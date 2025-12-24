English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Aajche Rashi Bhavishya 25 December: ख्रिसमसच्या दिवशी चमकणार 6 राशीच्या लोकांचं नशिब, 25 स्पटेंबर रोजीचं भविष्य आणि लकी नंबर पाहा

Aajche Rashi Bhavishya 25 December: ख्रिसमसच्या दिवशी चमकणार 6 राशीच्या लोकांचं नशिब, 25 स्पटेंबर रोजीचं भविष्य आणि लकी नंबर पाहा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 December 2025 in Marathi: तुमच्या राशीच्या लोकांमध्ये धनलाभ आहे का? वृषभ-मिथुनसह 12 राशींचे भविष्य काय समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 24, 2025, 10:09 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 25 December: ख्रिसमसच्या दिवशी चमकणार 6 राशीच्या लोकांचं नशिब, 25 स्पटेंबर रोजीचं भविष्य आणि लकी नंबर पाहा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 December 2025 in Marathi: 25 डिसेंबर 2025 ख्रिसमसच्या या खास प्रसंगी ताऱ्यांच्या हालचाली तुमच्या आयुष्यात कोणते नवीन बदल घडवून आणतील? काही राशींना आर्थिक समृद्धी आणि नवीन करिअर प्रगती दिसेल, तर काहींना त्यांच्या आरोग्यावर आणि बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल.

मेष
आर्थिक क्रियाकलाप वाढतील. विविध व्यावसायिक प्रकल्पांवर तीव्र चर्चा होतील. कौटुंबिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मित्र आणि बँकांवर अवलंबून राहावे लागेल. मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.

वृषभ
कामाची कार्यक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करा. कौटुंबिक किंवा भावनिक समस्यांचा दैनंदिन कामांवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

मिथुन 
कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला लोकांकडून पाठिंबा मिळेल. पद्धतशीर बदल फायदेशीर परिस्थिती निर्माण करतील. जुन्या संपर्कांच्या फायद्यांमुळे तुम्हाला प्रोत्साहन मिळेल. आध्यात्मिक बाबींशी तुमचा संबंध वाढेल. तुमची सार्वजनिक प्रतिमा सुधारेल.

कर्क 
जास्त कामामुळे थकवा येऊ शकतो. तुमच्या आहाराची शुद्धता राखण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. लेखन आणि गायनात रस वाढेल. तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील. धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांना प्रवास करण्याची शक्यता आहे.

 सिंह
भावनिक नातेसंबंधांमुळे एखाद्या गोष्टीवर सहमत होण्यासाठी दबाव निर्माण होऊ शकतो. जुनी वचने पूर्ण करण्यात पैसा आणि वेळ खर्च होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीमुळे तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या प्रभावाचे क्षेत्र विस्तारेल.

कन्या 
कामाच्या ठिकाणी अनिश्चितता राहू शकते. मागील कामाशी संबंधित समस्या अडचणी निर्माण करू शकतात. विरोधकांशी सामना करण्यासाठी तुम्हाला योग्य रणनीती विकसित करावी लागेल. भावनिक संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे.

तुळ 
तुमच्या शैक्षणिक कामात मंद गतीने प्रगती होत असल्याने तुम्हाला थोडे ताण जाणवू शकेल. भविष्यात चांगले निकाल मिळविण्यासाठी तुम्हाला तुमची एकाग्रता वाढवावी लागेल. व्यावसायिक कामांमधून भरीव नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक 
लोक आणि कार्यक्रम नवीन अनुभवांसाठी परिस्थिती निर्माण करत आहेत. सहकारी सार्वजनिक कामांमध्ये मागे हटू शकतात. बचत खर्च होण्याची शक्यता आहे. मार्केटिंगमध्ये सहभागी असलेल्यांना फायदा होईल.

धनु 
माहिती आणि आश्वासनांची योग्य मात्रा समजून घेतल्याने आणि तुमच्या योजना आखल्याने मोठ्या समस्या टाळता येतील. बदलत्या हवामानात तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. आर्थिक बाबींमध्ये नशीब तुम्हाला साथ देईल.

मकर 
व्यवसायिक संपर्क मजबूत होतील. वचने पूर्ण करणे कठीण होईल. कुटुंबातील प्रत्येकाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी तुमच्या जोडीदाराचा पाठिंबा महत्त्वाचा असेल. जुने करार पूर्ण केल्याने आर्थिक फायदा होईल.

कुंभ 
मनोरंजन, काम आणि विश्रांती यापैकी तुम्ही जे काही निवडाल त्याचा तुम्हाला आनंद मिळेल. कौटुंबिक जीवनात, तुम्ही इतरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पैसे आणि वेळ खर्च कराल. तुम्ही वादात अडकणे टाळावे.

मीन 
तुम्हाला वरिष्ठांकडून लक्ष्य केले जाऊ शकते. तुम्हाला काळजीपूर्वक बोलावे लागेल. तुमच्या जोडीदारासोबत प्रवासाचे नियोजन केले जाऊ शकते. घर आणि वाहन देखभालीवर पैसे खर्च होण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

