमीमुळे काही चिंता निर्माण होऊ शकते. मुलाच्या नोकरीतील बढतीमुळे घरात अभिमान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. जुन्या प्रिय व्यक्तीसोबत अचानक पुनर्मिलन होण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यात वाहून न जाणेच उत्तम. बँक कर्ज किंवा आर्थिक बाबींशी संबंधित अडथळे देखील आज सहजपणे दूर होऊ शकतात.
मिथुन
आज, तुमची विवेकबुद्धी आणि निर्णयक्षमता तुम्हाला इतरांपेक्षा पुढे ठेवेल. तुमच्या विरोधकांच्या प्रभावाखाली येऊन कोणतीही चूक करणे टाळा. तुम्ही तुमच्या मुलाच्या/मुलीच्या करिअरबाबत महत्त्वाचे पाऊल उचलू शकता. कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही महत्त्वाच्या कामासाठी कनिष्ठ व्यक्तीचा पाठिंबा देखील उपयुक्त ठरेल. जास्त व्यस्ततेमुळे तुम्हाला थकवा जाणवू शकतो, परंतु तुमच्या भावंडांसोबतच्या चांगल्या संबंधांमुळे तुमचा मूड सुधारेल. घरात लग्नाबद्दलच्या चर्चांनाही गती मिळू शकते.
कर्क
आज तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि समजूतदारपणाचा सुंदर समतोल दिसून येईल. तुम्हाला तुमच्या आईला दिलेले वचन पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. नवीन मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याचे विचार मनात येऊ शकतात, परंतु अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. व्यवसायातील नवीन कल्पना तुम्हाला नवीन उंचीवर घेऊन जाऊ शकतात. ऑफिसमध्येही तुमच्या कामाची प्रशंसा होईल आणि तुमचे बॉस प्रभावित होतील. एक विशेष माहिती दिवस आणखी खास बनवू शकते.
सिंह
आजचा दिवस आनंद आणि यशाने भरलेला असेल. एक महत्त्वाची माहिती तुमच्यासाठी नवीन संधी निर्माण करू शकते. कुटुंबासोबत घालवलेला वेळ नातेसंबंध दृढ करेल. एक प्रलंबित व्यावसायिक करार अंतिम टप्प्यात येण्याची चिन्हे आहेत. तुम्ही उत्साहाने परिपूर्ण असाल, ज्यामुळे तुम्हाला तुमची कामे वेळेच्या आधीच पूर्ण करण्यास मदत होईल. तुमच्या मुलांसोबत बाहेर फिरायला जाण्याचे नियोजन केल्यानेही हा दिवस अविस्मरणीय होऊ शकतो.
कन्या
आज, आर्थिक बाबतीत नशीब तुमच्या बाजूने असू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे आणि उत्पन्नातील वाढ आनंद घेऊन येईल. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासाठी काही विशेष खरेदी करू शकता, ज्यामुळे तुमचे नाते अधिक दृढ होईल. गुंतवणूक करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे ठरेल. जे आज नोकरी बदलण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
तूळ
आजचा दिवस खूप धावपळीचा आणि व्यस्त असू शकतो. स्वतःची कामे करण्याचा प्रयत्न करा आणि इतरांवर जास्त अवलंबून राहणे टाळा. तुम्हाला एखाद्या पार्टी किंवा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळू शकते, जिथे तुमचे संभाषण लोकांना प्रभावित करू शकते. प्रवास करताना किंवा फिरताना तुम्हाला काही महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जुन्या मित्राला भेटल्याने तुमच्या हृदयाला आनंद होईल.
वृश्चिक
आज, तुमच्या आरोग्यात किंचित चढ-उतार होऊ शकतो, त्यामुळे तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्या. तुम्हाला अनपेक्षितपणे प्रवास करावा लागू शकतो. तुमच्या भावांच्या मदतीने एक दीर्घकाळ चाललेली व्यावसायिक समस्या सुटल्यासारखी वाटेल. विद्यार्थ्यांना काहीतरी नवीन शिकण्याची आणि करण्याची इच्छा वाटेल. कुटुंब आणि नातेसंबंधांमध्ये आपलेपणाची भावना वाढेल आणि रक्ताचे नाते अधिक घट्ट होईल.
धनु
आज, एखादी इच्छा अपूर्ण राहिल्यामुळे तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटू शकते. तुम्हाला काम करण्याची इच्छा कमी वाटेल, त्यामुळे सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करा. कुटुंबातील सदस्याच्या प्रकृतीमुळे तुम्हाला धावपळ करावी लागू शकते. तुमच्या जोडीदारासोबत किरकोळ वाद होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे संयम ठेवा. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांपासून सावधगिरी बाळगणे देखील महत्त्वाचे आहे.
मकर
आज, अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात चांगला नफा मिळाल्याने आनंद होईल आणि तुमचे अडकलेले काही पैसेही परत मिळू शकतात. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. घरी नवीन पाहुण्याच्या आगमनाने आनंदात भर पडेल. तुमच्या जोडीदारासोबतच्या नात्यातील कटुता दूर होईल.
कुंभ
आजचा दिवस नेहमीपेक्षा चांगला ठरू शकतो. अचानक प्रवासाला निघण्याची शक्यता आहे. जर तुमच्या मुलाने परीक्षा दिली असेल, तर निकालामुळे तुम्हाला आनंद होऊ शकतो. नवीन नोकरी मिळवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे नवीन मार्ग खुले होतील. तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत पैसे उधार घेणे टाळणे तुमच्यासाठी चांगले राहील.
मीन
आज, व्यवसायातील चढ-उतारामुळे तुमचे मन थोडे अस्थिर राहू शकते. भागीदारीमध्ये सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे, कारण फसवणुकीची शक्यता आहे. इतरांच्या कामात हस्तक्षेप करणे टाळा. ईश्वरभक्ती आणि आध्यात्मिक कार्यांमुळे तुम्हाला मनःशांती मिळेल. तुमची तुमच्या आईसोबत एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होऊ शकते. जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यातील समस्या वाढू शकतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)