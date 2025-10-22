English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 22 October 2025 in Marathi: आज दिवाळी पाडवा. कसं असेल 12 राशींचं भविष्य. कुणावर होणार अनफा योगाचा परिणाम. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 22, 2025, 06:33 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 22 October: व्यवसायात वृद्धी, नातेसंबंधात गोडवा... चांदीची चमक कर्कसह 3 राशींसाठी ठरेल गुडलक
22 ऑक्टोबर 2025 चे आजचे राशीभविष्य तुमच्यासाठी नवीन संधी आणि आव्हाने घेऊन येते. ग्रहांच्या हालचाली जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम करतात, मग ते करिअर असो, प्रेमसंबंध असो किंवा आरोग्य असो. तुमच्या राशीनुसार दिवस कसा उलगडेल, कोणता रंग आणि संख्या तुमच्यासाठी शुभ राहील आणि तुम्ही काय टाळावे ते जाणून घ्या. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंतच्या राशींचा आजचा दिवस पाहा. 

 मेष
तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या कारकिर्दीची चिंता असेल. कुटुंबात सुसंवाद परत येईल. बैठका आनंददायी होतील. घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. सरकारी काम आळशी असेल.

वृषभ
नोकरी बदलण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. कामाचा ताण तुमच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल. कौटुंबिक दबावामुळे बचत खर्च होऊ शकते.

मिथुन 
तुम्ही तुमच्या मुलाच्या सौभाग्यावर खूश व्हाल. तुम्हाला त्यांच्या प्रकल्पांवर पैसे खर्च करावे लागू शकतात. कुटुंबातील सदस्यांसोबत भागीदारी असलेल्या व्यवसाय योजना पुढे सरकतील.

कर्क
सहकाऱ्यांसोबतच्या समस्या हळूहळू दूर होतील. वरिष्ठांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे तुमचा प्रभाव वाढेल. तुम्हाला कुटुंबातील जबाबदाऱ्या आणि नातेसंबंधांमध्ये संतुलन राखावे लागेल. कलात्मक क्षेत्रात रस वाढेल.

सिंह 
दानामुळे मानसिक समाधान मिळेल. नवीन संपर्क तुमचे भाग्य वाढविण्यास मदत करतील. भागीदारांसोबतच्या गतिरोध दूर होतील. वाटाघाटी यशस्वी होतील. सरकारी बाबींमध्ये अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सहकार्यामुळे तुमचा प्रभाव वाढेल.

कन्या 
एकाच वेळी खूप कामे केल्याने व्यवस्था व्यवस्थापित करणे थोडे कठीण होईल. देयकांच्या संतुलनातील समस्या वाढू शकतात. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबाची मदत घ्यावी लागेल. घरी पाहुणे तुमची व्यस्तता वाढवतील.

तूळ 
कपडे आणि दागिने उद्योगाशी संबंधित व्यवसायांमध्ये थोडीशी मंदी येऊ शकते. प्रलंबित निधी वसूल होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागेल आणि तुमच्या विरोधकांना पटवून देण्यात सक्षम व्हाल. तुमचा राजकीय प्रभाव वाढेल.

वृश्चिक 
घाईघाईने आर्थिक निर्णय घेणे टाळा. विरोधक गंभीर असू शकतात. तणावपूर्ण परिस्थितीतही शांत राहा आणि राजनैतिक मार्गांनी समस्या सोडवा.

धनु
ज्ञान आणि विज्ञान क्षेत्रातील तुमच्या प्रतिभेद्वारे ओळख मिळवण्याचा हा काळ आहे. नशीब तुम्हाला अनुकूल राहील. कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये तुमचा सहभाग वाढेल. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांना मदत करावी लागू शकते. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल.

मकर
तुम्हाला पद्धतशीर बदलांचा फायदा होईल. मित्रांना उच्च पदे मिळू शकतात. सरकारी योजनांमधून फायदा होण्याची शक्यता आहे. प्रवास कौटुंबिक जीवनात गोडवा आणण्यास मदत करू शकतो.

कुंभ 
व्यवसायिक क्रियाकलाप पुन्हा रुळावर आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. बैठकींमुळे तुमचे वर्चस्व वाढेल. कामावर तुम्हाला उच्च अधिकाऱ्यांशी सहकार्य करावे लागू शकते.

मीन
भावनिक नातेसंबंधांमुळे ताण येऊ शकतो. अलिकडेच झालेल्या अति खर्चामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते. तुम्हाला नकारात्मक लोकांपासून दूर राहावे लागेल. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

