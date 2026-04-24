  • Horoscope : 25 एप्रिल 2026 कसा असेल शनिवारचा दिवस?

Horoscope : 25 एप्रिल 2026 कसा असेल शनिवारचा दिवस?

25 एप्रिल, 2026 हा शनिवार असून, हा दिवस सिंह राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल असेल, ज्यामुळे त्यांना मान-सन्मान आणि आर्थिक लाभ मिळेल. मेष, कन्या, मकर, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, कारण व्यतिपात योग आरोग्य आणि करिअरमध्ये आव्हाने निर्माण करू शकतो. व्यावसायिकांसाठी, हा दिवस नवीन करार करण्यासाठी आणि नियोजित पद्धतीने काम करण्यासाठी शुभसंकेत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 24, 2026, 11:24 PM IST
Horoscope : 25 एप्रिल 2026 कसा असेल शनिवारचा दिवस?

मेष: आजचा दिवस थोडा धावपळीचा असू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तणावाची चिन्हे आहेत, परंतु अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

वृषभ: तुमच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचा तुम्हाला फायदा होईल आणि कुटुंबाकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. कामातील सांघिक कार्यामुळे यश मिळेल.

मिथुन: कामाचा भार वाढेल आणि तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. व्यावसायिक वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकतात, परंतु तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

कर्क: आरोग्य सुधारेल. नवीन शिक्षण किंवा कामात यश मिळेल. तुम्ही तुमच्या पालकांसोबत वेळ घालवाल.

सिंह: आजचा दिवस उत्तम आहे; तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी आदर मिळेल. नवीन मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. सामाजिक संबंध फायदेशीर ठरतील.

कन्या: करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि तुमची कामगिरी प्रशंसनीय असेल. तथापि, व्यतिपात योगामुळे, तुमच्या आरोग्याबाबत आणि आर्थिक बाबींबाबत सावधगिरी बाळगा.

तूळ: आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा. योग्य निर्णय घेतल्यास तुम्ही कर्जातून मुक्त होऊ शकता.

वृश्चिक: तुमचे पैसे परत मिळतील आणि तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मिळेल.

धनु: मालमत्ता किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. घेतलेले निर्णय तुमच्या विरोधात जाऊ शकतात.

मकर: आत्मविश्वास वाढेल. सांघिक कार्यामुळे तुम्हाला तुमचे काम पूर्ण करण्यास मदत होईल, परंतु व्यतिपात योगामुळे सावधगिरी बाळगा.

कुंभ: तुम्ही मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवाल आणि तुम्हाला मनःशांती मिळेल. तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळू शकतो.

मीन: कामाच्या ठिकाणी कार्यालयीन राजकारण टाळा. व्यतिपात योगामुळे आरोग्य आणि आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

