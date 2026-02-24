Aajche Rashi Bhavishya 24 February 2026: पंचग्रही योग वाढवणार टेंशन, 'या' 3 राशीच्या लोकांनी राहावं अलर्ट

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 24 February 2026 in Marathi: 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी मेष राशीने त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करून चांगला दिवस घालवला पाहिजे. वृषभ राशीने त्यांच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवावे आणि प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील. मिथुन राशीच्या लोकांमध्ये वाद होऊ शकतो आणि अचानक खर्च वाढू शकतो. कर्क राशीला अपेक्षित यश मिळेल आणि मुलांना लक्षणीय कामगिरी मिळू शकते. प्रत्येक राशीसाठी दिवस कसा असेल ते जाणून घ्या.
मेष
या राशीच्या लोकांमध्ये त्यांच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल. आर्थिक अडचणी दूर झाल्याने सुटकेचा नि:श्वास सोडला जाईल. त्यांना त्यांच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याची संधी देखील मिळू शकते. त्यांच्या मुलांबद्दलच्या काही गोष्टी तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. दिवस चांगला जाईल.
वृषभ
या राशीच्या लोकांना त्यांच्या भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल. लोक त्यांच्या विचारांची आणि वागणुकीची प्रशंसा करतील. त्यांच्या जीवनसाथीशी त्यांचे नाते आणखी मजबूत होऊ शकते. कोणत्याही मोठ्या समस्या आपोआपच सुटतील. तुम्हाला तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवावे लागेल.
मिथुन
या राशीचे लोक वादात अडकू शकतात, ज्यामुळे त्यांना कोर्टात जावे लागू शकते. काही महत्त्वाची कामे अर्धवट राहू शकतात. इतरांवर अवलंबून राहिल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात. खर्चात अचानक वाढ झाल्याने त्रास होईल.
कर्क
या राशीचे लोक आज व्यवसायाच्या सहलीला जाऊ शकतात, जिथे त्यांना अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबातील सदस्य तुमच्या प्रेमप्रकरणांना मान्यता देऊ शकतात. मुलाचे यश तुमच्यासाठी अभिमानाचे कारण असेल. तुमचा संगीताकडे कल जास्त असेल.
सिंह
या राशीच्या लोकांना काही कारणास्तव टीकेला सामोरे जावे लागू शकते. राजकारणात सहभागी असलेल्यांनी त्यांच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे, कारण परिस्थिती तीव्र वादात बदलू शकते. शत्रू सक्रिय होऊ शकतात. कुटुंबातील परिस्थिती देखील वाईट असेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
कन्या
या राशीचे लोक नवीन प्रकल्प सुरू करू शकतात. परदेश प्रवासाची शक्यता देखील आहे. दिवसाच्या सुरुवातीला तुम्हाला काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील. लोक तुमच्या वर्तनाची प्रशंसा करतील. तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल.
तूळ
या राशीच्या लोकांना आज मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. जुन्या आरोग्य समस्या पुन्हा उद्भवू शकतात. अज्ञात भीती कायम राहतील. चुकीच्या लोकांशी संगत केल्याने तुमची प्रतिमा खराब होईल. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.
वृश्चिक
या राशीच्या लोकांना त्यांच्या उत्पन्नात झपाट्याने वाढ होईल. नोकरदार व्यक्ती कामावर चांगली कामगिरी करतील. लोक तुमच्या वागण्याने प्रेरित होतील. जुन्या मित्रांना भेटणे आनंददायी असेल. घर किंवा दुकान यासारखी नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याची शक्यता आहे.
धनु
या राशीच्या लोकांनी इतरांच्या कामात हस्तक्षेप करणे टाळावे. काही कारणास्तव घरातील कामे विस्कळीत होऊ शकतात. आरोग्याच्या चिंता देखील कायम राहतील. मधुमेहींनी नियमित तपासणीचे वेळापत्रक निश्चित करावे. त्यांना त्यांच्या सासरच्या लोकांकडून चांगली बातमी मिळेल.
मकर
या राशीची प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. प्रेमविवाहातील कोणतेही अडथळे दूर होऊ शकतात. नशीब त्यांच्या बाजूने असेल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. अनुभवी लोकांचा सल्ला खूप उपयुक्त ठरेल.
कुंभ
राजकारणात सहभागी असलेल्या या राशीच्या लोकांना षड्यंत्राचे बळी पडू शकतात. काही लोक तुमच्या मेहनतीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील. आरोग्याशी संबंधित समस्या तुमच्यासाठी समस्या निर्माण करेल. तुम्हाला लग्नाचे चांगले प्रस्ताव येऊ शकतात.
मीन
या राशीचे लोक त्यांच्या कुटुंबासह धार्मिक सहलीला जाऊ शकतात. मुले त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतील. अनुभवी लोकांच्या सल्ल्याचे पालन करणे फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला कमिशन म्हणून मोठी रक्कम मिळू शकते. व्यवसाय देखील फायदेशीर राहील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)