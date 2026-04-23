Horoscope : कसा असेल 24 एप्रिल 2026 चा दिवस, 4 राशींचं नशिब पालटणार

कसा असेल 24 एप्रिल 2026 चा शुक्रवारचा दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 11:06 PM IST
मेष
तुमच्या वडिलांच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा होईल. आज आर्थिक व्यवस्था वेळेवर होईल, ज्यामुळे तुम्हाला मनःशांती मिळेल. तथापि, घरातील जुन्या वादांमुळे संध्याकाळी भांडण होऊ शकते.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ
तुम्ही घरापासून दूर एखाद्या खास व्यक्तीसोबत चांगला वेळ घालवाल. दिवसभर तुमचे मानसिक आरोग्य चांगले राहील. तुम्हाला तुमच्या आवडीचे जेवणही मिळेल.

मिथुन
जर तुम्ही कुठे गुंतवणूक केली असेल, तर तुम्हाला चांगला परतावा मिळू शकतो. याव्यतिरिक्त, २४ एप्रिल २०२६ रोजी तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि नातेसंबंध अधिक दृढ होतील.

कर्क
घरात काही वाद निर्माण झाला असेल, तर तो सुटणार नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या दिवशी तुम्हाला अडकलेले जुने पैसे मिळतील. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायलाही मिळेल.

सिंह
कामाच्या ठिकाणी कोणीतरी तुमचा गैरसमज करून घेईल, ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होईल. तथापि, तुमच्या बॉसने दिलेले काम वेळेवर पूर्ण होईल. शिवाय, तुमच्या वडिलांचे आरोग्य सुधारेल आणि अहवाल चांगले येतील.

कन्या
जर तुम्ही कर्जासाठी अर्ज केला असेल, तर तो मंजूर होऊ शकतो. तथापि, या काळात तुम्हाला एकटेपणा जाणवेल. तुमच्या आरोग्याबाबत बोलायचे झाल्यास, डोकेदुखी कमी होणार नाही.

तूळ
एखादी खास व्यक्ती लग्नाचा प्रस्ताव देऊ शकते. २४ एप्रिल २०२६ रोजी तुमची आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहणार नाही. तथापि, घसा खवखवणे कायम राहू शकते.

वृश्चिक
तुमच्या वडीलधाऱ्यांचे आरोग्य चांगले राहील, ज्यामुळे मनःशांती मिळेल. २४ एप्रिल २०२६ रोजी घरातील वातावरण सुधारेल. या दिवशी आर्थिक चणचणही दूर होऊ शकते, कारण तुम्हाला कुठेतरी अडकलेले काही पैसे अचानक मिळतील.

धनु
जर तुमच्या कुटुंबातील कोणी आजारी असेल, तर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल. शिवाय, एका मोठ्या बोनसमुळे आर्थिक अडचणी दूर होतील. याव्यतिरिक्त, कोणतेही वाद मिटण्याची शक्यता आहे.

मकर
काही महत्त्वाचे काम पूर्ण झाल्याने तुम्हाला आनंद होईल. हा दिवस तुम्हाला नातेसंबंध दृढ करण्याची संधी देईल. तथापि, पोटदुखी कमी होणार नाही.

कुंभ
जर तुमचे पैसे कुठे अडकले असतील, तर ते तुम्हाला मिळणार नाहीत. २४ एप्रिल २०२६ हा नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शुभ दिवस आहे. या दिवशी तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत चांगला वेळ घालवाल.

मीन
तुमचे धैर्य वाढेल. तुम्ही तुमच्या लहान भावासोबत चांगला वेळ घालवाल. याशिवाय, २४ एप्रिल २०२६ रोजी पैसे कमावण्याचे मार्ग खुले होतील.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

