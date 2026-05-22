/Aajche Rashi Bhavishya 23 May 2026: 23 मे उभयचरी योगाचा शुभसंयोग, मेष ते मीन राशीच्या लोकांचा कसा असेल दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 May 2026 in Marathi: 23 मे रोजी शनिवार आहे आणि चंद्र सिंह राशीत प्रवेश करेल, जिथे केतू आणि चंद्राच्या युतीमुळे ग्रहण होईल. पण या सर्वांच्या दरम्यान, चंद्र उद्या माघ नक्षत्रात मंगळासोबत नववी आणि पाचवी युती करेल.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 May 2026 in Marathi: चंद्र सिंह राशीतून मघा नक्षत्रासोबत भ्रमण करणार आहे, जिथे चंद्र आणि केतू यांची युती होऊन ग्रहण लागेल. तथापि, बुध आणि सूर्य हे देखील चंद्रापासून दहाव्या घरात योग तयार करत आहेत, ज्यामुळे बुधादित्य योग तयार होत आहे. 23 मे, मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व राशींसाठी कसा असेल?
मेष
मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी कौटुंबिक जीवनाच्या बाबतीत संमिश्र दिवस असेल. एखाद्या गोष्टीवरून तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि तुमच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज आहे. पंचम स्थानातील चंद्रग्रहणामुळे तुम्हाला मानसिक गोंधळ होऊ शकतो. तथापि, तुमच्या राशीत मंगळ असल्यामुळे, तुम्ही परिस्थिती हाताळण्यात यशस्वी व्हाल आणि धाडसी निर्णयांचे फळ मिळेल. ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित कामाचा तुम्हाला फायदा होईल.
वृषभ
वृषभ राशीच्या व्यक्तींना उद्या, २३ मे रोजी, चैनीच्या वस्तूंसंबंधी तांत्रिक समस्यांमुळे अडचणी येऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या आईच्या आरोग्याबद्दलही चिंता वाटू शकते. तुमच्या व्यवसायातील नफा सामान्य राहील, परंतु तुमचा खर्च वाढू शकतो. तुम्हाला शेजारी किंवा मित्राकडून मदत मिळू शकते. सामाजिक क्षेत्रात तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमच्या प्रेम जीवनासाठी दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या प्रिय व्यक्तीसोबत अविस्मरणीय क्षण घालवण्याची संधी मिळेल.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी एक सुखद दिवस असेल. तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या घरात चंद्राच्या गोचरमुळे काही बाबतीत मानसिक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तुम्हाला वाहनावर खर्चही येऊ शकतो. तथापि, तुमच्या राशीतील गुरू आणि शुक्राच्या प्रभावामुळे आर्थिक लाभाच्या संधीही मिळतील. तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवनात तुमच्या जोडीदारासोबत सुखद आणि आनंददायी वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्ही तुमच्या मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. भाग्य उद्या तुमच्यासाठी अनपेक्षित लाभ निर्माण करेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांनी आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. अनपेक्षित परिस्थितीमुळे अनावश्यक खर्च होऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या नातेवाईकांसोबतही संयम बाळगावा, कारण मतभेद आणि वाद होण्याची शक्यता आहे. काळजीपूर्वक वाहन चालवा. तुमच्या राशीपासून दुसऱ्या घरात केतूसह चंद्राचे भ्रमण तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम करू शकते. ज्यांना रक्तदाबाचा त्रास आहे त्यांनी आपल्या आहाराकडे आणि संयमाकडे विशेष लक्ष द्यावे. इतरांच्या कामात गुंतण्याऐवजी आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक चांगले होईल.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांसाठी मानसिक गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्ही विचारांच्या आणि कल्पनेच्या दुनियेत हरवून जाऊ शकता. कामाच्या ठिकाणी तुमचे विरोधक सक्रिय असतील आणि तुम्हाला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तुम्ही आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. इतरांच्या प्रभावाखाली कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण ते तुमची दिशाभूल करू शकतात. तुमच्या वडिलांच्या शब्दांकडे आणि त्यांच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी एक मनोरंजक आणि सुखद दिवस असेल. तुम्हाला तुमच्या वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळतील. तुमचे काम सुरळीतपणे पार पडेल. दिवसाच्या पहिल्या भागात तुम्ही काही प्रलंबित कामे पूर्ण करू शकाल, तर दुसरा भाग आनंददायी असेल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत प्रवास करण्याची संधीही मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला धार्मिक कार्यांमध्ये रस वाटेल. तुम्हाला सामाजिक क्षेत्रात आदर मिळेल. तथापि, चंद्र तुमच्या राशीपासून बाराव्या घरातून भ्रमण करत असल्याने, तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा आणि तुम्हाला आधीपासून काही आरोग्य समस्या असल्यास खबरदारी घ्या.
तूळ
23 मे रोजी, चंद्र तुमच्या राशीपासून अकराव्या घरात दिवस-रात्र भ्रमण करेल, त्यामुळे तुमचा दिवस आर्थिक बाबतीत संमिश्र राहील. तुमच्या उत्पन्नासोबत तुमचा खर्चही वाढेल. तुम्हाला तुमच्या मुलांसोबत आनंदाचा वेळ घालवता येईल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला शेजारी आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. व्यावसायिकांना त्यांच्या चातुर्याचा आणि मुत्सद्दी नियोजनाचा फायदा होईल. अडकलेले पैसे परत मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास तुम्हाला यश मिळेल.
वृश्चिक
तुम्हाला नवीन कामाची जबाबदारीही मिळू शकते. करिअर आणि कामाच्या बाबतीत वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस चढ-उतारांनी भरलेला असेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी काही कामाचा ताण जाणवू शकतो, ज्यामुळे मानसिक त्रास होऊ शकतो. तुम्हाला अचानक काही नवीन काम दिले जाऊ शकते. तुम्ही अधिकाऱ्यांशी वाद घालणे टाळावे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात, तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल; त्यांना काही आरोग्य समस्या असू शकतात. तथापि, कौटुंबिक व्यवसायात गुंतलेल्यांनाही नफा मिळवण्याची संधी मिळेल. प्रवासाची शक्यता असू शकते.
धनु
उद्याचा दिवस धनु राशीसाठी आर्थिक बाबतीत फायदेशीर असेल. तुम्हाला तुमच्या हुशार योजनांचा फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. कौटुंबिक जीवनात, तुम्हाला नातेवाईकांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही एक प्रलंबित काम पूर्ण करू शकाल. तुम्हाला शिक्षण आणि अध्यापनात यश मिळेल. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम, सुसंवाद आणि आपुलकी वाढेल. तुम्हाला तुमचे वडील आणि कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. धार्मिक कार्यांमधील तुमची आवड वाढेल.
मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी संमिश्र परिणाम घेऊन येईल. आठव्या घरात चंद्राच्या स्थितीमुळे लक्ष विचलित होऊ शकते. कामात अनास्था कायम राहू शकते. तुम्ही गोंधळ आणि विचारांमध्ये हरवून जाऊ शकता. आर्थिक निर्णय घेताना तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, अन्यथा तुम्हाला नुकसान होऊ शकते. तुमच्या वडिलांचा पाठिंबा आणि मार्गदर्शन फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचाही फायदा होऊ शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल, अन्यथा तुम्हाला तुमच्या प्रिय व्यक्तीच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल. वाहने आणि घरगुती उपकरणांवर पैसे खर्च होऊ शकतात.
कुंभ
आज चंद्राचे पाचव्या घरात होणारे भ्रमण कुंभ राशीसाठी शुभ राहील. तुमचा रोमँटिक मूड तुमच्या प्रिय व्यक्तीला आश्चर्यचकित करू शकतो. तुम्ही तुमच्या तांत्रिक ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा घेऊ शकाल. तुमचे ग्रह तुमच्या शिक्षणात यश मिळण्याचे संकेत देत आहेत. प्रवासाच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि प्रोत्साहन मिळू शकते. तुम्ही एखाद्या जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीला किंवा मित्राला भेटू शकता. तुम्ही काही समाजकार्यही हाती घेऊ शकता. संध्याकाळ आनंददायी असेल.
मीन
मीन राशीसाठी खर्चिक दिवस असेल. आरोग्य आणि उपकरणांवर पैसे खर्च होऊ शकतात. कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल, परंतु तुम्हाला तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवावा लागेल. प्रवास करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला विरोधकांपासूनही सावध राहण्याची गरज आहे. जर तुम्ही मालमत्तेच्या व्यवहाराचा विचार करत असाल, तर सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे चौकशी करा. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत एका स्वादिष्ट जेवणाचा आनंद घेण्याची संधीही मिळेल. तुम्हाला व्यवसायात आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)