  • Marathi News
  • गुरुवारी गजकेसरी आणि सर्वार्थ सिद्धी योगचा महामिलन, या 2 राशीचा होणार भागोदय

गुरुवारी गजकेसरी आणि सर्वार्थ सिद्धी योगचा महामिलन, 'या' 2 राशीचा होणार भागोदय

23 एप्रिल 2026  रोजी, गजकेसरी आणि सर्वार्थ सिद्धी योग तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांचे भाग्य उजळवतील. राहूकाळ सकाळी १०:३० ते दुपारी १२:०० पर्यंत असेल. शुभ कार्यांसाठी फायदेशीर असलेली लाभ-अमृत चौघडिया सकाळी ८:१५ ते १०:१५ पर्यंत चालेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 22, 2026, 11:14 PM IST
गुरुवारी गजकेसरी आणि सर्वार्थ सिद्धी योगचा महामिलन, 'या' 2 राशीचा होणार भागोदय

मेष: आर्थिक नुकसान टाळा; घाईचे निर्णय घेणे टाळा. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

वृषभ: तुमच्या करिअरमध्ये स्थिरता येईल. दीर्घकालीन फायद्यांवर लक्ष केंद्रित करा; प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

मिथुन: दिवस उत्कृष्ट असेल. कुटुंबात सुखद वातावरण राहील आणि तुमच्या करिअरमध्ये सकारात्मक बदल होतील. तार्किक क्षमता सुधारेल.

कर्क: खर्च वाढू शकतो, परंतु तो शुभ कार्यांवर केला जाईल. भावनिक निर्णय घेणे टाळा.

सिंह: उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. मित्र आणि सहकाऱ्यांसोबत काम करणे यशस्वी होईल.

कन्या: करिअरमध्ये मोठी चालना आणि कामाच्या ठिकाणी आदर मिळण्याची शक्यता आहे.

तूळ: नशीब तुमच्या बाजूने असेल. शिक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार संबंधित बाबींमध्ये तुम्ही यशस्वी व्हाल.

वृश्चिक: संयम ठेवा; संशोधन आणि सखोल काम यशस्वी होईल. आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

धनु: व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवनात गोडवा परत येईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

मकर: तुम्ही तुमच्या विरोधकांवर विजय मिळवाल. तुमच्या आरोग्यात सुधारणा जाणवेल. कुंभ: नशीब तुमच्या बाजूने असेल. तुमच्या नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे.

मीन: घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होऊ शकते. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अधिक कणखर व्हाल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

