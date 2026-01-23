Aajche Rashi Bhavishya 24 January: माघ महिन्यातील खास शनिवार, मेष-वृषभ राशीसाठी ठरेल लाभदायी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 24 January 2026 in Marathi: आजचा दिवस मेष, वृषभ आणि कर्क राशीसह अनेक राशींसाठी शुभफळ घेऊन येतो. शनिवार असल्याने शनिदेवाच्या विशेष आशीर्वादांचे संयोजन आहे. आज सूर्य मकर राशीत आणि चंद्र मीन राशीत असेल, जो शुभ, आर्थिक लाभ आणि अनेक राशींसाठी नवीन संधी दर्शवितो.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी तणावपूर्ण असेल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील. तुम्ही नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आखाल. कोणाच्याही सल्ल्याने फसवू नका. महत्त्वाची कामे उद्यापर्यंत पुढे ढकलू नका आणि योग्य कामांवर तुमची ऊर्जा केंद्रित करा, ती वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करा. कोणत्याही प्रलंबित आर्थिक बाबी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांना नवीन अभ्यासक्रमात दाखल करू शकता.
वृषभ
नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला असेल. व्यवसायातही तुम्हाला चांगला नफा दिसेल. जर तुमचा कौटुंबिक वाद बराच काळ सुरू असेल तर तो मिटत असल्याचे दिसते. तुम्ही तुमच्या मुलांना दिलेले वचन पूर्ण करावे लागेल. तुम्ही तुमच्या वडिलांना सहलीला घेऊन जाऊ शकता. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित खटला तुम्ही जिंकण्याची शक्यता आहे.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवावे लागेल. जर कुटुंबातील एखाद्या सदस्याने तुम्हाला सल्ला विचारला तर तुम्हाला लक्ष द्यावे लागेल. तुमच्या आईची तब्येत बिघडू शकते. तुम्ही अनावश्यकपणे धावपळ कराल, ज्यामुळे तुमचा ताण वाढेल. तुम्ही तुमच्या घरासाठी काही घरगुती वस्तू खरेदी करू शकता. तुमचे राजकीय पाऊल काळजीपूर्वक उचला.
कर्क
गुंतवणुकीच्या बाबतीत आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल, परंतु नुकसान होण्याची शक्यता आहे, म्हणून तुमच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करा. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल. सावधगिरीने एखाद्याशी भागीदारी करा. परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या परीक्षा पूर्ण केल्या असतील. तुम्ही नवीन घर किंवा दुकान खरेदी करू शकता.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही इतरांच्या बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करणे टाळावे. तुम्ही घरी धार्मिक समारंभ आयोजित करू शकता आणि जर तुमचे पैसे गमावले असतील तर ते परत मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. तुम्ही सांगितलेल्या एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला थोडी काळजी वाटू शकते. एखाद्यावर प्रेम करणारे अविवाहित लोक त्यांच्या भावना लगेच व्यक्त करू शकतात आणि त्यांना चांगले परिणाम मिळतील. सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन तुम्ही चांगले नाव कमवाल.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खर्चाने भरलेला असेल. तुम्हाला डोळ्यांशी संबंधित समस्या येऊ शकते. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याने सांगितलेल्या गोष्टीने तुम्हाला नाराज वाटू शकते. तुमचे एखादे लपलेले रहस्य कुटुंबातील सदस्यांना उघड होऊ शकते, ज्यामुळे तुमचा ताण वाढेल आणि संघर्ष वाढतील. तुम्हाला तुमच्या मुलांच्या सहवासाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तुमच्या नात्यात नवीनता येईल. तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी चांगले संबंध राहतील.
तुळ
उत्पन्नाच्या बाबतीत आजचा दिवस तुमच्यासाठी कमकुवत असेल. चढ-उतार आणि चढ-उतार तुम्हाला अस्वस्थ करतील. तुम्ही नवीन घराचे बांधकाम सुरू करू शकता. जर तुम्ही सहलीला गेलात तर एखादी प्रिय वस्तू हरवण्याची किंवा चोरीला जाण्याची शक्यता आहे. वाहन बिघाडामुळे तुमच्या समस्या वाढतील. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. मालमत्ता विभागणी देखील होऊ शकते, ज्यामध्ये तुम्हाला वरिष्ठ सदस्यांचा सल्ला घ्यावा लागेल.
वृश्चिक
आज तुमच्या आरोग्याकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. कोर्टाशी संबंधित बाबींसाठी तुमचे डोळे आणि कान उघडे ठेवा आणि कोणाशीही अनावश्यक वाद टाळा. काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याचे तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. कामावर, स्वतःच्या कामात लक्ष द्या. तुम्ही कोणाशीही महत्त्वाची माहिती शेअर करणे टाळावे. आज तुमच्या सुखसोयी आणि सुखसोयींमध्ये वाढ होणार आहे.
धनुष्य
आज तुमच्यासाठी अडचणी आणेल. तुम्हाला तुमच्या कामात अडथळे येत राहतील. तुमच्या बॉसशी तुमचा वाद देखील होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमची बढती होऊ शकते. तुमची मुले चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला त्यांच्या चिंता दूर करण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला धर्मादाय कार्यात खूप रस असेल. तुम्ही घेतलेला कोणताही प्रवास तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
मकर
आज, प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड देताना तुम्हाला संयम राखावा लागेल. व्यवसायातही तुम्हाला चांगला नफा दिसेल. तुम्हाला एखादी आवडती वस्तू भेट म्हणून मिळू शकते, जी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला सरकारी योजनांचा पूर्ण फायदा होईल. कामात तुम्हाला येणाऱ्या कोणत्याही समस्या दूर होताना दिसत आहेत. खूप दिवसांनी जुन्या मित्राला भेटून तुम्हाला आनंद होईल. राजकारणात सहभागी असलेल्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे.
कुंभ
नोकरी करणाऱ्यांना आज काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. विरोधकांच्या प्रभावापासून दूर राहा. शेअर बाजारात सहभागी असलेल्यांनी हुशारीने गुंतवणूक करावी. तुमचे वडील तुम्हाला जबाबदारी देतील आणि तुम्ही ती पूर्ण कराल. व्यवसायात तुम्हाला काही चढ-उतारांचा सामना करावा लागेल, परंतु तुम्ही चिकाटीने काम कराल.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आरोग्याच्या दृष्टीने कमकुवत असेल. तुमचे विरोधक कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला पराभूत करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु तुम्हाला तुमचे वाहने विचारपूर्वक वापरावी लागतील. महत्वाची माहिती कोणाशीही शेअर करणे टाळा. व्यवसायात, तुम्ही तुमच्या कामाच्या पद्धतींमध्ये बदल कराल, जे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या घरी पाहुण्यांचे आगमन आनंददायी वातावरण आणेल. तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही बराच खर्च कराल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)