गुरुवारी गजकेसरी आणि सर्वार्थ सिद्धी योगचा महामिलन, 'या' 2 राशीचा होणार भागोदय

मेष: आर्थिक नुकसान टाळा; घाईचे निर्णय घेणे टाळा. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
वृषभ: तुमच्या करिअरमध्ये स्थिरता येईल. दीर्घकालीन फायद्यांवर लक्ष केंद्रित करा; प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.
मिथुन: दिवस उत्कृष्ट असेल. कुटुंबात सुखद वातावरण राहील आणि तुमच्या करिअरमध्ये सकारात्मक बदल होतील. तार्किक क्षमता सुधारेल.
कर्क: खर्च वाढू शकतो, परंतु तो शुभ कार्यांवर केला जाईल. भावनिक निर्णय घेणे टाळा.
सिंह: उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. मित्र आणि सहकाऱ्यांसोबत काम करणे यशस्वी होईल.
कन्या: करिअरमध्ये मोठी चालना आणि कामाच्या ठिकाणी आदर मिळण्याची शक्यता आहे.
तूळ: नशीब तुमच्या बाजूने असेल. शिक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार संबंधित बाबींमध्ये तुम्ही यशस्वी व्हाल.
वृश्चिक: संयम ठेवा; संशोधन आणि सखोल काम यशस्वी होईल. आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.
धनु: व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवनात गोडवा परत येईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.
मकर: तुम्ही तुमच्या विरोधकांवर विजय मिळवाल. तुमच्या आरोग्यात सुधारणा जाणवेल. कुंभ: नशीब तुमच्या बाजूने असेल. तुमच्या नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे.
मीन: घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होऊ शकते. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अधिक कणखर व्हाल.