Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 23 October: भाऊबीजेचा दिवस कोणत्या राशीसाठी ठरेल खास, भावा-बहिणीचं नातं होईल आणखी घट्ट

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 October 2025 in Marathi: कसा असेल भाऊबीजेचा दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 22, 2025, 04:01 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 October 2025 in Marathi: 3 ऑक्टोबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशी करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल हे जाणून घेऊया. उद्याची राशी जाणून घेऊया.

मेष

आजचा दिवस फायदेशीर असेल. बुद्धिमत्ता आणि कार्यक्षमता प्रगतीच्या संधी प्रदान करेल, परंतु खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे. व्यवसायिकांना फायदेशीर सौदे मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन मिळेल. तुमच्या प्रेम जीवनात संतुलन राखा, अन्यथा वाद होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबासोबतचा वेळ आनंददायी असेल.

वृषभ

दिवस संमिश्र असेल. भावनांवर आधारित निर्णय घेणे टाळा, अन्यथा तुम्हाला पश्चात्ताप होईल. तुमच्या जोडीदाराशी काही मतभेद असू शकतात, परंतु प्रेम कायम राहील. तुम्ही तुमच्या प्रियकरासोबत संस्मरणीय क्षण घालवाल. विद्यार्थी कठोर परिश्रमाने यश मिळवतील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे.

मिथुन

आजचा दिवस व्यस्त असेल. तुमच्या मुलाच्या शिक्षणाशी संबंधित काहीतरी तुमचे लक्ष वेधून घेईल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसायात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कामात निष्काळजी राहू नका. तुमच्या प्रेम जीवनात सुसंवाद आणि प्रवास असेल.

कर्क

आजचा दिवस खास असेल. व्यवसायाच्या व्यवहारात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जुने वाद मिटू शकतात, परंतु प्रयत्न करावे लागतील. तुम्हाला खरेदी करावीशी वाटेल. मित्राकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या मुलांचा अभिमान वाटेल. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढेल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल.

सिंह 

दिवस शुभ राहील. काही कामात यश मिळाल्याने आनंद मिळेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह शुभ कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हाल. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी खुल्या होतील. परदेश व्यापारात सहभागी असलेल्यांना फायदा होईल.

कन्या 

कुटुंबात उत्साहाचे वातावरण असेल. व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळेल. नोकरी शोधणाऱ्यांना यश मिळेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. मालमत्ता खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुमचे प्रेम जीवन नवीन वळण घेईल. स्वादिष्ट जेवण शक्य आहे.

तूळ 

आज कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. पालकांच्या आशीर्वादाने दिवसाची सुरुवात करा. प्रेमसंबंध दृढ होतील. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा, कारण नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वाहन चालवताना काळजी घ्या. अचानक आर्थिक फायदा आनंद देईल, परंतु तुमचा मित्राशी वाद होऊ शकतो.

वृश्चिक राशीभविष्य

दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळेल. धार्मिक कार्यात रस वाढेल. तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याने अडचणी कमी होतील. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. कामावर तुमच्या वरिष्ठांचा सल्ला फायदेशीर ठरेल.

धनु 

आजचा दिवस आनंदाचा असेल. कामावर तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. काही लोक तुमच्या प्रगतीचा हेवा करतील. तुमच्या प्रियकराकडून अचानक भेटवस्तू मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय फायदेशीर ठरेल. तुम्ही उधार दिलेले पैसे परत मिळू शकतात. तुमच्या वडिलांकडून फायदा होण्याची शक्यता आहे.

मकर 

दिवस व्यस्त असेल. घरातील कामे पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. तुमच्या आहाराची काळजी घ्या; पोटाच्या समस्या उद्भवू शकतात. तुम्हाला समाजसेवेत रस असेल. अविवाहित लोकांना लग्नाचे प्रस्ताव येतील.

कुंभ 

दिवस चढ-उतारांनी भरलेला असेल. तुमचा राग नियंत्रित करा, अन्यथा वाद वाढू शकतात. तुमचे वडील तुम्हाला एक जबाबदारी सोपवतील, जी तुम्ही वेळेवर पूर्ण करावी. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि पाठिंबा मिळेल. राजकारणात रस असलेल्यांना संधी मिळू शकतात.

मीन

दिवस फायदेशीर राहील. मालमत्तेच्या वादात विजय मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या. कामाच्या ठिकाणी कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका. लहान व्यवसायांना अपेक्षित नफा दिसेल. तुमचे प्रेम जीवन उत्साहवर्धक असेल. तुम्ही आज एक मोठा निर्णय घेऊ शकता.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

