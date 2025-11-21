Aajche Rashi Bhavishya 22 november: कसा असेल मार्गशीर्ष महिन्यातील पहिला शनिवार? 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 22 november 2025 in Marathi: मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या दुसऱ्या दिवशी ज्येष्ठ नक्षत्र आणि सुकर्मा योगाचे शुभ संयोजन तयार होत आहे. आजचा अभिजित मुहूर्त आणि धनु राशीतील चंद्राचे भ्रमण प्रत्येक राशीसाठी नवीन संकेत घेऊन येत आहे. करिअर, आर्थिक, नातेसंबंध आणि वैयक्तिक निर्णयांशी संबंधित महत्त्वाचे अंतर्दृष्टी प्रकट करतील.
मेष
आज तुम्ही तुमच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यात व्यस्त असाल. तुमचे लपलेले शत्रू आज सक्रिय असतील. म्हणून, अशा लोकांपासून सावध रहा. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित योजना आखल्या जातील. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये पुढील विलंब होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये पैसे अडकू शकतात.
वृषभ
वृषभ राशीच्या व्यावसायिकांना आज त्यांच्या ग्राहकांशी व्यवहार करताना थोडा संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. गैरवर्तन त्यांना कायमचे दूर करू शकते. कठोर परिश्रमाशिवाय यश मिळत नाही, म्हणून आळस टाळा. तुम्ही जितके जास्त काम कराल तितके तुम्हाला फायदा होईल, परंतु खर्च देखील वाढू शकतो.
मिथुन
मिथुन राशीचे लोक आज त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राजनैतिक पद्धती वापरतील. आज पुन्हा मालमत्तेशी संबंधित वाद उद्भवू शकतात. आज आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगा. जुन्या गुंतवणुकीमुळे निश्चितच काही फायदे होतील.
कर्क
कर्क राशीचे लोक समस्या पूर्णपणे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. जुन्या प्रकल्पांवर काम पुन्हा सुरू होऊ शकते. प्रसिद्धी आणि आदर मिळविण्यासाठी आज खूप मेहनत घ्यावी लागेल. आर्थिकदृष्ट्या दिवस चांगला जाईल.
सिंह
सिंह राशीचे लोक दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. आज तुम्हाला घरी अस्वस्थ वाटू शकते, म्हणून तुम्ही सहलीचे नियोजन करू शकता. आर्थिकदृष्ट्या वेळ तुमच्या बाजूने आहे.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांनी मजबूत नेटवर्क राखण्यासाठी किरकोळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करावे. ऑनलाइन कामात सहभागी असलेल्यांना फायदा होईल. पैसे कमविण्याचे आकर्षण वाढेल. ते त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधतील.
तूळ
आजचा दिवस तूळ राशीच्या लोकांसाठी कौटुंबिक आणि व्यावसायिक बाबींसाठी खूप चांगला असेल. वेळेवर कामे पूर्ण करण्याचा मानसिक ताण राहील. तुम्हाला तुमच्या आर्थिक बाबी थोड्या गुप्त ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस प्रवास पुढे ढकलल्यामुळे थोडा निराश होऊ शकतो. त्यांना कामावर त्यांचे स्थान राखण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागू शकतात. आजचा दिवस व्यावसायिकांसाठी आर्थिक नफा घेऊन येईल.
धनु
आजचा दिवस धनु राशीच्या व्यावसायिकांसाठी चांगला काळ असेल. आज व्यवसाय विस्तार शक्य आहे. प्रतिकूल परिस्थिती तुमच्या बाजूने करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. आरोग्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका; महत्त्वपूर्ण खर्च होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांनाही आज चांगला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मकर
मकर राशीचे लोक आज कामात खूप व्यस्त असतील, ज्यामुळे त्यांना सामाजिक कार्यात सहभागी होता येणार नाही. जास्त कामामुळे व्यवस्थापनात व्यत्यय आणि विलंब होऊ शकतो.
कुंभ
कुंभ राशीचे लोक आज काहीतरी नवीन आणि अद्वितीय करण्याचा विचार करतील. वायरलेस उपकरणांचा वापर करणाऱ्यांना त्यांच्या कामात प्रगती दिसेल. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप अनुकूल आहे. धार्मिक कार्यांवर तुमचा विश्वास वाढेल.
मीन
मीन राशीचे लोक आज त्यांची सर्व कामे वेळेवर आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्यात यशस्वी होतील. तुम्हाला एकाच वेळी अनेक गट प्रकल्प पूर्ण करावे लागू शकतात. गोपनीय बाबींमध्ये तुमची आवड वाढेल. पैसे कमविण्याचा हा चांगला काळ आहे आणि काहींना त्यांच्या मुलांकडूनही फायदा होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)