Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 23 January: मेष ते कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुक्रवारचा दिवस कसा असेल?

Aajche Rashi Bhavishya 23 January: मेष ते कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुक्रवारचा दिवस कसा असेल?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: कसा असेल शुक्रवारचा दिवस, 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 22, 2026, 10:41 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 23 January: मेष ते कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुक्रवारचा दिवस कसा असेल?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 January 2026 in Marathi: आज शुक्रवार, 23 जानेवारी 2026 आहे. या दिवशी विशेष योग तयार होत आहे. आज अनेक राशींना त्याचे परिणाम जाणवतील. 23 जानेवारी 2026 रोजी तुमच्या राशीसाठी (आज का राशिफल) ग्रहांच्या स्थिती कोणत्या संयोगाने निर्माण होत आहेत? ज्योतिषी प्रीतिका मजुमदार यांच्याकडून जाणून घेऊया तुमचा दिवस कसा जाईल...

मेष
आज तुमच्यासाठी शुभ राहील. तुम्हाला सरकार आणि प्रशासनाकडून पाठिंबा मिळेल. समाजात तुमचा आदर वाढेल. तुम्ही शारीरिक आणि भावनिकदृष्ट्या प्रगती कराल. आज तुम्हाला सर्जनशील उर्जेने परिपूर्ण वाटेल. तुम्ही बऱ्याच काळापासून पुढे ढकलत असलेली अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी देखील हा एक चांगला दिवस आहे. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबासह पर्यटन स्थळांना भेट देण्याचा आनंद मिळेल.

वृषभ
आज तुमच्यासाठी चांगला दिवस असेल. दूरस्थ शिक्षणात सहभागी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात यश मिळेल. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे नाते दृढ होईल. तुमच्या आक्रमक स्वभावावर आणि तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. शारीरिक थकवा आणि मानसिक चिंता तुम्हाला अस्वस्थ ठेवतील. आज जे विद्यार्थी हाती घेतात ते कोणतेही काम मनापासून आणि मनाने करतात, त्यांना नक्कीच यश मिळेल.

मिथुन
आजचा दिवस फायदेशीर असेल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. सामाजिक जीवनात प्रगती होईल. व्यवसायाशी संबंधित प्रयत्नांमधून तुम्हाला फायदा होईल. हा दिवस संग्रह, प्रवास आणि उत्पन्नासाठी चांगला आहे. तुम्हाला सरकार आणि मित्र आणि नातेवाईकांकडून फायदा होईल. त्यांच्याकडून भेटवस्तू मिळण्यास तुम्हाला आनंद होईल. तुम्हाला त्यांच्याबद्दल थोडी काळजी वाटू शकते. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

कर्क
आज व्यवसाय चांगला राहील. तुम्ही चांगले नफा मिळवू शकाल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्ही आज सामाजिक कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान द्याल. यामुळे तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. सरकारी मदतीमुळे गोष्टी सोप्या होतील. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासातून विचलित होऊ शकतात. तुम्हाला आज तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्या कुटुंबात आनंद, शांती आणि समृद्धी आणेल. जे आधीच आजारी आहेत त्यांना बरे वाटेल. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहाल. अचानक प्रवास टाळा, कारण यामुळे अस्वस्थता येऊ शकते. तुमच्या शरीरात उर्जेचा अभाव काम करण्याची तुमची प्रेरणा कमी करेल. अचानक, अनपेक्षित खर्च तुमच्यावर आर्थिक भार टाकू शकतात.

कन्या -
आजचा दिवस नोकरी करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत घेऊन येईल. तुम्ही तुमच्या आर्थिक नियोजनाचे नियोजन करू शकाल. आज तुमची सर्जनशीलता सर्वोत्तम पातळीवर असेल. तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी वाटाल. तुमच्या करिअरला नवीन दिशा देण्यासाठी कोणीतरी मदत करेल. आज कोणत्याही कामात अतिरेक करणे किंवा अति उत्साही असणे टाळा.

तूळ
आज सकारात्मक विचार ठेवा, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुमची प्रगती होईल. तुमच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असेल. कामावर काहीतरी नवीन सुरू करण्याची शक्यता असेल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. आज तुम्हाला नवीन उर्जेची लाट जाणवेल. आज तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि कौशल्याचा वापर करून सर्वात कठीण समस्या सोडवाल. तुमचे विरोधक देखील मैत्रीचा हात पुढे करतील.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित परिणाम घेऊन येईल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडतील, ज्यामुळे नफा आणि प्रगतीची संधी मिळेल. तुमच्या भावंडांशी तुमचे जवळचे नाते निर्माण होईल. आज नशीब तुमच्या बाजूने असेल. विद्यार्थी नवीन अभ्यासक्रमात सामील होऊ शकतात.

धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. कामात व्यस्तता असेल. घरातील कामांबद्दल तुम्हाला नैराश्य वाटू शकते. कोणाशीही सतत होणारे मतभेद संपतील. इतरांशी बोलताना संतुलित विचार ठेवा. कोणाच्या भावनांवर चर्चा केल्याने तुमचे नुकसान होऊ शकते. तुमच्या मुलांचे यश तुमचा आनंद द्विगुणित करेल.

मकर
आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी शुभ राहील. व्यवसायात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. आज तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा तुमच्या शत्रूंचा प्रयत्न अयशस्वी होईल. तुम्ही तुमची कामे सहजपणे पूर्ण कराल.

कुंभ
तुमचा दिवस आनंदी राहील. अविवाहित लोकांना आज लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहाल. तुमचा दिवस संमिश्र राहील. तुमच्या सरळपणाचा फायदा इतर घेऊ शकतात. ऑफिसमध्ये कामाचा ताण वाढू शकतो. वरिष्ठांकडून दबाव येईल.

मीन
आज आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यात रस वाढेल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. कोर्टाच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगा. आज ऑफिसमधील तुमच्या कामावर तुमचा बॉस खूश असेल. तुमचे आकर्षक व्यक्तिमत्व सर्वांना आकर्षित करेल. प्रेमसंबंध गोड राहतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

