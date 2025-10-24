Aajche Rashi Bhavishya 24 October: मकर, सिंह आणि मकर राशीच्या लोकांवर आज ग्रहांची कृपादृष्टी, भास्कर योगामुळे शुभ लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: आज, शुक्रवार,24 ऑक्टोबर 2025, कार्तिक महिना, उज्ज्वल पंधरवड्याच्या तिसऱ्या दिवशी, अनुराधा नक्षत्र आणि सौभाग्य योगाचे शुभ संयोजन तयार होत आहे. आज, काही राशींना ऊर्जा, करिष्मा आणि नवीन गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, तर काहींना आरोग्य आणि भागीदारीमध्ये अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागेल.
मेष
आज व्यवसायात आव्हानात्मक उपक्रम असतील. तुम्ही महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू करू शकता. भागीदाराच्या कामाबद्दल सावधगिरी बाळगा. तुमच्या पालकांशी तुमचे संबंध चांगले असतील आणि त्यांच्या मदतीने अनेक कामे पूर्ण होतील.
वृषभ
आज तुमचे कामाचे कौशल्य प्रभावी असेल. तुमचे लक्ष नवीन योजना अंमलात आणण्यावर असेल. चांगली गुंतवणूक करण्यासाठी त्वरित पावले उचला. तुम्हाला अनावश्यक खर्चाची जाणीव ठेवावी लागेल, अन्यथा तुम्हाला नंतर समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
मिथुन
आज तुमची ऊर्जा, करिष्मा आणि प्रभावीपणा त्यांच्या शिखरावर आहे. पोटाच्या समस्या, पित्त विकार किंवा रक्तदाब तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. तुम्ही कामावर तुमच्या विरोधकांवर मात कराल. नवीन वाहन खरेदी करण्यात तुम्हाला यश मिळेल.
कर्क
आज तुम्हाला काही आरोग्याशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. घरगुती आणि कामाच्या जबाबदारीमुळे सतत धावपळ होऊ शकते. आध्यात्मिक राहणे फायदेशीर ठरेल. तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होईल.
सिंह
तुम्ही उर्जेने परिपूर्ण असाल आणि आज काही धाडसी पावले उचलाल. सामाजिक कार्यामुळे तुमची लोकप्रियता वाढेल, ज्यामुळे तुमचे विरोधक चिडतील. असंतुलित आहार तुमच्या आरोग्याच्या समस्या वाढवू शकतो.
कन्या
तुम्ही आज आत्म-सुधारणा आणि विकासावर काही पैसे खर्च करू शकता. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे संबंध ताणले जाऊ शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटू शकते. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतील, ज्यामुळे चांगले शैक्षणिक निकाल मिळतील.
तूळ
आज घर आणि जमिनीच्या व्यवहारातून चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय आणि नोकरी दोन्हीमध्ये प्रगतीचे दरवाजे उघडतील. घराच्या सजावटीवर पैसे खर्च होतील आणि कौटुंबिक जीवन समाधानी राहील.
वृश्चिक
तुम्ही आज तुमचे काम अतिशय कार्यक्षमतेने आणि कार्यक्षमतेने कराल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. काही सामाजिक किंवा धार्मिक सेवा कार्य देखील हाती घेतले जाऊ शकते. तुम्ही कामावर एखाद्याच्या प्रेमात पडू शकता. तुमच्या वैयक्तिक जीवनातही आनंद येईल.
धनु
आज घर, कुटुंब आणि वैवाहिक बाबींशी संबंधित ताण कमी होईल. नवीन प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला मित्रांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळेल. नोकरी बदलण्याच्या योजना यशस्वी होतील आणि तुम्हाला एक महत्त्वपूर्ण संधी मिळू शकेल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल.
मकर
आज काही सरकारी काम पूर्ण केल्याने मानसिक ताण कमी होईल. मुलांशी संबंधित समस्या देखील लक्षणीयरीत्या कमी होतील. सरकारी कामात फायदे होतील. तुम्ही एखाद्या धार्मिक संस्थेत सामील होऊ शकता आणि सामाजिक कार्यातही रस घ्याल.
कुंभ
आजचे लक्ष नशीब आणि धर्म यासारख्या बाबींवर असेल. तुमच्या कारकिर्दीत मोठा बदल दिसून येईल. तुम्ही मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवाल, ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंद येईल. तुमच्या भावंडांसोबत तुमचे नाते चांगले राहील.
मीन
तुम्ही आज बाहेर जाण्याची योजना आखू शकता. तुमच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी, तुम्ही भविष्यातील योजनांसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या एका विशेष तंत्राचा वापर कराल. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी चांगले संबंध राखाल आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.
