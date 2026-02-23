Aajche Rashi Bhavishya 23 February 2026: कुंभमध्ये मंगळाचा प्रवेश, या '7' राशीच्या लोकांच नशिब चमकेल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 February 2026 in Marathi: 23 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप खास आहे. आज ग्रह अधिपती मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करत आहे आणि गोरुपिणी छठचा पवित्र सण देखील साजरा केला जात आहे. त्यामुळे, या दिवसाचा तुमच्या करिअर, व्यवसाय, प्रेम जीवन आणि आर्थिक परिस्थितीवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो.
मेष
व्यवसाय भाग्यवान असतील. त्यांच्या काही व्यवसाय योजना यशस्वी होऊ शकतात. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या लग्नाबाबत निर्णय घेतला जाईल, त्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा करावी लागेल. घराबाहेर काम करणाऱ्यांना आज त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची आठवण येऊ शकते आणि ते भेटू शकतात. प्रेमात असलेल्यांना त्यांच्या जोडीदाराच्या प्रेमात बुडाले जाईल.
वृषभ
आज तुम्हाला उत्साही वाटेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तथापि, काही कामाशी संबंधित प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला काही ताण येऊ शकतो. तुमचा जोडीदार तुम्हाला काही जबाबदाऱ्या सोपवेल, ज्या तुम्हाला वेळेवर पूर्ण कराव्या लागतील. विद्यार्थी क्रीडा स्पर्धांमध्ये देखील सहभागी होऊ शकतात, जिथे ते यशस्वी होतील. भूतकाळातील चुकीबद्दल तुम्हाला फटकारले जाऊ शकते.
मिथुन
नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना काही चांगली बातमी मिळेल, कारण त्यांचा शोध संपेल आणि त्यांना चांगली नोकरी मिळू शकेल. तुम्हाला तुमच्या शरीरातील आळस दूर करावा लागेल, किंवा तुम्हाला तुमच्या कामाच्या वेळापत्रकात काही बदल करावे लागतील. जर तुम्ही मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर भविष्यात तुम्हाला अपेक्षित नफा मिळेल, परंतु तुम्ही कोणतेही नुकसान टाळले पाहिजे, अन्यथा तुमचे नुकसान होईल.
कर्क
तुमचे विरोधक तुमच्याविरुद्ध कट रचतील, परंतु ते स्वतः त्यात अडकतील. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद आज तुम्हाला त्रास देईल, परंतु तुम्ही त्यावर लवकर उपाय शोधू शकता. तुमच्या कौशल्यांचा वापर करून तुम्ही काहीतरी महत्त्वाचे साध्य करू शकता. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. तुम्हाला व्यवसायात मोठी संधी मिळू शकते. जर तुम्हाला कोणताही मानसिक ताण येत असेल, तर आज तुम्हाला त्यातून आराम मिळेल.
सिंह
नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या कामाच्या वातावरणात काही बदल करू शकतात. जर तुम्हाला तुमच्या नोकरीसोबत अर्धवेळ काम करण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर ती इच्छा पूर्ण होईल. वाढलेला आदर तुम्हाला कोणतेही काम करण्यास उत्सुक करेल. कामाच्या ठिकाणी कामाच्या ताणामुळे तुम्ही थोडे अस्वस्थ होऊ शकता, परंतु जर तुम्ही ते संयमाने केले तर तुम्ही ते वेळेवर पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. तुम्ही घरी घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे. व्यवसायाच्या बाबतीत तुम्हाला तुमच्या वडिलांचा सल्ला घ्यावा लागेल. आज तुम्हाला आर्थिक समस्यांवर उपाय सापडतील. तुम्ही तुमच्या आर्थिक आणि घरगुती जीवनात संतुलन राखण्यात यशस्वी व्हाल. तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर जाण्याची योजना आखू शकता. नवीन व्यवसाय सुरू करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, त्यामुळे तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करू शकता.
तुळ
तुमच्या मुलांचे आणि जोडीदाराचे वाढलेले खर्च तुमच्या बजेटवर ताण आणू शकतात, त्यामुळे तुम्हाला त्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तुमचे वडील तुम्हाला प्रत्येक कामात मदत करतील. बिघडलेले आरोग्य तुम्हाला चिडचिडे बनवेल, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्य नाराज होतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असेल. तुम्हाला कामासाठी जवळ आणि दूर प्रवास करण्याची संधी मिळू शकते. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमांमध्येही सक्रियपणे सहभागी व्हाल.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम घेऊन येईल. तुमच्या सकारात्मक विचारसरणीचा तुम्हाला फायदा होईल, ज्यामुळे तुमचे मित्र वाढू शकतात. जर तुम्हाला तुमच्या कार्यक्षेत्रात काही आव्हानांचा सामना करावा लागत असेल तर तुम्हाला त्यांच्याकडून काही दिलासा मिळेल. जे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतील ते यशस्वी होतील. तुमच्या व्यवसायात अडकलेले पैसे तुम्हाला मिळतील आणि तुमची अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण होतील, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल.
धनु
धनु राशीच्या लोकांसाठी दिवस शुभ परिणाम घेऊन येईल. तुमच्या व्यवसायात तुम्हाला एखादा मोठा प्रकल्प मिळू शकतो. आज तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याकडून चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. काम करणारे लोक कामाच्या ठिकाणी स्वतःला चांगले सादर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील आणि ते नक्कीच यशस्वी होतील. कला आणि संगीताशी संबंधित असलेल्यांना आज एखाद्या स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी मिळू शकते. जर तुमचा तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या वरिष्ठ सदस्याशी वाद होत असेल तर तुम्ही माफी मागून ते सोडवावे.
मकर
तुम्ही भागीदारीत व्यवसाय सुरू करणे टाळावे, अन्यथा तुमचा जोडीदार तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. जर तुमच्या कामात अडथळे येत असतील तर हे अडथळे काही काळ टिकतील आणि त्यानंतरच तुम्हाला यश मिळेल. तथापि, पोटाशी संबंधित समस्येमुळे आज तुम्हाला अडचणी येतील. म्हणून, तुम्ही वैद्यकीय सल्ला घ्यावा आणि कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळावा.
कुंभ
कामाच्या ठिकाणी, तुमचे रागीट वर्तन तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांशी चांगले संवाद साधण्यापासून रोखेल, ज्यामुळे ते तुमच्या कोणत्याही कामात तुम्हाला मदत करू शकणार नाहीत. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संतुलन राखण्यात यशस्वी व्हाल. व्यवसायात गुंतलेल्यांना आज फायदा होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल चिंतेत असाल तर काळजी घ्या.
मीन
आज तुमच्या आर्थिक बाबींमध्ये चढ-उतार येतील, म्हणून तुम्ही विचार न करता कोणतेही आर्थिक व्यवहार करणे टाळावे, अन्यथा तुम्ही चुकीचे निर्णय घेऊ शकता. कामाच्या ठिकाणी घाईघाईने केलेले काम तुम्हाला डोकेदुखीचे कारण बनू शकते, त्यामुळे तुम्ही काळजीत असाल. विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ आहे, त्यामुळे ते स्पर्धांमध्ये यश मिळवू शकतात. आज लहान व्यावसायिक काहीसे चिंतेत दिसू शकतात.
