English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
Aajche Rashi Bhavishya 23 March 2026: ग्रहांचा अद्भुत संयोग, सिंहसह 5 राशीच्या लोकांवर होणार कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 March 2026 in Marathi: सोमवार, 23 मार्च, अनेक राशींसाठी शुभ संकेत घेऊन येत आहे, तर काहींना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देत आहे. आजचे टॅरो कार्ड वाचन जीवनातील अनेक महत्त्वाची रहस्ये आणि संकेत उघड करत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 09:55 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 March 2026 in Marathi: ग्रहांची ऊर्जा आणि देवी स्कंदमातेचा आशीर्वाद अनेक राशींसाठी विशेष संकेत घेऊन येत आहेत. प्रसिद्ध टॅरो कार्ड वाचक आणि ज्योतिषी नितिका शर्मा यांच्या मते, धनु आणि मकर राशीला काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो, तर मेष आणि कुंभ राशीसाठी आनंदाचे दरवाजे आणि नवीन संधी खुल्या होऊ शकतात. चला, सर्व 12 राशींसाठी आजचे टॅरो राशीभविष्य आणि दिवस सुधारण्यासाठी विशेष टिप्स जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष
आज कुटुंबात आनंद नांदेल. वातावरण हलकेफुलके आणि सकारात्मक राहील. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत काही बदल केल्यास जीवन अधिक मनोरंजक होऊ शकते. समाजात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.

वृषभ
आज तुमचा राग आणि मत्सर यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कोणताही घाईचा निर्णय हानिकारक ठरू शकतो. विशेषतः, तुमच्या मुलांशी संबंधित चिंतांकडे दुर्लक्ष करू नका.

मिथुन 
आज मानसिक ताण निर्माण करणाऱ्या गोष्टी टाळा. लहानसहान बाबींवरून वाद होण्याची शक्यता आहे. एखादा जवळचा नातेवाईक त्रास देऊ शकतो, त्यामुळे सावध रहा.

कर्क 
प्रवास शक्य आहे, पण त्याचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. स्वतःची काळजी घ्या. काही जण आध्यात्मिक किंवा धार्मिक कार्यात सहभागी होतील, ज्यामुळे मनःशांती मिळेल.

सिंह 
आज आर्थिक व्यवहारांमध्ये, विशेषतः ओळखीच्या लोकांसोबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. निष्काळजीपणामुळे नातेसंबंध बिघडू शकतात. घर, वाहन किंवा मालमत्तेवर खर्च होण्याची शक्यता आहे.

कन्या 
कामाच्या ठिकाणी सतर्कता ही तुमची ताकद असेल. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायातील व्यवहारांबाबत सावधगिरी बाळगा. चांगली बातमी अशी आहे की सहकाऱ्यांच्या मदतीने प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात.

तूळ 
शिक्षण, स्पर्धा आणि मुलांशी संबंधित बातम्या समाधानकारक असू शकतात. तथापि, तुम्हाला विनाकारण कोणावर तरी राग येऊ शकतो; त्यावर नियंत्रण ठेवणे चांगले.

वृश्चिक
अनावश्यक वाद टाळणे शहाणपणाचे आहे. लहानसहान गोष्टींना अवास्तव महत्त्व दिल्यास नात्यांमध्ये ताण येऊ शकतो. जे काळाबरोबर चालतात तेच समस्या टाळू शकतात, म्हणून तुम्हीही तसेच केले पाहिजे.

धनु 
आज तुम्हाला तुमच्या ध्येयांबद्दल थोडा गोंधळ वाटू शकतो. लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, तुमच्या सवयी आणि व्यसनांवर नियंत्रण ठेवा; तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकाल.

मकर
काही आव्हाने आणि मतभेद निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे मनात अस्वस्थता येऊ शकते. अनावश्यक वाद टाळणे आणि संयम बाळगणे उत्तम राहील.

कुंभ 
आजचा दिवस आनंद आणि व्यस्तता या दोन्हींनी भरलेला असेल. नवीन संधी उपलब्ध होतील, त्यामुळे त्यांचा सुज्ञपणे स्वीकार करा. प्रवास फायदेशीर ठरू शकतो आणि अनपेक्षित लाभ होण्याची शक्यता आहे.

मीन 
आज एका विशिष्ट कामाबाबत चिंता कायम राहू शकते. इतरांशी अनावश्यक स्पर्धा टाळा. अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. व्यवसायात सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

